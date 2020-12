Trabajadoras de la salud hacen un ensayo para prepararse para dar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2020 • 02:14

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 1.641.000, mientras que los contagios rondan los 73.810.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 17.143.000) y víctimas mortales (más de 311 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con casi 9.933.000 contagios y una cifra superior a las 144.000 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.974.000 positivos y 183.000 muertes.

En Europa, Italia tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 65 mil. En tanto, con cerca de 874 mil casos y 23.600 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.537.169. Hubo 41.763 muertes y 1.362.617 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.44 | Bolsonaro criticó la "prisa" para acceder a vacuna

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó este sábado la "prisa" para acceder a la vacuna contra el Covid-19, en medio de críticas a su plan de vacunación y pese a que el mundo enfrenta un rebrote que obligó a algunos países a regresar al confinamiento.

"La pandemia está llegando a su fin. Los números lo han mostrado. Tenemos un pequeño aumento ahora, lo que se llama un pequeño repunte", dijo el mandatario ultraderechista en una entrevista con su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro. Y agregó: "La prisa para la vacuna no se justifica, porque usted se está metiendo con la vida de las personas".

22.20 | México registra 12.129 nuevos contagios

México reportó el sábado 12.129 nuevos casos confirmados de coronavirus, elevando la cifra a un total de 1.313.675 contagios, informaron las autoridades de salud. En las últimas horas se contabilizaron, además, 627 muertes relacionados con la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 117.876.

20.59 | Colombia roza los 1,5 millones de casos

Colombia registró este sábado 13.990 nuevos contagios de coronavirus, que elevan el total de infecciones en el país a 1.496.062, según el Ministerio de Salud del país. Además, 249 personas murieron allí en las últimas 24 horas a causa de la enfermedad, lo que eleva el total de víctimas mortales por Covid-19 en lo que va de la pandemia a 40.268.

19.43 | La Argentina sumó 91 muertos y 5795 nuevos casos

El Gobierno informó que fueron 5795 las personas que dieron positivo el test de coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas y los infectados en el país llegaron a 1.537.169. De ese total, 1.362.617 ya se recuperaron.

En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 91 fallecidos y el total de muertos por la pandemia es de 41.763.

11.42 | Macron estable

La condición del presidente francés Emmanuel Macron es estable y los resultados de un examen médico son tranquilizadores, dijo la presidencia francesa el sábado en una actualización sobre su infección con coronavirus.

"La condición médica del presidente es estable en comparación con el viernes. Presenta síntomas similares a los del Covid-19, lo que no le impide cumplir con sus obligaciones", dijo la presidencia en un comunicado.

10.16 | Primera vez en 76 años

La célebre carrera de vela Sídney-Hobart, en Australia, fue anulada por primera vez en 76 años debido al coronavirus, anunciaron este sábado los organizadores.

La carrera de 628 millas náuticas (1163 km) entre la capital económica de Australia y la ciudad más importante de la isla de Tasmania, frente a la costa sur del país, debía comenzar el 26 de diciembre, pero un nuevo confinamiento parcial fue decidido en Sídney tras la aparición de núcleos de contaminación.

09.03 | Más autorizaciones

Suiza autorizó este sábado la vacuna de los laboratorios Pfizer/BioNTech contra el coronavirus, anunció la autoridad de regulación sanitaria nacional Swissmedic.

"Tras un meticuloso examen de la información disponible, Swissmedic concluyó que la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer/BioNTech es segura y sus ventajas son superiores a los riesgos", indicó en un comunicado.

08.21 | Confinamiento

Los habitantes de varias zonas de la ciudad de Sídney, la más poblada de Australia, respetan a partir de este sábado un confinamiento, con el fin de controlar un brote de Covid-19 que las autoridades esperan frenar antes de las fiestas de Navidad.

Hasta ahora, 38 personas han dado positivo por coronavirus en los últimos días en la ciudad, en las zonas playeras del norte, donde centenares de miles de habitantes tendrán que permanecer en sus casas al menos hasta el miércoles. Las playas, los bares y los hoteles cerrarán sus puertas y solo se permitirán los desplazamientos urgentes y necesarios.

07.04 | Sanciones en Brasil

El Tribunal Supremo de Brasil ha avalado que la campaña de vacunación frente a la Covid-19 sea obligatoria, lo que abre la puerta a que las autoridades estatales y municipales puedan adoptar medidas contra quienes, como el presidente, Jair Bolsonaro, no están dispuestos a sumarse a la campaña general de inmunización frente a la pandemia.

La corte ha asestado un golpe a los antivacunas al autorizar a las distintas administraciones a sancionar a quienes no se quieran poner la campaña, a pesar de que admite también que no se puede forzar policialmente a nadie. La resolución ha tenido el voto a favor de diez magistrados y solo uno en contra y anticipa que quienes no se vacunen puedan quedar vetados en actividades o espacios públicos.

06.12 | Carrera por las vacunas

El programa con el que la Organización Mundial de la Salud pretende llevar a todos los países necesitados vacunas contra el COVID-19 tiene acceso a casi 2000 millones de dosis de vacunas candidatas "prometedoras'', dijeron el viernes funcionarios.

Ninguno de los acuerdos al respecto incluye las vacunas de Moderna, cuyo uso fue aprobado el viernes en Estados Unidos, ni las de Pfizer-BioNtech, las cuales ya se están aplicando en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, y están cerca de ser autorizadas en la Unión Europea.

05.27 | Casos y medidas

Perú registró 2242 nuevos contagios con el nuevo coronavirus en un solo día y 68 nuevos decesos en las últimas 24 horas. El Gobierno del presidente Francisco Sagasti alertó mantener las medidas de seguridad sanitaria dispuestas por el Ministerio de Salud, en medio de rebrotes en algunas regiones.

Para contrarrestar, en medio de la intensificación de las actividades comerciales por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno dispuso la inmovilización de vehículos los días 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero del 2021.

04.35 | Cierre de fronteras

En una maratónica jornada parlamentaria, el Uruguay votó una ley especial para el cierre total de fronteras durante tres semanas y para limitar el derecho constitucional de reunión, con la intención de frenar la propagación de coronavirus que ha generado alerta en las últimas semanas.

Los argentinos con residencia en Uruguay ya no podrán entrar ni con hisopado negativo, y por lo tanto, esto hace caer la esperanza que tenían argentinos con casas o apartamentos en Punta del Este, pero sin residencia, a tener un permiso especial para el verano.

03.21 | Movilidad para las fiestas

Autoridades del Gobierno de Paraguay anunciaron la decisión de dejar sin efecto las restricciones de movilidad de la población para las festividades de Navidad y Año Nuevo ante el peligro de contagios de Covid-19.

No obstante, recomendaron de manera enfática a pobladores de la capital Asunción y el departamento Central, epicentro de la pandemia, a tomar conciencia y quedarse en sus hogares para evitar la diseminación del virus a otros puntos del país. Cabe señalar que horas antes el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, había anunciado que se establecerán restricciones de desplazamiento desde el 25 de diciembre hasta el 3 de enero de 2021.

02.04 | Cambios de hábitos

01.16 | México supera los 1,3 millones de contagios

El Ministerio de Salud de México ha confirmado en su último balance sobre la situación epidemiológica en el país que han muerto 117.249 personas por COVID-19 de las 1.301.546 que se han contagiado desde que estalló la crisis del coronavirus.

00.30 | India supera los 10 millones de casos

Estos números convierten a India en el segundo país con más infectados en el mundo, aunque la propagación se ha frenado en las últimas semanas. Tras los 25.000 nuevos infectados registrados en las últimas 24 horas, el número total de casos se eleva a 10 millones, de los que 9,6 millones se han recuperado y 145.136 han muerto, según datos del Ministerio de Salud.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información