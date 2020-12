Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2020 • 00:31

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, roza las 1.692.000, mientras que los contagios rondan los 76.626.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 18.078.000) y víctimas mortales (cerca de 323.500). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con más de 10.031.500 contagios y 145.500 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 7.213.000 positivos y 186 mil muertes.

En Europa, Italia tiene la mayor cantidad de fallecidos: supera las 68 mil. En tanto, con casi 912.500 casos y 24.500 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.541.285 Hubo 41.813 muertes y 1.368.346 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.15 | Paquete ayuda de 900.000 millones dólares

El proyecto de ley, que cuenta con el apoyo de la Casa Blanca, incluye pagos de 600 dólares para la mayoría de los estadounidenses, así como abonos adicionales para personas que se quedaron sin empleo durante la pandemia del COVID-19.

22.30 | México se acerca a las 118.600 muertes

Autoridades sanitarias dijeron que los contagios aumentaron en 5.370 respecto a la víspera, con lo que el total de infectados en México por Covid-19, la enfermedad surgida en China a finales del año pasado, alcanzó 1.325.915.

21.49 | EEUU supera los 18 millones de casos registrados

Estados Unidos superó el lunes los 18 millones de casos registrados de coronavirus, con más de 319.000 muertes desde el inicio de la pandemia, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. El país, de lejos el más afectado del mundo por el covid-19, registró 18.006.061 de casos el lunes por la noche.

21.18 | Vacuna: se demoró la llegada porque Rusia no autorizó el vuelo

20.54 | Colombia superó los 1.500.000 contagios

Al menos 10.845 nuevos contagios con Covid-19 se registraron este lunes en Colombia, lo que aumentó el global de infectados que se situó en 1.518.067. El reporte oficial informó de 40.680 víctimas mortales que ha dejado la enfermedad en el país, tras conocerse hoy de 205 nuevos fallecimientos.

20.00 | Reporte diario

10.45 | Promesa del Papa

Francisco aseguró a los empleados del Vaticano que ninguno de ellos perderá su trabajo debido a la pandemia, que dañó gravemente las finanzas de la Santa Sede. "Ustedes son lo más importante aquí. Nadie se queda fuera, nadie perderá su trabajo", dijo a los trabajadores y sus hijos en una audiencia especial para intercambiar saludos navideños.

10.23 | Sigue enfermo

El presidente francés, Emmanuel Macron, todavía muestra síntomas de coronavirus, pero su estado general era estable, dijo el portavoz del gobierno Gabriel Attal. Macron, de 43 años, dio positivo el jueves pasado y así entró en cuarentena en el retiro presidencial de La Lanterne, cerca del Palacio de Versalles.

10.00 | Protesta

Enfermeros y enfermeras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverán a movilizarse al Obelisco en reclamo de aumento salarial y del reconocimiento profesional de los trabajadores de la salud, informaron voceros gremiales. Durante la jornada, convocada por la Asociación de Licenciados en Enfermería, los trabajadores del sector anuncian incluso la posibilidad de un "acampe de protesta" a partir de las 13 y bajo la consigna: "La Enfermería concentra en Obelisco, corta y acampa en la 9 de Julio".

9.33 | No más infecciosa

La nueva cepa detectada en Reino Unido es "más transmisible" que las variantes existentes, pero no más infecciosa, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. En un comunicado que publica el diario El Mundo el grupo afirma que no hay evidencias al respecto y agrega que los análisis realizados hasta ahora revelan "un potencial estimado para aumentar la tasa de reproducción en un 0,4 o más y un aumento de la transmisibilidad de hasta el 70%".

9.05 | En Colombia

Bogotá volvió a imponer restricciones a la movilidad de sus casi 8 millones de habitantes tras detectar un "preocupante" aumento en la velocidad de contagio del coronavirus, anunció la Alcaldía de la ciudad. La principal medida entró en vigencia hoy y ordena el acceso a los establecimientos comerciales por la numeración del documento de identidad de la persona. "En las últimas dos semanas ha aumentado la velocidad de contagio, porque mucha gente está bajando la guardia" frente al virus, lamentó la alcaldesa Claudia López.

8.39 | Aprobada

Bielorrusia comenzará su campaña de vacunación con la vacuna rusa Sputnik V en enero, según el ministro de Salud, Dimitri Pinevich. "El primer lote de la vacuna llegará en enero. Empezaremos el programa de vacunación en enero", dijo. Asimismo detalló que, tras un exhaustivo análisis de la solicitud de autorización de comercialización condicional presentada a las autoridades bielorrusas, el gobierno decidió registrar el fármaco y permitir su distribución.

8.08 | Nuevo récord

Las autoridades sanitarias de Rusia reportaron su pico de nuevos positivos, 29.350 en las últimas 24 horas, mientras sumaron 493 fallecimientos debido a la enfermedad. Con estas cifras, el balance subió a 2.877.727 personas contagiadas y 51.351 víctimas mortales. La mayoría de los nuevos contagios se detectaron en Moscú y en San Petersburgo.

7.42 | Construcción

China empezó a trabajar en una instalación para fabricar su primera candidata a vacuna contra el Covid-19 con tecnología de ARN mensajero (ARNm), pese a que aún se encuentra en la etapa inicial de los ensayos clínicos. La tecnología de ARNm contiene instrucciones para que las células humanas produzcan proteínas que imitan parte del coronavirus y se utiliza en las vacunas de Moderna Inc y de la alianza de Pfizer Inc y BioNTech SE.

7.17 | Campaña nacional

Francia comenzará su programa de vacunación el próximo domingo, según escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Sanidad, Olivier Véran. Asimismo agregó en su mensaje que el programa arrancará por los miembros más vulnerables de la población, entre ellos los ancianos.

6.50 | Dos casos

Australia detectó dos positivos con la nueva cepa de rápida propagación del coronavirus identificada en Reino Unido. Son viajeros que llegaron al estado de Nueva Gales del Sur y estaban contagiados con la mutación, que según la nación europea podría ser hasta un 70% más infeccioso.

6.27 | Restricciones navideñas

Con la prohibición de los desplazamientos entre las 20 regiones del país, Italia inicia las nuevas restricciones dispuestas por el premier Giuseppe Conte para limitar la movilidad durante Navidad y Año Nuevo, y tratar de evitar una tercera ola de coronavirus tras las fiestas. Con la curva de contagios estabilizada tras los picos de fines de noviembre, hasta el 6 de enero quedará prohibida la "entrada y salida entre los territorios de las regiones o provincias autónomas", según el decreto firmado por Conte el 2 de diciembre.

6.02 | Desabastecimiento

El grupo británico de supermercados Sainsbury's advirtió que podría empezar a notarse una falta de productos en sus estantes en pocos días si no se restablecen rápidamente los lazos de transporte con la Europa continental, suspendidos para tratar de frenar una nueva cepa. "Si nada cambia, en los próximos días empezaremos a ver escasez de lechugas, algunos vegetales para ensalada, coliflores, brócoli y cítricos, todos ellos importados del continente en esta época del año", anunció la empresa.

5.33 | Pánico

Las autoridades sanitarias de la India permanecen atentas y preparadas para lidiar con la nueva cepa más contagiosa del coronavirus identificada en Reino Unido, según el ministro de Salud, quien agregó que no hay necesidad de entrar en pánico. El país, que registra el segundo mayor número de infecciones del mundo, superó el hito de los 10 millones de casos durante el fin de semana. "Si me preguntan, no hay razón para tal pánico", dijo Harsh Vardhan en una conferencia de prensa desde Nueva Delhi.

5.06 | Mercados

Las bolsas europeas abrían con fuertes caídas, después de que la rápida propagación de una nueva cepa de coronavirus provocara un confinamiento más estricto en Inglaterra y la prohibición del viaje de muchos países a Reino Unido, con el acuerdo comercial sobre el Brexit todavía sin concretar. Tras terminar la semana pasada al alza, el índice paneuropeo STOXX 600 caía un 2,3%. Por su parte el FTSE de Londres abriera cayendo un 2,1%, con la libra hundiéndose, y el DAX alemán bajaba un 2,3%.

4.40 | Unión

La británica AstraZeneca y el ruso Instituto Gamaleya, quien desarrolló la vacuna Sputnik V, firmarán un memorándum de entendimiento para unir esfuerzos, dijo el Kremlin. El fondo soberano de Rusia RDIF afirmó este mes que AstraZeneca comenzará los ensayos clínicos para probar una combinación de su vacuna experimental con la rusa para determinar si puede aumentar la eficacia de la vacuna del fabricante británico.

4.19 | Variante

3.44 | Por la logística

El responsable de Interpol, Jürgen Stock, advirtió que se registrará un aumento "importante" de los crímenes durante el traslado de las dosis de vacunas contra el coronavirus, que ya comenzó en algunos países. "El crimen va a aumentar de manera importante", dijo y agregó: "Vamos a asistir a robos, saqueos de almacenes y ataques durante el transporte de las vacunas".

3.20 | Rebrote

México reportó 326 nuevas muertes ligadas al coronavirus, con lo que el número total de víctimas se elevó a 118.202. Autoridades sanitarias dijeron que los contagios aumentaron en 6870 respecto a la víspera, con lo que el total de infectados alcanzó la cifra de 1.320.545. Por un rebrote en la zona metropolitana del valle de México, que engloba a la capital y al Estado de México, se decidió suspender las actividades no esenciales hasta el 10 de enero.

2.55 | En alza

Bolivia superó la barrera de las 150.000 personas contagiadas de Covid-19 al tiempo que el Ministerio de Salud recomendó a la ciudadanía "la práctica constante" de las medidas de prevención para evitar contagios de cara a las fiestas. En concreto, las autoridades contabilizaron 150.023 casos desde que comenzó la pandemia, 253 de ellos ayer. El departamento de La Paz es el que concentra la mayoría de los nuevos positivos.

2.29 | Ayuda estatal

El Congreso de Estados Unidos, tras varios meses de negociaciones fallidas y poco antes de que se cumpliera el plazo, alcanzó un acuerdo para lanzar un paquete de ayuda económica contra el coronavirus valorado en casi 900.000 millones de dólares. Incluye asistencias de hasta 600 dólares en función de los ingresos del destinatario y un bono por desempleo de hasta 300 dólares por semana, así como una partida de 284.000 millones de dólares para que las empresas y negocios afectados puedan hacer frente a los alquileres y a la nómina de sus trabajadores.

2.00 | Juntadas

Las reuniones de más de cinco personas quedarán prohibidas en la región de la capital surcoreana, en una medida para combatir un auge "explosivo" en los contagios. Seúl acoge a la mitad de los 51 millones de habitantes de Corea del Sur y es el núcleo de un repunte del virus. El país registró una media de 960 casos nuevos cada día en la última semana.

1.34 | Nueva cepa

Los expertos de salud en Reino Unido y Estados Unidos dijeron que esta variante del coronavirus parece contagiar con mayor facilidad que las otras, pero aún no hay pruebas de que sea más letal. Patrick Vallance, el principal asesor científico del gobierno británico, señaló que "se mueve rápido y está convirtiéndose en la variante dominante", causando más del 60% de infecciones en Londres para diciembre. La cepa también es motivo de preocupación debido a que tiene muchas mutaciones (casi dos docenas) y algunas son en la proteína puntiaguda que el virus utiliza para adherirse e infectar las células. Esa proteína es el blanco de las vacunas actuales.

1.12 | También Perú

El país prohibió los vuelos con Reino Unido, que habían sido autorizados desde el 15 de diciembre junto a otros países de Europa, como consecuencia de la aparición de una nueva cepa. "Como medida preventiva no autorizaremos vuelos directos o con escala en el Reino Unido hasta nuevo aviso", informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su cuenta de la red social Twitter.

00.51 | Detenido

La Policía de Hong Kong logró arrestar a un hombre de 63 años que se había fugado hace dos días de un hospital público en el que estaba siendo atendido por coronavirus. El hombre, que responde al nombre de Li Wan keung, informa el diario South China Morning Post, fue localizado en Mong Kok, el barrio comercial y residencial con más densidad de población.

00.22 | Varados en Alemania

Decenas de pasajeros procedentes del Reino Unido quedaron bloqueados en los aeropuertos alemanes en la madrugada debido a la decisión de suspender a partir de ayer a media noche los vuelos con este país tras el hallazgo de una nueva cepa del Covid-19 más contagiosa.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información