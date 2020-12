La mayoría de los casos detectados en niños son asintomáticos o con cuadros más leves que los adultos Fuente: AFP

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya rondan las 1.765.000 mientras que los contagios superan los 80.720.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 19.433.800) y víctimas mortales (cerca de 340 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con alrededor de 10.188.400 contagios y 147.600 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 7.465.800 positivos y 190.800 muertes.

En Europa, Italia tiene la mayor cantidad de fallecidos: supera los 71.600. En tanto, con casi 995 mil casos y superando las 26.500 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.583.927. Hubo 42.650 muertes y 1.407.926 personas recibieron el alta. Cabe resaltar que, por la Navidad, el 24 y 25 de diciembre no se publicó el reporte de casos, por lo que la cifra se actualizará el sábado 26.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.15 | Kicillof: "Hoy estamos un poco más cerca de frenar la pandemia"

El gobernador bonaerense aseguró hoy que con el inicio desde mañana del plan de vacunación contra el coronavirus se está "un poco más cerca de frenar la pandemia". "Estamos comenzando un plan de vacunación histórico, en un momento sin igual que nos permitió ver cuán importante es la presencia del Estado para ayudar a la gente", escribió esta noche en su cuenta de Twitter.

22.50 | México se acerca a los 123.000 muertos

El país reportó el lunes 429 nuevos decesos relacionados al coronavirus, elevando el total de muertos a 122.855, mientras el país busca frenar el avance de la epidemia con la vacunación que ha iniciado recientemente.

22.14 | Terapistas y personal de emergencia, los primeros en recibir la vacuna

El personal sanitario que trabaja en las salas de terapia intensiva y en las áreas de emergencia será prioridad en el inicio mañana del plan para la aplicación de las 300 mil dosis disponibles de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

21.46 | Sputnik V. Alberto Fernández habló sobre la polémica

21.02 | Alarma en Perú por la disponibilidad de camas de terapia intensiva

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SPMI) afirmó hoy que hospitales estatales solo tienen 50 camas de terapia intensiva disponibles, porque faltan profesionales y equipos para mantenerlas operativas, dato que fue desmentido por el Ministerio de Salud. "Contando solo las camas operativas, tenemos 1.400 para la atención de pacientes de Covid-19 y otras enfermedades; sin embargo, hay un porcentaje que no está operativo porque no hay recurso humano o no hay respirador mecánico", afirmó el presidente de la SPMI, Jesús Valverde. Desde el Ministerio aseguraron que en el país hay 1.519 camas de terapia intensiva, de las que 1.144 están ocupadas, por lo que quedan disponibles 375.

20.48 | Reporte diario

Otras 218 personas murieron y 7.216 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 42.650 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.590.513 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

20.21 | Alemania detecta la cepa británica de coronavirus

Las autoridades de salud alemanas revelaron hoy que la nueva cepa más contagiosa de coronavirus descubierta recientemente en el sur de Inglaterra ya estaba presente en noviembre pasado en la región de la Baja Sajonia, en el norte del país germano. Así lo demostró un estudio realizado por la universidad de Medicina de Hanover sobre las muestras de un paciente fallecido que dio positivo por la cepa B1.1.7., la misma que provocó el aislamiento del Reino Unido durante unos días y que tiene en vilo no solo a ese país, sino a toda Europa.

20.07 | Hungría recibe 6.000 dosis de la vacuna rusa

El cargamento de Sputnik V llegó por carretera a través de la frontera con Eslovaquia hasta el Centro Nacional de Salud Pública donde estará custodiado por la Policía, explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjártó, en un mensaje publicado en Facebook. "Los expertos húngaros tendrán una nueva oportunidad de decidir cómo se utilizará esta vacuna", dijo.

18.58 | Brasil. Rio de Janeiro bloqueará el acceso a sus playas

Las autoridades de Rio de Janeiro bloquearán el acceso a las playas la noche del 31 de diciembre para evitar aglomeraciones en una de las ciudades de Brasil más afectadas por la pandemia, anunció el lunes la Alcaldía. Las medidas incluirán la prohibición de circulación de vehículos a lo largo de unos 30 km de litoral carioca, donde millones de personas se reúnen cada 31 de diciembre para recibir al Año Nuevo con fastuosos fuegos artificiales. Solo los habitantes de los barrios aledaños podrán pasear por el lugar.

17.23 | Sri Lanka reabre sus fronteras, tras ocho meses

El Gobierno de Sri Lanka ha informado este lunes de que ha reabierto las fronteras del país al turismo tras ocho meses de cierre a causa de la pandemia de coronavirus. Así, el primer vuelo ha llegado al aeropuerto internacional de Mattala con 180 personas a bordo y procedente de Ucrania.

16.50 | Estados Unidos. Nueva vacuna

La prueba de Fase 3 de otra vacuna en proceso de investigación contra el Covid-19 ya empezó a registrar voluntarios, informaron hoy los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La prueba aleatoria controlada por placebo incluirá a cerca de 30.000 personas en alrededor de 115 sitios en Estados Unidos y México. La prueba evaluará la seguridad y eficacia de la candidata a vacuna, la NVX-CoV2373, desarrollada por la compañía biotecnológica Novavax, Inc. Se pedirá a los voluntarios proporcionar su consentimiento informado antes de su participación en la prueba.

16.35 | Italia. Piden prioridad dentistas y farmacéuticos

Médicos, enfermeros, operadores sociosanitarios y también médicos de las residencias para ancianos, así como los mayores de 80 años y las personas más frágiles son las primeras categorías que recibirán en Italia la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, queda un "ejército" de excluidos de la "priority list", conformado por odontólogos, farmacéuticos y médicos especialistas particulares que no serán vacunados al mismo tiempo que sus colegas.

16.30 | Líbano

El Líbano tiene unas 2 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, lo que es suficiente para el 20% de su población, informó el ministro de salud del país.

16.15 | OMS y detección de nuevas cepas

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó el lunes la importancia de intensificar la secuenciación genómica en todo el mundo para garantizar que se detecten a tiempo nuevas variantes del coronavirus cuando la pandemia entra en su segundo año. Las nuevas variantes detectadas en Gran Bretaña y Sudáfrica, que parecen ser más infecciosas, han causado preocupación y llevaron a las autoridades de varios países a aplicar este mes nuevas restricciones de viaje.

15.30 |Wuhan, China. Comenzó el uso de emergencia de las vacunas

La ciudad de Wuhan, en el centro de China, comenzó el uso de emergencia de las vacunas candidatas contra la Covid-19 en ciertos grupos clave de personas, informó hoy lunes el gobierno municipal. La vacunación, disponible en 48 clínicas designadas en 15 distritos, comenzó el 24 de diciembre, dirigida a algunos grupos clave de personas de entre 18 y 59 años. Quienes son vacunados deben recibir dos inyecciones con un intervalo de cuatro semanas, dijo He durante una conferencia de prensa.

15.00 | España supera los 50.000 fallecidos por coronavirus

España superó este lunes el umbral de los 50.000 muertos por la pandemia del nuevo coronavirus, según el balance oficial actualizado del ministerio de Sanidad. El país registró 298 fallecidos más respecto al último balance difundido el jueves, y totaliza 50.122 desde el inicio de la pandemia, según el ministerio. Los casos diagnosticados ascienden a 1.879.413 contagios, 24.462 más que el pasado jueves. España es así el cuarto país de Europa occidental con mayor número de fallecidos desde el inicio de la epidemia, por detrás de Italia (72.370), Reino Unido (71.109) y Francia (62.746).

14.30 | Reino Unido reporta un récord de más de 40.000 casos en un día

Gran Bretaña reportó 41.385 nuevos casos de Covid-19 el lunes, un récord para un día, luego de que una variante del coronavirus de rápida propagación aumentó las tasas de infección y el fin de semana festivo impactó en el reporte de algunos casos nuevos. "Este altísimo nivel de infección es una preocupación creciente en un momento en que nuestros hospitales son más vulnerables", dijo Yvonne Doyle, directora médica de Salud Pública de Inglaterra.

14.18 | Coronavirus: Beyonce ayudará personas a punto de desalojo

La cantante Beyoncé donará 5.000 dólares a 100 personas que estén a punto de ser desalojadas en Estados Unidos por no poder pagar su alquiler durante la pandemia de Covid-19. Las personas beneficiadas tendrán que solicitar la ayuda desde el 7 de enero a través del fondo de impacto de la artista nacida en Houston, Texas, "Beygood".

14.10 | Las sombrías cifras del Covid-19 en EEUU

Uno de cada 17 estadounidenses, un total de 19 millones de personas, dio positivo por coronavirus, según datos de la Universidad Johns Hopkins, mientras que uno de cada 1.000 murió a causa del virus. Debido a que algunos estados no informan y otros brindan actualizaciones incompletas durante las vacaciones, los datos de la semana pasada no brindan una imagen actualizada del brote en Estados Unidos. Pero incluso sin esos números, el pronóstico de diciembre sigue siendo sombrío, según un análisis de The COVID Tracking Project. Estados Unidos registró más de 5,4 millones de casos de Covid-19 en diciembre, más que cualquier mes registrado y aproximadamente el equivalente a 70 estadounidenses que dan positivo por el virus cada 30 segundos.

14.06 | Récord de pasajeros en EEUU a pesar de pandemia

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) registró el domingo el mayor número de personas examinadas en los aeropuertos estadounidenses desde que comenzó la pandemia de coronavirus, informó hoy un vocero de la entidad de aviación nacional. Las 1.284.599 personas examinadas en los aeropuertos de todo el país marcan el sexto día de los últimos 10 con más de 1 millón de chequeos de pasajeros de parte de las aerolíneas. "Si decide viajar, use una máscara", escribió en Twitter Lisa Farbstein, portavoz de la TSA.

14.00 | Argentina ofrece ayuda vacunas Bolivia- Uruguay

El presidente argentino, Alberto Fernández, ofreció su ayuda a los gobiernos de Uruguay y Bolivia para facilitar la adquisición y manejo de la vacuna contra el coronavirus. "Hablé con el canciller uruguayo, mi amigo 'Pancho' (Francisco) Bustillo, y hablé con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Les dije que, por la ayuda que puedo dar, pueden contar conmigo. Me puse a disposición para apoyarlos y promover los contactos necesarios para ayudarlos a vacunarse", dijo Fernández en una entrevista con Radio 10 en Buenos Aires, reportada por los medios bolivianos y uruguayos. "Me limité a ellos dos porque son los dos que me pidieron (...), todo lo que podamos hacer para ayudarlos y los necesitados, lo haremos", agregó Fernández.

13.50 | Inglaterra. Brote en el Manchester City

Un creciente brote de coronavirus en las filas del Manchester City llevó a la Liga Premier a posponer el partido frente al Everton del lunes y obligó al club a cerrar sus instalaciones de entrenamiento.

13.40 | Rusia registra cerca de 26.000 muertos en noviembre y 186.000 desde enero

Rusia registró cerca de 26.000 muertes relacionadas con el Covid-19 en noviembre y más de 186.000 desde comienzos del año 2020, según estadísticas oficiales publicadas el lunes, un balance más importante de lo anunciado hasta ahora. La oficina de estadísticas Rosstat indicó que el exceso de mortalidad alcanzó 229.700 personas en enero-noviembre de 2020 con relación al mismo periodo de 2019. "Más del 81% del alza de la mortalidad en este periodo se debe al Covid-19 o a las consecuencias de la enfermedad", precisó la viceprimera ministra, Tatiana Gólikova.

13.18 | Estados Unidos. No hay evidencia de nueva cepa

No hay evidencias de que la nueva variante del Covid-19 que se extendió por el Reino Unido esté en Estados Unidos, afirmó hoy el almirante Brett Giroir, subsecretario de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos.

"No tenemos pruebas de que esté aquí, pero sospechamos que es probable que esté aquí, dada la interconexión global", dijo Giroir en una entrevista esta mañana con el programa "Good Morning America" de ABC News. Además, explicó que de esa nueva variante, aún no hay "evidencia de que sea más grave", por lo que existe "muy buena evidencia y una buena creencia de que las vacunas seguirán siendo efectivas".

12.51 | Nueva cepa

Finlandia es el más reciente país europeo en reportar un caso de la variante más contagiosa del coronavirus identificada inicialmente en Reino Unido. Las autoridades de salud informaron que un ciudadano que había llegado recientemente para las fiestas fue diagnosticado con la nueva variante en la región sureña de Kymenlaakso el fin de semana.

12.18 | Tenía Covid-19

11.50 | Remedio

El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, está tomando hidroxicloroquina, un antipalúdico, como parte de un tratamiento no probado después de contraer el coronavirus. En un comunicado, la oficina de Mourao dijo que la salud del vicepresidente es "buena" y que continúa aislado en su residencia oficial en Brasilia luego de dar positivo ayer.

11.13 | Horizonte

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que si bien en el país se encuentra "con un horizonte temporal y concreto de inicio de la vacunación", los resultados 'van a llevar tiempo" e insistió con que "el rol individual" de cuidado tiene "más importancia que nunca para retrasar la segunda ola" y lograr que se dé cuando la población que tiene más riesgo de fallecer por la enfermedad esté "protegida".

10.45 | Las dosis

El primer gran envío internacional de Rusia de su vacuna contra el coronavirus "Sputnik V", 300.000 dosis a Argentina la semana pasada, consistió solo en la primera dosis de la vacuna de dos inyecciones, que es más fácil de preparar que la segunda dosis, dijeron fuentes a Reuters.

10.10 | En Suecia

El gobierno completó la redacción de una nueva ley que amplía sus competencias para cerrar comercios o restringir reuniones para contener pandemias como la del coronavirus, que suma casi 400.000 casos y 8300 fallecidos en el país nórdico. La ministra de Sanidad, Lena Hallengren, explicó que si se aprueba, "el Parlamento podría dar al gobierno más poderes de los que tiene actualmente para decidir medidas vinculantes con las que combatir los contagios".

9.23 | Además de la Argentina

8.45 | Primera vez

El Ministerio de Salud de Córdoba indicó que no se registraron fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, situación que no se registraba en la provincia desde el 27 de agosto. La baja en la cantidad de muertes es una tendencia en las últimas semanas, aunque en diciembre ya se contabilizan 499 decesos mientras que en noviembre fueron 681 los muertos por la patología y en octubre se produjo el máximo número de casos con 1078 personas fallecidas.

8.00 | A Brasil

El presidente Jair Bolsonaro declaró que espera tener en breve la vacuna contra al coronavirus si bien no está preocupado con que su país haya quedado rezagado ante los de Europa y América Latina. En tanto, la pandemia ya causó la muerte de más de 191 mil brasileños. "Tenemos prisa por obtener una vacuna segura, eficaz y de calidad, fabricada por laboratorios debidamente certificados", apuntó el mandatario.

7.26 | Más de 30.000

Alemania computó en las últimas horas 348 nuevas muertes relacionadas con el Covid-19 y de esta manera rebasó la cifra de 30.000 fallecidos desde el comienzo de la pandemia, según informó el Instituto Robert Koch, ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, que además indicó que se registraron 10.976 nuevas infecciones de coronavirus en un día.

6.33 | Prohibido

Indonesia decidió prohibir a partir del 1 de enero la entrada al país a ciudadanos extranjeros a causa de la nueva variante del coronavirus detectada la semana pasada, según la ministra de Exteriores, Retno Marsudi. "Cerramos temporalmente las fronteras indonesias, entre el 1 y el 14 de enero de 2021, a los ciudadanos extranjeros de todos los países".

6.06 | A la cárcel

Un tribunal chino condenó a cuatro años de prisión a una ciudadana y periodista que informó sobre el coronavirus desde la ciudad de Wuhan, durante el punto álgido del brote, por "provocar peleas y disturbios", dijo su abogado. Zhang Zhan, de 37 años, fue una de las personas que con su testimonio de primera mano desde hospitales abarrotados y calles vacías ofreció un retrato más funesto que el que arrojaba la información oficial. "No lo entiendo. Todo lo que hizo fue decir unas pocas verdades, y por eso le cayeron cuatro años", dijo Shao Wenxia, la madre de Zhang.

5.40 | Demora

Los envíos de las vacunas contra el Covid-19 en ocho países europeos, entre ellos España, sufrirán un ligero retraso debido a un problema logístico en la fábrica de Pfizer en Bélgica, anunció el Ministerio español de Salud, al día siguiente del inicio de la vacunación en la Unión Europea. "Pfizer España indica que esta misma noche ha sido informada por su fábrica de Puurs (Bélgica) del retraso de los envíos a ocho países europeos, incluida España, debido a un problema en el proceso de carga y envío".

5.18 | Garry Kasparov desmiente a Vladimir Putin

4.53 | Apertura

Luego de haber empezado la campaña de vacunación y después de haber superado el primer período de cuatro días con todo el país catalogado como "zona roja", Italia reabrió hoy y hasta el miércoles los negocios antes de volver a un confinamiento nacional el último día del año. A partir de las 0 el país volvió a estar catalogado como "zona naranja" tras cuatro días de restricciones al máximo nivel, por lo que negocios minoristas de todo tipo podrán abrir sus puertas, aunque se mantiene el toque de queda nocturno entre las 22 y las 5.

4.20 | Dos provincias

Panamá anunció un endurecimiento de las restricciones para contener el aumento de casos: a partir del 4 de enero habrá un confinamiento total en dos provincias y el fin de semana del 9 y el 10 se limitará la movilidad a nivel nacional. El país centroamericano cerró el 26 de diciembre su peor semana desde el inicio de la pandemia y acumula ya más de 231.300 contagios confirmados, con al menos 3.840 fallecidos.

3.49 | Covid-19

3.16 | En alza

Autoridades mexicanas reportaron 400 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 122.426, con lo que el país latinoamericano se mantiene como el cuarto con más decesos a causa del virus. El brote dejaba además 1.383.434 infectados. En la semana, México se convirtió en uno de los primeros países de Latinoamérica en empezar la vacunación de su población con dosis de Pfizer/BioNTech.

2.44 | Refuerzo

Las autoridades chinas reforzaron los controles médicos, con chequeos de temperaturas y testeos e inspecciones en aeropuertos, ante la amenaza de un rebrote con la llegada del invierno. El gigante asiático, donde el virus fue detectado por primera vez un año atrás, logró contener la propagación de la enfermedad y su economía funciona normalmente.

2.17 | En un día

El coronavirus dejó durante las últimas 24 horas más de 432.000 casos y 7.200 muertos, según el balance publicado por la Universidad Johns Hopkins.

1.51 | Cambio en la tradición

Sídney prohibirá la asistencia de espectadores durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, mientras las autoridades intentan contener un aumento de casos en la ciudad más poblada de Australia. "Hemos renunciado a los proyectos de recibir público en las orillas (de la bahía de Sídney) para admirar los fuegos artificiales", anunció la primera ministra del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, Gladys Berejiklian. "Recomendamos al público admirar los fuegos artificiales en televisión, o desde un lugar exterior que no sea el paseo marítimo, que no tiene que estar abarrotado", añadió.

1.28 | Negativo

Las personas que quieran ingresar en Turquía por vía aérea tendrán que presentar una PCR con un resultado negativo, según informó el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca. "Será obligatorio para todo pasajero que llegue a nuestro país por vía aérea desde el 28 de diciembre presentar el resultado negativo de una prueba PCR", dijo en su cuenta de Twitter. De forma paralela, las personas que pretendan ingresar por vía terrestre tendrán que cumplir con el mismo requisito desde el miércoles. En ambos casos, la prueba diagnóstica tendrá que haberse realizado en las últimas 72 horas.

1.00 | Cerradas

Arabia Saudita anunció que prolonga una semana el cierre de sus fronteras terrestres y marítimas así como la suspensión de los vuelos internacionales debido a la aparición de una nueva variante del coronavirus. Asimismo se informó de "algunas derogaciones" que afectan al transporte de mercancías comerciales y a la salida de extranjeros, según un protocolo definido por las autoridades sanitarias.

00.27 | Variante

Corea del Sur detectó casos de la nueva cepa de coronavirus: se trata de tres personas infectadas de una misma familia, residente en Londres, que llegó el 22 de diciembre al país, indicó la agencia coreana para el control y prevención de enfermedades, que añadió que fueron aislados en cuarentena a su llegada tras haber dado positivo.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

