Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021 • 00:19

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya rondan las 1.810.000 mientras que los contagios superan los 82.995.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 20 millones) y víctimas mortales (cerca de 349.900). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con alrededor de 10.267.200 contagios y 148.700 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 7.619.970 positivos y 193.940 muertes.

En Europa, Italia tiene la mayor cantidad de fallecidos: supera los 73.600. En tanto, con cerca de 1.039.000 casos y superando las 28.000 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.648.940. Hubo 43.634 muertes y 1.458.083 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.28 | EEUU registra un nuevo récord de muertos

A 15 días del traspaso de Gobierno y de que el presidente electo Joe Biden cumpla su promesa e imponga el uso obligatorio de tapabocas, las cifras epidemiológicas de Estados Unidos siguieron empeorando y hoy el país registró un nuevo récord de muertes diarias con 3.930 fallecidos. La Universidad Johns Hopkins informó que el país, el más golpeado del mundo por la pandemia, superó hoy los 21 millones de contagios, mientras los muertos también son superiores a 357.000.

22.17 | Los Grammy se retrasan al 14 de marzo

La Academia de la Grabación de Estados Unidos ha anunciado este lunes que la gala de entrega de los Grammy de 2021, prevista inicialmente para el próximo día 31, se retrasará al 14 de marzo debido a la pandemia de la Covid-19.

21.45 | Colombia aprueba vacuna de Pfizer

"Hoy se ha dado otro paso muy relevante para avanzar en el programa de vacunación contra el covid-19" con la "autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en Colombia", informó el presidente Iván Duque.

20.30 | Reporte diario

20.10 | Quince distritos bonaerenses retroceden de fase

Así lo informó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, por el aumento de contagios de coronavirus, y ratificó que la "brújula" para tomar cualquier decisión respecto de las ciudades del AMBA y los destinos turísticos será el número total de casos en la semana. Las comunas que retrocederán de fase son Arrecifes, Balcarce, Lincoln, Lobería, Puán, Suipacha, Salliqueló; Adolfo Alsina, Coronel Dorrego, General Alvear, General Villegas, Las Heras, Magdalena, Maipú y Saavedra.

12.26 | Fútbol

Cuarenta jugadores y miembros del cuerpo técnico de equipos de la Premier League dieron positivo al Covid-19 en las dos oleadas de test efectuadas desde la pasada semana, anunció el torneo del fútbol inglés, que señaló que la competición sigue adelante según lo previsto. La cifra representa más del doble respecto al anterior récord de 18 casos, registrados a finales de diciembre.

11.54 | Estafas online

Mientras millones de personas esperan su turno para recibir una vacuna, algo que podría tardar meses, estafadores en línea, usando correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, atraen a víctimas afirmando que pueden entregar la inyección en pocos días por apenas 150 dólares.

11.27 | 14 días

11.00 | Medidas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y los intendentes de la costa atlántica se encontraban reunidos para evaluar la situación sanitaria de las zonas turísticas de la provincia y los mecanismos de control y prevención implementados, ante el aumento de casos registrados en las últimas semanas. El encuentro entre Kicillof y los jefes comunales se desarrollaba en el Centro Cultural "San Bernardo" del Partido de La Costa.

10.36 | Nueva cepa

Un primer caso de la variante británica del coronavirus fue detectado en Irán, donde las estadísticas oficiales muestran un descenso en el número de muertes diarias por debajo de 100 por primera vez en más de seis meses. "Lamentablemente, el primer caso de la variante británica del Covid-19 fue detectado en uno de nuestros compatriotas llegados del Reino Unido", dijo el ministro de Salud, Said Namaki.

10.10 | Teletrabajo

Las y los agentes de las jurisdicciones, entidades y organismos de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria que tengan hijos a cargo de hasta 13 años inclusive "deberán realizar sus tareas de modo remoto" a partir de hoy. Así lo dispuso el Gobierno al actualizar el sistema laboral dispuesto en el marco de la pandemia de coronavirus.

9.45 | Recuperado

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto Baradel, recibió en las últimas horas el alta médica tras haberse contagiado coronavirus. El líder sindical pasó las fiestas de fin de año internado en el Hospital Italiano de La Plata, luego de manifestar síntomas compatibles con el virus. "Tenemos la alegría de comunicar que el Secretario General del Suteba, Roberto Baradel, fue dado de alta luego de haber contraído Covid-19", manifestó el sindicato.

9.18 | Más chistes

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a bromear sobre el uso del tapaboca para impedir el contagio del coronavirus que ya enfermó a más de 7,7 millones de personas en su país. A poco de desembarcar en Brasilia, tras una semana de vacaciones en la costa atlántica, el presidente dijo, en tono irónico: "Estuve en la playa nadando con máscara, me zambullí con máscara para no contagiarme el Covid de los pececitos".

8.47 | Promesa

El gobierno francés prometió "ampliar, acelerar y simplificar" su campaña de vacunación luego de recibir una catarata de críticas por su lento arranque con respecto a otros países europeos. "La velocidad de crucero de la vacunación" contra el Covid-19 en Francia "alcanzará la de nuestros vecinos en los próximos días", aseguró el ministro de Salud francés, Olivier Véran.

8.23 | Infectado

El presidente de Armenia, Armeni Sarkisián, dio positivo tras someterse a una intervención quirúrgica en la capital de Reino Unido, según confirmó la presidencia del país, que señaló que Sarkisián viajó a Londres para festejar el Año Nuevo con su familia, tras lo que fue intervenido en una de sus piernas el 3 de enero, cuando mostró síntomas de coronavirus.

7.59 | Cancelación

El papa Francisco no realizará este año el tradicional bautismo a niños en la Capilla Sixtina, informó el Vaticano. "Debido a la situación de salud, como precaución, el tradicional bautismo de niños presidido por el Santo Padre en la Capilla Sixtina no se celebrará este año el domingo del Bautismo del Señor", indicó el comunicado.

7.28 | Dudas

Más de dos tercios de los 15 millones de vacunas contra el coronavirus enviadas dentro de Estados Unidos no fueron aún utilizadas, según anunciaron responsables sanitarios del país, mientras los gobernadores de Nueva York y Florida prometieron penalizar a los hospitales que no distribuyan las vacunas con rapidez. "No quiero la vacuna en una nevera o en un congelador, la quiero en el brazo de alguien", dijo el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo. "Si no están realizando esta función, se pone en duda la eficiencia operativa del hospital".

7.04 | Tres niveles

Los ministros de Italia decidieron aplicar restricciones en todo el país este fin de semana para frenar las infecciones pero acordaron relajar las mismas los días de entre semana. Acordaron volver al antiguo sistema de tres niveles, que permite que se apliquen diferentes medidas en diferentes regiones. Sin embargo, todos los bares y restaurantes del país tendrán que cerrar este fin de semana, y los viajes entre poblaciones se mantendrán al mínimo. El gobierno también decidió posponer la reapertura de las escuelas secundarias al 50% de su capacidad del jueves al lunes.

6.39 | Unidos por la vacuna

El presidente ruso Vladimir Putin habló con la canciller alemana Angela Merkel de la posibilidad de una "producción conjunta de vacunas" contra el coronavirus, anunció el Kremlin. En una conversación telefónica, conversaron sobre "cuestiones de cooperación en la lucha contra la pandemia" y "se hizo hincapié en las posibles perspectivas de producción conjunta de vacunas", según un comunicado.

6.11 | Fuerza juntos

El primer ministro británico, Boris Johnson, envió un mensaje a la población luego de decretar ayer un nuevo confinamiento para detener el avance del brote, que provocó en las últimas horas cerca de 60.000 positivos. "Quiero decirles a todos en el Reino Unido que sé lo difícil que es esto, sé lo frustrados que están, sé que han tenido suficientes medidas del gobierno para derrotar este virus. Pero ahora más que nunca, debemos unirnos", dijo en Twitter y agregó: "Gracias al milagro de la ciencia, no solo se vislumbra el final, sino que sabemos exactamente cómo llegaremos allí".

5.25 | Recuperación

La moneda china alcanzó su nivel más alto frente al dólar en más de dos años, impulsado por las perspectivas de crecimiento en el país asiático, mientras la economía mundial sigue profundamente afectada por el brote. Esta mañana la moneda se cotizó en 6,4381 yuanes por dólar, un 0,34% más que el día anterior.

4.58 | Olavarría

4.27 | Hasta marzo

El nuevo confinamiento impuesto en Inglaterra ante el recrudecimiento de los contagios por la nueva variante del virus estará vigente hasta marzo, cuando comenzará a levantarse progresivamente. "Al comenzar marzo, deberíamos poder levantar algunas de estas restricciones, pero no necesariamente todas", previno Michael Gove, encargado de la coordinación de la acción del gobierno.

4.01 | Hungría

Las autoridades sanitarias reportaron 103 fallecidos más por coronavirus, lo que eleva el balance provisional a 10.080, después de una escalada de contagios en la segunda ola. El país es, dentro de la Unión Europea, el tercero con mayor porcentaje de fallecidos en función de su población, según los datos actualizados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

3.40 | Crisis de empleo

El 2020, marcado por el Covid-19 durante nueve de sus doce meses, rompió con siete años consecutivos de descensos del paro de trabajadores registrado en España al sumar en el conjunto 724.532 desempleados (+22,9%), su mayor repunte anual desde 2009, en plena crisis financiera. Así, el volumen total de parados alcanzó la cifra de 3.888.137 desempleados, la más alta desde mayo de 2016, después de registrar en el último mes de 2020 un aumento mensual de 36.825 desempleados (+0,9%), según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

3.19 | Vacunación

La presión sobre las autoridades de Australia para que den inicio a la campaña de vacunación va en aumento, pero el primer ministro, Scott Morrison, subrayó que no se van a correr "riesgos inútiles". El órgano regulador dará su visto bueno en un mes y las primeras dosis serán administradas a finales de marzo. Morrison, que cuando irrumpió la pandemia afirmó que Australia sería un "líder" en materia de vacunación, dio a entender que los países más golpeados por el virus, como el Reino Unido, se vieron obligados a conceder las autorizaciones de manera urgente.

2.48 | Aún más

Alemania, donde aumentan las críticas por la supuesta lentitud de la campaña de vacunación, se dispone a prolongar las restricciones para frenar la curva de contagios. La canciller Angela Merkel y los 16 estados-regiones tienen previsto reunirse telemáticamente para decidir dicha prolongación, que podría ser hasta el 31 de enero. Los comercios, con excepción de las tiendas de alimentos y las farmacias, las escuelas y guarderías y los centros culturales deberían seguir cerrados las próximas semanas. Asimismo, se fomenta el teletrabajo.

2.20 | En España

Las cabalgatas de los Reyes Magos, cita ineludible para las familias españolas, se vieron trastocadas por la pandemia y llevaron a las autoridades locales a ingeniar alternativas para que se mantenga la tradición. Más que Papá Noel, para los niños las verdaderas estrellas son Melchor, Gaspar y Baltasar, que traen los regalos la noche del 5 al 6 de enero, día de la Epifanía, un festivo que marca el fin de las celebraciones navideñas.

1.54 | Aprobada

México otorgó la autorización de emergencia para la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La Comisión En Twitter Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero de la estrategia gubernamental contra el coronavirus. dijo que podría estar disponible en marzo. "Depende de que las entidades privadas que trabajan en ella concreten la capacidad de producción", explicó durante su habitual conferencia vespertina.

1.33 | Toque de queda sanitario

1.08 | China y más infecciones de transmisión local

El Ministerio de Salud informó que se reportaron 17 nuevos contagios de coronavirus de transmisión local, además de 16 positivos procedentes del extranjero. El país ya tiene, desde el inicio de la crisis sanitaria, 4339 casos importados de Covid-19, de los cuales 4045 fueron dados de alta tras su recuperación y 294 permanecen hospitalizados.

00.46 | Contagiado

El mayor campeón de sumo japonés, Hakuho, dio positivo al Covid-19, confirmaron las autoridades de este deporte, que registra un aumento de los contagios en vísperas del inicio de un campeonato. Hakuho, de 35 años, ocupa el máximo rango de yokozuna y ostenta el récord histórico de 44 victorias en torneo. Se preparaba para el campeonato de enero, que se inicia el domingo.

00.07 | Por el aumento de casos

El gobierno de Chaco dispuso restricciones en todo el territorio provincial, por quince días, ante la suba de contagios de coronavirus luego de las fiestas de fin de año. La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar, anunció hasta el 21 de enero habrá restricciones a la circulación de personas y bienes, a la realización de eventos y a la actividad comercial. Además anunció que habrá puestos de control "en los puntos limítrofes de la provincia y en el ingreso a las localidades, desalentando de manera especial durante los días sábados y domingo. No se permitirá la circulación entre las localidades del interior".

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información