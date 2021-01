Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 00:37

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya rondan las 1.870.000 mientras que los contagios superan los 86.700.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 21 millones) y víctimas mortales (cerca de 365.000). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con alrededor de 10.375.000 contagios y 150 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 7.812.000 positivos y 197.700 muertes.

En Europa, Italia tiene la mayor cantidad de fallecidos: supera los 76.300. En tanto, con cerca de 1.127.000 casos y superando las 30.500 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.676.171. Hubo 43.976 muertes y 1.474.048 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.18 | Colombia, 44.723 muertos y 1.719.771 contagiados

Colombia reportó este miércoles 16.805 nuevos contagiados con Covid-19 y un incremento en el global de positivos que se situó en 1.719.771, de los cuales 1.569.578 ya se recuperaron de la enfermedad.

22.48 | Uruguay prorrogó el cierre de las fronteras hasta el fin de este mes

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, informó hoy que resolvió prorrogar hasta el 30 de este mes las restricciones de ingreso al país, que incluyen a uruguayos y residentes, como un nuevo esfuerzo para contener la propagación del coronavirus.

"Lamentablemente, y muy a nuestro pesar, vamos a seguir con las fronteras cerradas durante 20 días más", dijo el mandatario en conferencia de prensa para explicar la extensión de la medida que en principio regiría solamente hasta el domingo próximo.

20.27 | Nuevo parte en la Argentina

El Gobierno informó hoy que fueron 13.441 las personas que dieron positivo el test de coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas, y los infectados en el país llegaron a 1.676.171. De ese total, 1.474.048 ya se recuperaron. Es el segundo día consecutivo con esta cifra que se asemeja al nivel de contagios de fines de octubre.

En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 191 fallecidos y el total de muertos por la pandemia es de 43.976. De esta manera, la Argentina se acerca a ser el 11 país en tener 44.000 muertos por la pandemia, a 309 días de que se detectara el primer caso, el 3 de marzo pasado.

20.00 | Vacuna contra la Covid-19: ya se aplicaron 40.000 dosis en la Argentina

11.29 | Máximo

Portugal registró un récord de 10.000 nuevas infecciones en 24 horas, anunció la autoridad sanitaria nacional. El presidente, el conservador Marcelo Rebelo, anunció que iba a aislarse a causa de una persona con la que estuvo en contacto y que dio positivo. El país celebra elecciones presidenciales el 24 de enero y Rebelo es el favorito.

11.01 | Coronavirus en la Argentina

10.40 | Vacuna

El regulador de medicamentos europeo dio luz verde a la vacuna de Moderna Inc., el segundo fármaco que es aprobado, mientras las autoridades aceleran los esfuerzos de inoculación en medio de los temores sobre más variantes infecciosas.

10.07 | Alarma

Durante buena parte de 2020, Tailandia llegó a controlar la pandemia. Tras imponer una estricta cuarentena en abril y mayo, las infecciones se redujeron a cero y allí se quedaron los seis meses siguientes. Sin embargo, un brote surgido a mediados de diciembre amenaza con devolver al país a donde estaba al inicio, cuando registró 3.045 casos y 59 decesos.

9.39 | Internaciones

Las unidades de cuidado intensivo de los principales hospitales de Perú están o se acercan al colapso tras las fiestas de fin de año, reflejando preocupaciones más amplias sobre la capacidad de la salud pública regional en momentos en que América Latina lucha por abastecerse de vacunas contra el Covid-19 de forma adecuada.

9.05 | Fernán Quirós

8.42 | Campaña

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que hasta ahora se aplicaron 52.195 dosis de la vacuna Sputnik V en las 24 jurisdicciones del país y dijo que en las próximas horas partirá la segunda tanda de 153.450 dosis para avanzar con el plan de vacunación, aunque llamó a "prestar atención y redoblar los esfuerzos" en los cuidados individuales para "disminuir la transmisión" de la enfermedad, ante el incremento de las últimas semanas.

8.19 | Datos duros

Los casos positivos en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 698.763 tras confirmarse 5419 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud. Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 3983 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 600.822 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio fallecieron 22.493 pacientes desde marzo.

7.47 | Costa argentina

El intendente del municipio bonaerense de General Alvarado (Miramar), Sebastián Ianantuony, afirmó que desde ese distrito se trabajará en la "concientización" para evitar contagios entre los turistas y poder sostener la temporada. En declaraciones al canal C5N, planteó que así se acordó en el encuentro que ayer mantuvo el gobernador Axel Kicillof con un grupo de intendentes de la costa atlántica, en San Bernardo.

7.21 | Fútbol

Tres nuevos casos de coronavirus fueron detectados en el Manchester City: el arquero Scott Carson, el centrocampista Cole Palmer y un miembro del equipo técnico, anunció el club inglés, que ya se había visto privado de otros seis jugadores en su victoria en Premier League en campo del Chelsea, el domingo, tras test positivos.

6.58 | CABA

1491 nuevos casos y 11 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 179.045 el número de contagiados y a 5927 el de fallecidos en el distrito. En tanto, la ocupación de terapia intensiva era del 28%: en el sistema de salud pública están en uso 126 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450 disponibles.

6.34 | Hacia abajo

El mercado británico del automóvil se desplomó un 29,4% en 2020 debido a la pandemia y registró solo 1,63 millones de nuevas matriculaciones, su nivel más bajo desde 1992, según la asociación del sector SMMT. Esta caída del 29,4% es la más severa registrada a nivel interanual desde 1943. Además se evaluó en más de 20.000 millones de libras las pérdidas en ingresos para el año.

6.00 | El golpe en Europa

La actividad económica de la zona euro se contrajo a finales de 2020 de manera más drástica de lo que se estimó y podría empeorar a medida que las nuevas restricciones impuestas para contener el brote afecten a la industria de servicios, el mayor sector del bloque, según mostró una encuesta.

5.37 | Aplazada

La ceremonia de entrega de los premios Grammy, que se debía celebrar el 31 de enero, se pasó al 14 de marzo debido al aumento del número de contagios en Los Ángeles, la ciudad que acoge la gala, dijeron los organizadores. La nueva fecha, anunciada en un comunicado conjunto por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación y la cadena CBS, coincide con la ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores del cine y la televisión.

5.10 | Para disipar las dudas

China intentó minimizar la preocupación de la Organización Mundial de la Salud por el retraso para autorizar la visita al país asiático de un equipo de expertos encargado de investigar los orígenes del coronavirus. Pekín alegó que se estaban llevando a cabo los trámites necesarios. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, dijo en una reunión informativa que el problema del equipo "no era sólo de visados".

4.44 | La curva

Alemania registró 21.237 nuevas infecciones y 1019 fallecimientos en las últimas horas. según el Instituto Robert Koch, ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. El 30 de diciembre el país alcanzó el pico de 1129 muertes y el 18 de diciembre fue reportado el mayor número de infecciones en 24 horas, 33.777, pero se incluyeron 3.500 casos informadas con retraso.

4.18 | En Estados Unidos

3.55 | Plan británico

El objetivo del primer ministro Boris Johnson de vacunar a alrededor de 14 millones de personas entre los grupos más vulnerables para mediados del próximo mes es alcanzable, dijo su ministro responsable de la inmunización. Mientras las principales potencias analizan los beneficios de ser las primeras en salir de la pandemia, Reino Unido se apresura a vacunar a su población más rápido que Estados Unidos y el resto de Europa. La meta es inocular para mediados de febrero a los ancianos, incluidos los ingresados en residencias, y a los trabajadores clínicamente vulnerables.

3.30 | Nuevo pico

Tokio reportó un récord diario de contagios con 1591 casos, mientras el gobierno de Japón se prepara declarar el estado de emergencia esta semana y enfrentar así una nueva ola de infecciones. Los pacientes hospitalizados en estado crítico en la capital también alcanzaron un máximo con 113 personas. Toshio Nakagawa, director de la Asociación Médica de Japón, calificó la situación de "extremadamente seria".

3.06 | Crisis económica

El grupo Michelin anunció la supresión de hasta 2300 puestos de trabajo en Francia en los próximos tres años sin partidas forzadas. Unos meses después de anunciar el cierre de la planta de Bridgestone en Béthune (norte), el fabricante de neumáticos anunció un nuevo recorte de su plantilla que afectará a todos sus centros, en medio de la segunda ola de la pandemia.

2.49 | Falta de camas

Se registraron nuevos picos diarios de contagios en Líbano y tras ello los profesionales sanitarios dieron la voz de alarma y anunciaron que los hospitales están al borde de sus capacidades. En este marco, el gobierno anunció un nuevo confinamiento hasta finales de enero. "El médico de urgencias sugirió que consiguiéramos una máquina de oxígeno y administráramos el tratamiento en casa", dijo un testigo de lo que ocurre en el país, que llevó a su padre a un centro debido a que estaba enferma.

2.27 | Cierre

Las principales carreteras que llevan a Shijiazhuang, China, estaban cortadas esta mañana, en un intento de las autoridades por contener un brote de coronavirus en esta gran ciudad de 11 millones de habitantes cercana a Pekín. Se cerraron diez carreteras que conducen a la ciudad situada a 300 km al sur de la capital, así como una estación de ómnibus, para evitar que el contagio se propague. También se cerraron los colegios. Shijiazhuang, capital de la provincia de Hebei, registra 117 contagios.

2.00 | En Buenos Aires

1.41 | Perú retrasa la compra

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó que no se logró todavía firmar con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus, debido a una serie de desacuerdos en relación al costo y a los plazos de entrega. "Hay algunos detalles en los que no hay acuerdo. Hay aspectos que no puedo comentar en detalle", dijo y agregó que "tiene que ver con los precios y el cronograma de entrega".

1.19 | Los carnavales en Bolivia

La mayor fiesta folclórica del país, el carnaval de Oruro, obra maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad de la Unesco, fue suspendido este año a raíz del brote. Más de 50 grupos de danza se reunieron para discutir qué hacer con la festividad religiosa, la "fiesta mayor" en honor a la Virgen católica del Socavón.

00.42 | Colapso en Los Ángeles

El número de pacientes de coronavirus es tan alto que excedió la capacidad habitual del hospital comunitario Martin Luther King Jr. Ubicado en la parte sur de la ciudad, cuenta con capacidad para 131 pacientes y atendía a 215 enfermos, de los cuales 135 padecen Covid-19, informó Jeff Stout, jefe interino de operaciones y enfermería.

00.04 | México suma más de 10 mil casos

El Ministerio de Salud confirmó 11.271 nuevos contagios, así como 1065 fallecidos por coronavirus, lo que significa que en total ya son 1.466.490 los casos acumulados y 128.822 los muertos durante la pandemia.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

