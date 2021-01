El avance del coronavirus en el mundo Fuente: Reuters

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya rondan las 1.922.200 mientras que los contagios superan los 89.300.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 22.456.000) y víctimas mortales (más de 378 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con alrededor de 10.432.500 contagios y 150.800 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 8 millones de positivos y más de 201.500 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: casi 80 mil. En tanto, con cerca de 1.192.500 casos y superando las 32.400 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.744.704. Hubo 44.848 muertes y 1.527.861 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.45 | México planea comprar 24 millones de dosis de la vacuna rusa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que su gobierno planea adquirir 24 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, una vez que el regulador sanitario local autorice su uso de emergencia.

"Al momento de que se apruebe tenemos posibilidad de adquirir 24 millones de dosis, como es una vacuna que requiere dos aplicaciones tendríamos para vacunar pronto a 12 millones de personas", dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina.

23.00 | Cacerolazo en México contra restricciones a restaurantes

Decenas de trabajadores de restaurantes protestaron este martes con un "cacerolazo" para exigir a las autoridades de Ciudad de México levantar las restricciones a su actividad, pese al alarmante incremento de hospitalizaciones por el Covid-19.

Con cacerolas, ollas y cucharones, meseros, cocineros y gerentes salieron a las calles para llamar la atención del gobierno capitalino, que desde el 18 de diciembre solo permite la compra de comida para llevar y los domicilios.

22.30 | EE.UU.

Estados Unidos registró este martes casi 4.500 muertos por covid-19, superando ampliamente su anterior récord de fallecidos diarios por el coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins.

El país, que no logra frenar el avance de la epidemia desde el otoño boreal, nunca había superado los 4.000 muertos por el virus en un solo día.

22.00 | Vacuna contra covid-19 llega a áreas periféricas de Costa Rica

Costa Rica, uno de los primeros países de América Latina en contar con la vacuna contra la covid-19, comenzó esta semana a inmunizar a ancianos de áreas periféricas, en una intensificación de la campaña iniciada a fines de diciembre.

La vacuna contra el nuevo coronavirus empezó a aplicarse en 10 hospitales y 18 clínicas en localidades fuera del área metropolitana, incluyendo los litorales Pacífico y Caribe, informó en un comunicado la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

21.40 | Ministro de Defensa de Colombia da positivo a coronavirus

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dio positivo a una prueba de coronavirus y aunque se encuentra aislado su estado de salud es bueno, informó el martes la oficina de prensa del funcionario.

Trujillo, de 69 años, anunció que continuará desempeñando sus funciones de manera virtual.

"El jefe de la cartera de Defensa se encuentra aislado y en buen estado de salud, guardará la cuarentena obligatoria y continuará con sus funciones de manera virtual", aseguró un comunicado del Ministerio de Defensa.

21.30 | Italia adopta ambicioso plan de recuperación de 222.900 millones de euros

El gobierno italiano adoptó en la noche del martes al miércoles un ambicioso plan de recuperación de 222.900 millones de euros para reflotar la economía fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus.

"El Consejo de Ministros aprobó el #RecoveryPlan, el mayor plan de inversiones comprometido por Italia", anunció el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, en su cuenta Twitter.

20.40 | EE.UU.

20.25 | En Colombia

La capital colombiana vivirá un segundo fin de semana consecutivo en cuarentena general para contener el contagio de la pandemia de COVID-19, mientras que otras seis localidades de la ciudad iniciarán un aislamiento obligatorio de 14 días, anunció el martes la alcaldesa, Claudia López.

La capital colombiana de ocho millones de habitantes, que registra una ocupación de más de un 90% de las Unidades de Cuidados Intensivos de sus clínicas y hospitales, también mantendrá esta semana un toque de queda nocturno desde las ocho de la noche y la cuatro de la mañana.

20.00 | Parte diario

12.41 | Récord de inflación

Brasil registró en 2020 una inflación de 4,52%, la mayor en cuatro años, con una fuerte presión de los precios de los alimentos, que se dispararon más de 14% en plena pandemia, según datos oficiales. La cifra supera la expectativa de los mercados de una inflación de 4,37%. La diferencia se explica por el aumento de precios de diciembre, de 1,35% respecto a noviembre, el mayor mensual desde febrero de 2003 (1,57%), precisó el instituto oficial de estadísticas IBGE.

12.16 | En alerta

La presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, aseguró que si no resulta el endurecimiento de medidas ante el coronavirus impuestas por el gobierno, "en alrededor de 14 días" se estarían "superando los 6000 casos diarios", casi el doble de las cifras actuales. En pleno auge de la temporada de verano, Siches dijo que en el Colegio Médico "preocupan los permisos interregionales. No porque salgan de vacaciones, sino que sospechamos que la presión en balnearios de reducido tamaño es preocupante".

11.44 | En la nieve

Austria detectó un nuevo foco de 17 casos de Covid-19 formado principalmente por ciudadanos británicos en un curso de formación de profesores de esquí, a pesar de que el país está confinado. La provincia alpina de Tirol, que sufrió el peor brote hasta la fecha en la estación de esquí de Ischgl, dijo que se sospechaba que el grupo en la ciudad de Jochberg era de la nueva variante más infecciosa identificada por primera vez en Reino Unido en septiembre.

11.02 | Dióxido de claro

El abogado del paciente con coronavirus que murió ayer en el Sanatorio Otamendi luego de que un juez ordenara tratarlo con dióxido de cloro, un fallo que generó amplio rechazo en la comunidad médica, anunció que demandarán al centro asistencial por los presuntos delitos de homicidio culposo y desobediencia. "Durante esta mañana vamos a radicar una denuncia en el fuero penal para que se investigue la posible comisión del delito de homicidio culposo, pero también por la desobediencia en la que incurrió el sanatorio Otamendi", dijo Martín Sarubbi.

10.33 | Pasado mañana

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá el jueves a la noche rumbo a Moscú para traer al país otras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. "A las 21 horas parte el segundo vuelo de @Aerolineas_AR rumbo a Moscú para traer al país otras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Un trabajo coordinado entre diferentes áreas de gobierno para cumplir con esta tarea logística fundamental en la pelea contra el Covid 19", anunció el titular de la empresa, Pablo Ceriani.

10.00 | Disney

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que el parque de atracciones de Disneylandia, situado en el estado de California, se convertirá en un gran centro de vacunación contra el coronavirus tras el cierre de las instalaciones en marzo. El gobierno del condado de Orange, al sur de Los Ángeles, señaló que las instalaciones serán el primer punto de vacunación e hizo hincapié en el papel de Disneylandia "para hacer frente a una tarea monumental en el proceso de distribución de vacunas".

9.19 | Más dosis

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, ratificó que "en los próximos días" llegarán 300 mil dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y que luego se continuará con el cronograma de entrega "de ambos componentes" para completar las 30 millones de dosis hasta marzo. "El gobierno argentino adquirió al Fondo de Inversión Directa de Rusia 15 millones de esquemas de vacuna Sputnik V, 30 millones de dosis, que llegarán en función del contrato firmado, entre los meses de diciembre y marzo de 2021", señaló la funcionaria de Salud en un hilo de Twitter.

8.25 | Por el ataque

Dos congresistas estadounidenses dieron positivo al coronavirus y una de ellas acusó a colegas republicanos de negarse a usar la máscara, luego de que los colocaran a resguardo en una habitación con otros legisladores durante el asalto al Capitolio de la semana pasada. La representante demócrata Pramila Jayapal afirmó en Twitter que dio positivo después de estar encerrada en una habitación segura con otros parlamentarios.

7.44 | Efectiva

7.10 | Cierre total

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, admitió que "cerrar" el país está entre las opciones que baraja su gobierno para contener el repunte de casos de coronavirus, que derivó en un recuento diario de casos por encima del millar por primera vez desde finales de agosto. Asimismo explicó que analizará futuras decisiones con el Ministerio de Salud. "Todas las medidas están sobre la mesa, desde no hacer nada hasta el cierre", dijo.

6.38 | CABA

946 nuevos casos y 10 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 187.091 el número de contagiados y a 5992 el de fallecidos en el distrito. En tanto, la ocupación de terapia intensiva era del 30,2%: en el sistema de salud pública están ocupadas 136 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450 disponibles.

6.01 | Cumplir las medidas

El gobierno de Boris Johnson llamó a los británicos a respetar las reglas del confinamiento, ante la actitud de quienes se reúnen en grupos o no llevan tapabocas en lugares cerrados, advirtiendo que no hacerlo "cuesta vidas". "Estamos en una etapa muy, muy peligrosa" de la pandemia, alertó el secretario de Estado de Seguridad Pública, Kit Malthouse, en declaraciones al canal Sky News. Con casi 82.000 muertos y 3,1 millones de casos positivos, el Reino Unido se enfrenta a una ola descontrolada de contagios y vive su tercer confinamiento total.

5.25 | Positivo y negativo

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dio positivo al coronavirus aunque no presenta síntomas, anunció su oficina y minutos después confirmó que se hizo otro test y que en ese salió negativo. De 72 años, asumió el cargo en 2016 y busca su reelección en los comicios presidenciales del próximo 24 de enero.

4.58 | En la Argentina

4.17 | En números

Alemania registró 12.802 nuevos casos de coronavirus y 891 muertes en las últimas 24 horas, según informó el Instituto Robert Koch, ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. El número más alto de muertes registradas hasta ahora en un día se produjo el viernes pasado, con 1188 fallecimientos, mientras que el número máximo de infecciones, 33.700, fue reportado el 18 de diciembre.

3.45 | Vacuna

La Agencia Europea de Medicamentos indicó que AstraZeneca y la Universidad de Oxford solicitaron la autorización para el uso de su vacuna contra el coronavirus en la Unión Europea, una decisión que podría llegar para el 29 de enero. "La EMA recibió una solicitud para una autorización condicional de comercialización de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la universidad de Oxford", informó en un comunicado el regulador europeo.

3.00 | Vuelos

Rusia prolongó la suspensión de sus vuelos con el Reino Unido, dos días después del descubrimiento de la nueva variante de Covid-19 en un paciente de regreso de ese país. La cancelación, que se aplica desde fines de diciembre, fue prolongada hasta fines de febrero, según un decreto gubernamental que precisa que la medida busca "impedir la importación y la propagación de la nueva infección".

2.24 | Nueva cepa

Japón intenta aislar una nueva variante del coronavirus, detectada recientemente en cuatro personas provenientes de Brasil, para estudiarla mejor. "Para analizar más la variante primero debemos aislarla", explicó un responsable del Ministerio de Salud. "Eso podría llevar entre varias semanas y varios meses" y "por lo tanto es difícil decir ahora cuándo podremos dar detalles", agregó la fuente.

1.52 | Fronteras

El gobierno de México planteó a Estados Unidos extender, hasta el 21 de febrero, las restricciones al tránsito no esencial en la frontera para contener la propagación del coronavirus. Ante el comportamiento de la pandemia, el país "planteó la extensión por un mes más" las restricciones, apuntó la cancillería en Twitter. Las limitaciones se mantendrán "en los mismo términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo del 2020", añadió.

1.16 | La carrera por las vacunas

Israel lleva la delantera al haber inmunizado al 19,55% de su población hasta el 7 de enero con la fórmula de Pfizer y BioNTech. La campaña comenzó el 20 de diciembre con la inoculación del primer ministro Benjamin Netanyahu y desde entonces se aplicaron casi 1,7 millones de dosis.

00.42 | Estado de urgencia

El rey de Malasia decretó estado de urgencia nacional por el recrudecimiento del brote que amenaza con colapsar el sistema sanitario del país del sureste asiático. El sultán Abdulá Shah "estima que el Covid-19 en el país está en estado muy crítico y que es necesario [decretar] el estado de urgencia", según un comunicado del palacio real.

00.10 | Dióxido de cloro

Después del fallo que generó gran conmoción, murió el hombre en grave estado al que un juez le había autorizado el uso de dióxido de cloro para tratar el coronavirus, que había sido solicitado ante la Justicia Federal por los hijos y su médico.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

