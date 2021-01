Fuente: AFP

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, superó los 2 millones mientras que los contagios rodan los 95.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 24.290.400) y víctimas mortales (más de 405 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con alrededor de 10.500.000 contagios y 152 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 8.400.000 de positivos y más de 209 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: casi 89 mil. En tanto, con cerca de 1.325.500 casos y superando las 36.000 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.791.979. Hubo 45.296 muertes y 1.573.104 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

13.13 | Cierran las aulas

Sudáfrica postergó la reapertura de sus escuelas ante el resurgimiento del coronavirus, el agotamiento de recursos hospitalarios y la llegada de la nueva variante del patógeno. La nueva variante, más contagiosa que la versión original, está afectando duramente al país ya que sus países vecinos suspendieron los vuelos por temor al contagio.

12.36 | Suero equino

11.04 | Infracciones

Dos fiestas clandestinas con decenas de participantes fueron desactivadas durante el fin de semana en la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Arroyo Leyes, en tanto un bar fue clausurado en pleno centro de Reconquista por no respetar las restricciones sanitarias vigentes por la pandemia de coronavirus.

10.10 | Aparte de la Sputnik V

Una nueva vacuna contra el coronavirus, desarrollada por el Centro Inmunológico Chumakov, comenzaría a distribuirse dentro de Rusia en marzo, informó el director del instituto de investigaciones científicas, Konstantin Chernov. "Hay que esperar a que comience a distribuirse dentro del país, probablemente eso ocurra en marzo", dijo al tiempo que expresó su esperanza de que la nueva vacuna resulte "la más completa".

9.37 | A la baja

Irán confirmó más de 6000 casos de coronavirus y 86 fallecidos durante el último día, tras rebasar esta semana los 1,3 millones de contagios aunque en medio de un descenso de las cifras tras un repunte que tuvo su pico en diciembre. La portavoz del Ministerio de Sanidad, Sima Sadat Lari, detalló que los totales se sitúan en 1.330.411 positivos y 56.803 muertos.

8.23 | Protestas

La Policía de Austria confirmó la detención de 23 personas y la presentación de cargos contra más de 300 en el marco de la multitudinaria protesta celebrada el día anterior en Viena contra las nuevas medidas de restricción que el gobierno pretende anunciar en breve. Las fuerzas de seguridad responsabilizaron a los manifestantes de ignorar las reglas de distanciamiento social y tapabocas.

7.40 | Cines y restaurantes

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, abogó por que a los vacunados contra el coronavirus se les permita el acceso a restaurantes y cines, en declaraciones publicadas por el diario Bild am Sonntag. "A las personas vacunadas se les debe permitir ejercer sus derechos básicos de nuevo", indicó Maas. "Aún no se ha aclarado de forma concluyente hasta qué punto los vacunados pueden infectar a otros. Lo que está claro es que una persona vacunada ya no quita el respirador (necesario para tratar a pacientes infectados graves) a nadie. Esto elimina al menos una razón central para restringir los derechos básicos", agregó.

6.28 | En acuerdo con la Nación

5.15 | Millones de dosis

El ministro de Exteriores de Filipina, Teodoro Locsin, consiguió de las autoridades chinas su compromiso para entregar, el mes que viene, medio millón de vacunas de la farmacéutica Sinopharm en un gesto de la buena relación que atraviesan ambos países. "El apoyo mutuo y la confianza cada vez mayor entre nosotros se han convertido en características fundamentales de nuestra relación", dijo tras un encuentro con su homólogo chino, Wang Li, en Manila.

4.10 | Tenis

Pese a los 47 jugadores aislados por Covid-19, el Abierto de Australia sigue adelante. El jefe del torneo, Craig Tiley, reiteró que el primer Gran Slam del año empezará en febrero como está previsto, aunque reconoció que la situación de 47 jugadores confinados en sus habitaciones de hotel por dos semanas "no es la mejor".

3.17 | México

México superó las 240.000 muertes por coronavirus al registrar más de 1200 fallecimientos a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. Concretamente, el país sumó 1219 decesos que elevaron la cifra total a 140.241.

2.34 | Más casos en Perú

El Ministerio de Salud registró 2778 nuevos positivos de coronavirus y 116 fallecimientos causados por la enfermedad. Con estas nuevas cifras, a las que hay que añadir otros 4544 casos detectados en los siete días anteriores que no se habían incorporado al balance, el país registra 1.060.567 infecciones y 38.770 muertos en lo que va de pandemia.

1.52 | En helados

El coronavirus fue detectado en helado producido en el este de China, lo que obligó el retiro de los paquetes del producto del mismo lote en el mercado, según informó el gobierno del Partido Comunista.

00.20 | Extienden el confinamiento

Austria pospondrá la cuarentena vigente hasta el 7 de febrero, es decir, dos semanas más. Con esta decisión, muchos bares, tiendas y proveedores de servicios seguirán cerrados, mientras que las escuelas continuarán con el aprendizaje a distancia. Los expertos advirtieron de los peligros de relajar las restricciones demasiado pronto.

