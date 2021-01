Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 23:55

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda los 2.050.000 mientras que los contagios son cerca de 96.014.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 24.626.400) y víctimas mortales (más de 408.600). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con alrededor de 10.582.600 contagios y 152.500 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 8.512.200 de positivos y más de 210 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: casi 90 mil. En tanto, con cerca de 1.347.000 casos y superando las 37 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.819.569. Hubo 46.066 muertes y 1.819.569 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.37 | Camiones con oxígeno venezolano llegan a Manaos

Cinco camiones con oxígeno donado por Venezuela llegaron la noche del martes para abastecer la demanda de Manaos, capital amazónica de Brasil, sumida en una grave crisis sanitaria durante la segunda ola de la pandemia.

Proveniente del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, el convoy cargando 107.000 m3 de oxígeno salió el fin de semana y recorrió poco más de 1.500 kilómetros hasta la capital del estado Amazonas (norte). Uno de los camiones llevaba una bandera venezolana desplegada en el tanque.

23.23 | México anota nuevo récord diario de muertes

México registró este martes un nuevo récord de fallecimientos por Covid-19, el tercero en lo que va de enero, al sumar 1.584 decesos reportados en las últimas 24 horas, según cifras publicadas por autoridades sanitarias.

Con esta cifra, México -de 128 millones de habitantes- acumula 142.832 decesos desde el inicio de la pandemia, siendo el cuarto país más golpeado del mundo en números absolutos después de Estados Unidos, Brasil e India.

20.16 | Nuevo parte en la Argentina

El Gobierno informó que hoy fueron confirmados 12.141 nuevos casos de Covid-19 en la Argentina. Con estos registros, suman 1.819.569 los casos positivos en el país.

Según los datos oficiales los centros de salud de todo el país, ingresaron en las últimas 24 horas en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 235 fallecidos y el total de muertos por la pandemia llegó a 46.066.

12.30 | Ginés González García

11.22 | En Italia

La campaña de vacunación iniciada el 27 de diciembre sufrirá esta semana importantes retrasos por la demora de la farmacéutica Pfizer en la entrega. Según informa el diario La Stampa, hasta el momento llegaron al país solo 48.000 de las 397.000 dosis previstas para esta semana, mientras que hoy deberían llegar 53.820 y recién mañana las restantes 294.840. La demora, que se suma a la rebaja de cerca de 165.000 dosis anunciada por Pfizer la semana pasada, forzó una reunión de emergencia entre las autoridades sanitarias.

10.53 | Campaña nacional

Profesionales de la salud de la provincia de Córdoba reciben la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que les dará la inmunización contra el coronavirus, en los 15 centros montados especialmente para la campaña. En la capital, los médicos están siendo vacunados en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos, en tanto que en el interior se desarrolla en los distintos hospitales locales.

10.10 | Tras la Sputnik V

9.41 | Buenos Aires

Los casos de coronavirus en la provincia ascendieron a 754.445 tras confirmarse 2987 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud. Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, se vacunaron ya 88.605 personas, en tanto que 649.345 personas se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio fallecieron 23.482 personas desde marzo.

9.00 | CABA

1166 nuevos casos y 38 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 195.994 el número de contagiados y a 6096 el de fallecidos en el distrito. En tanto, la ocupación de terapia intensiva era del 26.8%: en el sistema de salud pública están ocupadas 121 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450.

8.15 | Datos oficiales

Una de cada ocho personas en Inglaterra había contraído el coronavirus en diciembre, un fuerte aumento respecto al mes anterior (1 de cada 11), según un estudio publicado. En el mismo periodo, habían contraído el virus una de cada 10 personas en Gales, una de cada 13 en Irlanda del Norte y una de cada 11 en Escocia, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales.

7.36 | Un tercer confinamiento

El ministro de salud de Francia, Olivier Véran, dijo que el coronavirus seguía circulando a un nivel "preocupante" en el país pero se negó a recomendar un tercer cierre nacional. "Ya tomamos una decisión difícil la semana pasada al imponer un toque de queda. No quiero pedir la imposición de un nuevo confinamiento, pero la circulación del virus sigue siendo preocupante", declaró.

7.01 | Pakistán

Las autoridades reportaron la muerte de 58 personas durante el último día a causa del coronavirus, por lo que el país supera el umbral de los 11.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud detalló además que durante las últimas 24 horas se contabilizaron 1800 casos, lo que sitúa el total en 523.011 positivos.

6.19 | Tres millones

California se convirtió en el primer estado en registrar más de 3 millones de infecciones, en medio del recrudecimiento de la crisis sanitaria que desbordó hospitales e incluso funerarias. El primer caso de coronavirus allí, donde viven 40 millones de personas, se confirmó el 25 de enero de 2020. Fueron necesarios 292 días para llegar a 1 millón de infecciones, el 11 de noviembre, y luego solo 44 días para alcanzar los 2 millones el 24 de diciembre. El estado alcanzó los 3 millones solo unas semanas después.

5.44 | ¿Se extiende el cierre?

La canciller Angela Merkel y los primeros ministros de los estados federados de Alemania planean extender las restricciones impuestas en su reunión de hoy. Las autoridades decretaron el cierre de escuelas, tiendas no esenciales, bares, restaurantes, y locales de ocio y cultura a través de una serie de medidas que se endurecieron desde principios de noviembre hasta ahora. Entre estas, también se encuentra la prohibición de que las personas se reúnan con más de una persona de otro hogar o núcleo familiar.

5.06 | Centro de cuarentena

La ciudad de Shijiazhuang, en el norte de China, construye a toda prisa un gran centro de cuarentena, con una capacidad de más de 4000 personas, para frenar el brote en la ciudad. Los equipos trabajan día y noche en un campo de las afueras de la ciudad, donde ya instalaron miles de unidades prefabricadas.

4.27 | En la Argentina

3.55 | Por la curva

Taiwán canceló uno de los festivales importantes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, el de las linternas, tras informar de cuatro casos transmitidos localmente, el mayor aumento diario de infecciones locales en casi 11 meses. El país, que mantiene la pandemia bajo control gracias a métodos de prevención tempranos y efectivos, se vio desconcertado por las nuevas transmisiones nacionales, primero en diciembre y ahora en un hospital en la ciudad norteña de Taoyuan. Hasta el momento el gobierno informó 868 casos, la mayoría de los cuales fueron importados, incluidas siete muertes.

3.20 | En aislamiento

El secretario de Salud británico, Matt Hancock, dijo que se aislará hasta el domingo después de recibir una advertencia de la aplicación de teléfono móvil COVID del servicio de salud de que pudo haber estado en contacto con alguien que dio positivo. "Anoche fui alertado por @NHSCOVID19app para que me aislara, así que me quedaré en casa y no me iré hasta el domingo", afirmó en Twitter.

2.49 | Segunda ola

2.12 | Pedido al gobierno español

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pidió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que el Ejecutivo suspenda los vuelos con Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas detectadas. "Como bien sabes, se han descubierto nuevas variantes del Covid-19 en Sudáfrica y Brasil. Y, al igual que ha ocurrido con la cepa británica, se están revelando con una altísima capacidad de contagio. Por este motivo, te traslado la petición de la Comunidad de Madrid de que el Gobierno de España suspenda los vuelos con estos países hasta que se esclarezca la situación de sus cepas", expuso en una carta.

1.45 | Muertos

Las autoridades de Alemania confirmaron cerca de mil muertos por coronavirus durante el último día, un repunte tras el descenso de las cifras a raíz del fin de semana, según los datos recogidos por el Instituto Robert Koch. En concreto se detectaron 11.369 casos y 989 decesos, lo que sitúa los totales en 2.052.028 y 47.622, respectivamente.

1.08 | Para avanzar en la vacunación

El gobernador demócrata de Washington, Jay Inslee, comunicó que las autoridades estatales recurrieron a Starbucks, la cadena de cafeterías más grande del mundo, para avanzar en la campaña de vacunación, a través del sistema informático de la compañía, con el que espera agilizar y simplificar la logística actual y lograr unas 45.000 vacunaciones diarias.

00.42 | Nuevos casos

China reportó otros 118 positivos, 43 de ellos en la provincia de Jilin. En la provincia de Hebei, vecina a Pekín, hubo otros 35 casos, mientras que en la provincia de Heilongjiang, en la frontera con Rusia, se identificaron 27 contagios. En tanto, Pekín, donde algunos complejos residenciales y poblados de las afueras están en cuarentena, reportó apenas un caso nuevo.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información