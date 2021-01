Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 01:08

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda los 2.050.000 mientras que los contagios son cerca de 96.014.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 24.626.400) y víctimas mortales (más de 408.600). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con alrededor de 10.582.600 contagios y 152.500 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 8.512.200 de positivos y más de 210 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: casi 90 mil. En tanto, con cerca de 1.347.000 casos y superando las 37 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.831.681 Hubo 46.216 muertes y 1.819.569 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

22.56 | Nuevo récord

México reportó el jueves 1.803 nuevas muertes ligadas al coronavirus, una cifra récord para un día desde que inició la pandemia, con lo que el número total de decesos en el país se elevó a 146.174. La aceleración en el número de muertes diarias ocurre en momentos en que habitantes de su populosa capital lidian con un aumento en los precios de tanques de oxígeno y con la poca disponibilidad de camas en hospitales.

22.05 | "Presencialidad cuidada"

La legisladora porteña Lorena Pokoik (Frente de Todos) afirmó hoy que si bien "hay que volver a una presencialidad" en las aulas, ésta debe ser "cuidada", al tiempo que habló de "falencias técnicas" en los anuncios del Gobierno de la Ciudad sobre regreso a clases.

21.30 | La UE restringe viajes

Los 27 países seguirán discutiendo en los próximos días cómo restringir aún más los viajes considerados "no esenciales" dentro de la Unión Europea para atajar la propagación de nuevas variantes del coronavirus, pero lo harán con el compromiso de no cerrar las fronteras interiores para no dañar el mercado interior y proteger la economía.

20.54 | Pérsico positivo y Navarro aislado

El titular del Movimiento Evita y secretario de Economía Social Emilio Pérsico dio positivo de coronavirus este jueves y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, integrante de la misma organización social, se encuentra asilado por ser contacto estrecho.

20.00 | Reporte diario

12.40 | El primero de la UE

Hungría aprobó el uso de la vacuna desarrollada en Rusia, la Sputnik V, por lo que podría convertirse en el primer país de la Unión Europea en llevar adelante vacunaciones con este fármaco. El director de la agencia reguladora de medicamentos indicó que se dio una aprobación para uso de emergencia. El ministro de Exteriores, Peter Szijjarto, visitará mañana Moscú, donde podría abordar la compra de dosis.

12.05 | Crisis laboral

La aerolínea holandesa KLM despedirá entre 800 y 1000 trabajadores suplementarios a causa de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, informó la compañía, que forma parte del grupo Air France-KLM, ya había anunciado 5000 despidos en julio.

11.24 | Positivo

10.53 | Buena noticia

Un ensayo del fármaco con anticuerpos de Eli Lilly and Co mostró que puede reducir el riesgo de Covid-19 en un 80% para los residentes de hogares de ancianos, dijo la compañía, aunque la necesidad de tales fármacos de prevención disminuyó con la llegada de las vacunas. El medicamento, bamlanivimab, recibió la autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos en octubre pasado, a una dosis de 700 miligramos para pacientes no hospitalizados.

10.22 | Renuncia

El primer ministro de Mongolia anunció su dimisión al día siguiente de una manifestación en las calles que denunciaba el maltrato hacia una joven madre, enferma de Covid-19, y su recién nacido. El descontento se convirtió esta semana en cólera tras la emisión de un video en el que se muestra a una madre, que al parecer acababa de dar a luz, siendo trasladada de un hospital a un centro de tratamiento de enfermedades infecciosas. En las imágenes, la mujer está vestida con un simple pijama y sandalias de plástico, mientras que las temperaturas invernales en la capital rondan habitualmente los 25 bajo cero.

9.47 | Sputnik V

El fabricante brasileño de la vacuna rusa para el coronavirus ya está produciendo inyecciones, dijo el jefe del Fondo de Inversión Directa de Rusia, que además señaló que la cantidad aumentará en febrero. Kirill Dmitriev indicó que espera que la cuestión de la aprobación de la Sputnik V en Brasil se resolviera en las próximas semanas.

9.14 | En Portugal

El gobierno está dispuesto a cerrar todas las escuelas del país para hacer frente al empeoramiento de la pandemia, según informaron la agencia de noticias Lusa y el diario Público. En el marco de un refuerzo de las restricciones que comenzó la semana pasada ya se cerraron todos los servicios no esenciales y se instó a la población a permanecer en casa. Pero el gobierno decidió hasta ahora mantener las escuelas abiertas, una medida criticada por la oposición y los expertos en salud.

8.45 | Los chicos y las clases

8.11 | Gran crisis

La canciller alemana, Angela Merkel, indicó que la pandemia y sus efectos someten la paciencia de todos a una prueba extremadamente dura, en una rueda de prensa en Berlín. Así expresó su comprensión por el descontento y la frustración que genera a la población la crisis provocada por el coronavirus. "Esta pandemia es una catástrofe del siglo en el sentido de una catástrofe natural. Esta pandemia es percibida por todos, con razón, como una imposición", agregó.

7.28 | CABA

1290 nuevos casos y 27 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 198.649 el número de contagiados y a 6133 el de fallecidos. En tanto, la ocupación de terapia intensiva era del 28.2%: en el sistema de salud pública están en uso 127 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450.

6.42 | La curva

México registró algunas de sus cifras de muertes diarias más elevadas desde que comenzó la pandemia, con 1539 fallecimientos. Además hubo 20.548 casos nuevos en un día, casi un récord. El país tiene 1.69 millones de infecciones confirmadas y más de 144.000 muertes relacionadas con el Covid-19. Sin embargo, la tasa de pruebas es extremadamente baja y los cálculos oficiales dejan entrever que la cifra real de fallecimientos es cercana a 195.000.

6.06 | Pedido de rezo

La primera dama de Zimbabwe, Auzillia Mnangagwa, hizo un llamamiento a las mujeres a unirse a ella para tres días de rezos y ayuno para "pedir a Dios todopoderoso" que "evite más calamidad y sufrimiento" al país a causa del brote. Mnangagwa se dirigió a la población "como madre de la nación" y solicitó a las mujeres que participen en esta iniciativa desde este jueves hasta el sábado. "Nuestro país ha visto muchas muertes por Covid-19 durante las últimas dos semanas. No hay familia que no haya sufrido la pérdida de sus seres queridos".

5.37 | ¿Se pueden mezclar y combinar las vacunas?

Los expertos en salud dicen que las dos dosis deben ser de la misma droga. Pero en el improbable escenario de que el mismo tipo no esté disponible o se desconozca cuál se aplicó primero, las autoridades británicas dicen que está bien inocular la que esté disponible en la segunda dosis. Dado que las dos que se administran en ese país funcionan de forma similar, sostienen que es mejor combinar dosis no coincidentes que la protección parcial que ofrecería la primera inyección.

5.08 | Cambio de rumbo

El nuevo gobierno de Estados Unidos agradeció a la Organización Mundial de la Salud por liderar la respuesta mundial contra la pandemia y le garantizó de nuevo su apoyo financiero, en un claro punto y aparte con la política de Donald Trump. El país, que anunció ayer su retorno a la organización, "tiene la intención de honrar sus obligaciones financieras", dijo el inmunólogo Anthony Fauci en Ginebra.

4.26 | Por los animales

Las máscaras quirúrgicas que salvan vidas durante la pandemia se convirtieron en un peligro mortal para los animales, que pueden quedar atrapados o asfixiarse con ellas. Ya se encontraron tapabocas desechables en aceras, ríos y playas en todos los continentes desde que se volvieron obligatorios en los espacios públicos de muchos países. "No desaparecerán pronto, y cuando las tiramos, pueden amenazar el medio ambiente y los animales que comparten nuestro planeta", dijo Ashley Fruno, de la asociación de defensa de los animales PETA en Asia.

3.44 | En la Argentina

3.05 | En Rusia

Las autoridades reportaron casi 22.000 casos y más de 600 muertos durante el último día, unas cifras superiores a las de los últimos días, según el centro operativo ruso para la lucha contra el coronavirus. Esto sitúa los totales en 3.655.839 y 67.832, respectivamente.

2.13 | Frente a la segunda ola

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez, aseguró que se mantiene la intención de celebrar las elecciones el 11 de abril, a pesar de las complicaciones que pueda presentar la pandemia, mientras que detalló que el gobierno descartó aplicar un segundo confinamiento para hacer frente a la segunda ola.

1.30 | China suspende vuelos

El país anunció la cancelación por dos semanas de los vuelos de Air France entre París y Tianjin, cerca de Pekín, tras el hallazgo de cinco casos de coronavirus a la llegada de un vuelo procedente de la capital francesa. La suspensión se aplicará a partir del 25 de enero, anunció la Administración china de Aviación Civil en un comunicado.

00.52 | Más que en la Segunda Guerra Mundial

La cifra de muertos por Covid-19 en Estados Unidos superó a las pérdidas del país durante la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo al conteo que realiza la Universidad Johns Hopkins. El total alcanzó los 405.400 fallecidos. Superó en menos de un año las muertes de combatientes y no combatientes: 405.399 entre 1941 y 1945.

00.15 | Falta lo peor

Al tiempo que la variante británica sigue extendiéndose (ya llegó al menos a 60 países y territorios), el flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió en su discurso de investidura que lo peor está por llegar. "Estamos entrando en la que quizás sea la fase más dura y mortífera del virus", dijo a los pies del Capitolio, ante una explanada casi vacía de público.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información