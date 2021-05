Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto y las novedades del 26 de enero

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda los 2.050.000 mientras que los contagios son cerca de 96.014.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 24.626.400) y víctimas mortales (más de 408.600). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con alrededor de 10.582.600 contagios y 152.500 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 8.512.200 de positivos y más de 210 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: casi 90 mil. En tanto, con cerca de 1.347.000 casos y superando las 37 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.867.223. Hubo 46.827 muertes y 1.656.149 personas recibieron el alta.

11.44 | Nacionalismo

El presidente sudafricano reclamó ante el Foro Mundial de Davos el fin del "nacionalismo de las vacunas", al afirmar que las naciones ricas deben compartir con las pobres sus suministros de los fármacos contra el coronavirus. Cyril Ramaphosa, quien además ejerce la presidencia rotativa de la Unión Africana, mencionó la tarea que realizó dicha agrupación para entregar dosis a naciones africanas ante el devastador impacto que la enfermedad tuvo en el continente.

10.10 | Sputnik V

9.35 | En Colombia

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, murió a los 69 años a causa de complicaciones derivadas del coronavirus. "Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el Covid-19", lamentó el presidente, Iván Duque, en un video publicado en su cuenta de Twitter. Trujillo estaba hospitalizado desde el 11 de enero y cuatro días después fue llevado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Central de Bogotá.

Gracias, amigo; gracias, compañero; gracias, Ministro; gracias, @CarlosHolmesTru. Su vida fue el reflejo más puro de vocación y servicio público. Con María Juliana, mis hijos y todo el Gabinete acompañamos a su familia en este momento tan doloroso para todos. pic.twitter.com/sdUGjxXCkz&— Iván Duque [R][R] (@IvanDuque) January 26, 2021

8.22 | Vacuna

El gobierno iraní dio su visto bueno a Sputnik V, la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Rusia, según el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif. "La vacuna Sputnik-V (...) fue aprobada por nuestras autoridades sanitarias y en un futuro cercano, esperamos poder comprarla así como iniciar la producción conjunta", dijo en una rueda de prensa.

7.14 | Victoria

El presidente de Tayikistán, Emomali Rajmon, aseguró que el país derrotó al coronavirus dado que "no hay casos desde principios de enero", al tiempo que pidió a la población "no ser indiferente" ante la situación debido a posibles nuevos contagios. "El virus no está en nuestro país", resaltó el mandatario. Las autoridades de la nación de Asia Central confirmaron 13.308 casos de coronavirus, con 90 fallecidos, según los datos recabados por la Universidad John Hopkins.

6.27 | Una buena y una mala

Rusia confirmó más de 550 muertos durante el último día, con lo que el país supera la barrera de los 70.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Pero al mismo tiempo registró su cifra diaria más baja de contagios desde principios de noviembre. El centro operativo para la lucha contra el coronavirus detalló que durante las últimas 24 horas se contabilizaron 564 fallecidos, por lo que el total asciende a 70.482.

5.45 | Marchas en Australia

Miles de australianos desafiaron las restricciones impuestas contra el coronavirus y salieron a la calle a protestar contra la fiesta nacional, que conmemora la llegada de los primeros colonos británicos en 1788, una celebración que la población indígena considera como un insulto. Para muchos, el Día de Australia representa el inicio de la opresión de los pueblos originarios, por lo que exigen que se reflexione sobre esta fiesta nacional que consideran como el "Día de la Invasión".

4.31 | Por la deuda

Alemania quiere suspender permanentemente la norma del freno de la deuda para favorecer la recuperación tras el brote de Covid-19, afirmó el responsable de Cancillería y ministro federal de Asuntos Especiales, Helge Braun."El freno de la deuda no se cumplirá en los próximos años, incluso con una disciplina de gasto por lo demás estricta", dijo Braun, uno de los principales colaboradores de la canciller Angela Merkel. La renuncia duradera a este mecanismo es una "decisión estratégica para la recuperación económica" y proporciona un "marco fiable para las inversiones", agregó.

3.13 | Aislados

Taiwán puso en cuarentena a 5000 personas mientras busca la fuente de dos nuevos casos de coronavirus ligados a un hospital. El gobierno explicó que no pudo identificar cómo se contagió una pareja tras una breve estancia en el Hospital General Taoyuan, en la ciudad de Taoyuan, a las afueras de la capital del país, Taipei. El hombre pasó tres días ingresado por problemas de salud no relacionados con el Covid-19, y su esposa lo cuidó durante ese tiempo. Entre quienes deben hacer cuarentena hay pacientes que recibieron el alta entre el 6 y el 19 de enero y sus cuidadores.

2.08 | La curva de contagios

El Ministerio de Salud de México notificó 659 fallecidos en la última jornada, lo que eleva el total de defunciones desde el inicio de la pandemia a 150.273. El país ya acumula 1.771.740 casos tras sumar 8521 en las últimas 24 horas. Asimismo, son 103.319 los enfermos activos y 156.188 los sospechosos, mientras la cifra acumulada de recuperados es de 1.335.876.

1.20 | "Punto de inflexión"

Naciones Unidas advirtió que la economía global está "en un punto de inflexión'', todavía afectada por el brote, cuyo efecto se notará durante años, aunque la organización espera una cierta recuperación con un crecimiento del 4,7% en 2021, lo que apenas compensaría las pérdidas de 2020.

00.34 | Bolivia

Las autoridades sanitarias informaron de la muerte de 66 personas en las últimas 24 horas, lo que supone que ya fallecieron más de 10.000 en el país andino desde que estallara la pandemia. Esta barrera se pasó tan solo un día después de que se superasen los 200.000 positivos por Covid-19, siendo 202.808 los bolivianos que se contagiaron por el virus.

