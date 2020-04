El ingenioso mecanismo que creó una jubilada para no contagiarse. Fuente: El trece.

Este viernes, debido a la apertura de bancos para atender el pago de los haberes jubilatorios y de los programas de ayuda social, miles de personas realizaron colas poniéndose en peligro de ser contagiados por el coronavirus. Por este motivo, una jubilada que se encontraba en la fila de un banco de San Justo encontró una "solución" al problema.

En el programa Nosotros a la Mañana, entrevistaron a esta mujer que se hizo una máscara con una botella de plástico cortada para proteger su rostro.

"¿Qué es lo que tiene? ¿Qué se armó para protegerse?", le preguntó uno de los periodistas. "Lo hice con una botella de plástico, lo enseñó un médico en la televisión. Corté una botella transparente de gaseosa y la enganché en las patillas de los anteojos. Cubre ojos, nariz y boca, y no gastás nada", explicó la señora.

Luego contó que estaba en la fila desde las 6:30 de la madrugada. "Vengo a cobrar la jubilación. No tengo tarjeta de débito, la tramité pero todavía no me llegó. No me queda otra", comentó frustrada.

Debido a la aglomeración de gente, este fin de semana, tanto sábado como domingo, los bancos abrirán así todos podrán ser atendidos de una forma correcta.