Los abuelos que cuiden a sus nietos, cuyos padres deban salir a trabajar, cobrarán un bono de 1.200 euros. Crédito: Pixabay

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2020 • 13:53

El Ente Previsional Italiano (INPS) decidió incluir a los adultos mayores que cuiden a sus nietos dentro de los posibles beneficiarios del denominado " bono baby sitter ", que se estableció durante la pandemia por coronavirus , y se generó una polémica dentro del oficialismo ya que consideraran que pone en peligro la salud de los abuelos, los más afectados por el Covid-19 .

El bono es de 1.200 euros y se les entregará a quienes cuiden a los menores de 12 años, hijos de padres o madres que deban volver al trabajo tras la cuarentena. A su vez, el beneficio se va a abonar de forma retroactiva: a partir del 5 de marzo, cuando se cerraron todos los centros educativos.

No obstante, el beneficio presenta algunas restricciones. De hecho, no está disponible para los abuelos que viven junto a sus hijos y sus nietos. Además, el cupón nunca se podrá usar para la otra persona con responsabilidad parental (es decir, el otro padre, incluso si no viven juntos, o si están separados o divorciados).

Según el Instituto Oficial de Estadística Italiano (ISTAT ), en el 60,4% de los casos en que ambos padres trabajan, son los abuelos -sobre todo las mujeres- los que se encargan del cuidado de sus nietos. El porcentaje se eleva al 61,3% cuando el niño tiene entre 3 y 5 años de edad.

"Me enteré de la circular con la que el INPS extendió el ´bonus baby sitter' también a los familiares que cuiden a los niños. Pero, en esta fase, los abuelos deben ser objeto de nuestro máximo cuidado y proteger su salud fue y es una prioridad", opinó la ministra de Familia, Elena Bonetti, citada por el diario Repubblica.

De hecho, según los datos del gobierno italiano, entre el 21 de febrero y el 23 de junio, el 95,4% de las más de 34.000 víctimas de coronavirus tenía más de 60 años. Asimismo, la franja más afectada fue de 80 a 89 años, con 13.718 fallecimientos hasta la semana pasada.

Este lunes, el Ministerio de Salud italiano informó que seis personas murieron durante las últimas 24 horas, el número más bajo registrado desde los tres fallecimientos registrados el 23 de febrero. En ese mismo plazo, otras 126 personas se contagiaron de Covid-19, de las cuales 78 fueron en la región de Lombardía.