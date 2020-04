Coronavirus: "La controversia del barbijo es inútil", afirma un infectólogo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de abril de 2020 • 20:31

Eduardo López, infectólogo, detalló este domingo en el especial sobre coronavirus , previo al inicio de La Cornisa por LN+, cómo está la Argentina atravesando la pandemia por el coronavirus, tras el anuncio de los 103 nuevos infectados y el total de 46 muertos en el país.

"Lo que estamos viendo es que hay un aumento del 10% de los casos todos los días, y tenemos un número no muy alto de infectados, con una curva que va en ascenso suave, que revela que la cuarentena está teniendo algún impacto", afirmó el infectólogo. "La mortalidad está dentro de los parámetros esperados. Toda muerte es una catástrofe, pero también hay que entender que estamos dentro, lamentablemente, de lo lógico que es alrededor del 2,7 o 3%".

Con respecto al correcto uso de los barbijos , el infectólogo opinó que "se ha planteado una controversia que no es útil ni para la gente ni para los médicos". "El barbijo tiene indicaciones absolutas para el equipo de salud, sobre eso no hay ninguna discusión, incluso para los médicos que atienden a los pacientes con coronavirus , independientemente si están en terapia intensiva o en unidad de aislamiento, se debe usar el barbijo", afirmó Eduardo López. "No lo debe utilizar la población general, ni el equipo de salud que no ve a estos pacientes".

Sobre si es necesario extender la cuarentena decretada por el gobierno nacional, Eduardo López dijo que "se puede flexibilizar" pero que no lo haría para todos los sectores afectados por la pandemia. "A criterio personal creo que no negociaría, por ejemplo, los mayores de 65 años, yo seguiría resguardándolos, el ciclo educativo debe mantenerse cerrado, y hay que tener mucho cuidado con los aeropuertos y con los pasos fronterizos", sentenció. "El pico de la curva es posible que esté en mayo, es probable. Si es en la primera o en la segunda quincena va a depender del impacto de lo que pasó el viernes en los bancos ".

"La clave es que la gente consulte y vaya para que le hagan el test. Si la gente que piensa que tiene fiebre y dolor de garganta, y que eso es un resfrío común y no se testea, ahí perdemos una oportunidad y siguen manteniendo el virus en la comunidad", finalizó el infectólogo.