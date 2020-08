Los porteños volvieron a jugar al tenis Crédito: Prensa GCBA

Ante la habilitación de las actividades deportivas individuales al aire libre, el Gobierno de la Ciudad abrió el martes el complejo deportivo Manuel Belgrano, más conocido como KDT, ubicado en Av. Costanera y Salguero, donde se puede practicar tenis y ciclismo, en el sur porteño abrió el Autódromo el miércoles pasado y además se habilitó el Golf de Palermo.

La vuelta al deporte esta semana fue bajo estrictos protocolos y en tan solo cuatro días, 1037 usuarios pudieron volver a entrenar en los tres espacios deportivos habilitados esta semana.

"Yo casi no dormí, tengo la bicicleta en el auto desde antes de ayer", cuenta Daniel Zicavo, mientras muestra con orgullo su celular con la reserva del velódromo del Parque Manuel Belgrano, donde dice que obtuvo muy buenos resultados representando a la Argentina, actual medalla de bronce en el campeonato del mundo en pista y campeón del mundo el año pasado, en la categoría Master.

En el mismo escenario Eduardo pudo volver a trabajar de lo que le gusta, ser profesor de tenis particular y usar las canchas del KDT como lugar para dar clases. "Es la gloria estar acá, yo veo que hay mucha ansiedad de la gente por jugar y he tenido un montón de pedidos de alumnos que hace mucho no veía y que me dicen que si tenés un horario avisame", cuenta.

"Volver a estar acá es muy gratificante, nos llena", dice otro de los usuarios entre lágrimas.

Todos debieron respetar tanto las recomendaciones y restricciones generales de las instalaciones, como aquellas particulares de cada deporte, las cuales fueron desarrolladas por las distintas federaciones y asociaciones deportivas.

A diferencia de lo que sucedía antes de la pandemia, ahora todos debieron inscribirse previamente, con un mínimo de 24 horas de antelación, y ya ninguna persona puede ingresar a ningún predio sin reserva de turno. El objetivo es evitar colas o aglomeración de gente esperando su lugar, para lo cual la Ciudad desarrolló una plataforma que permite hacerlo a través de la web: www.buenosaires.gob.ar/deportes.

Todas las instalaciones cuentan con sus vestuarios y baños cerrados, conforme a la normativa vigente de restringir las "áreas comunes" y está prohibida la permanencia anterior y posterior a la práctica deportiva. No se permiten asistentes ajenos a los deportistas (sin público ni acompañantes).

A toda persona que ingrese a las instalaciones se le toma la fiebre y en caso de presentar 37,5°C o más, no puede entrar. El uso de alcohol en gel o al 70% para higiene de manos al ingreso y egreso de las instalaciones es obligatorio y todos los usuarios deben conservar una distancia de al menos dos metros.