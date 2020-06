Coronavirus. La explicación del DJ tras la polémica por los vecinos bailando en la calle Crédito: Instagram

Tras la polémica que generaron las imágenes que se vieron en redes sociales de vecinos que bailaban en una calle de Recoleta , habló el DJ que pasó la música desde su casa. Pato Zambrano dijo que "no se arrepiente" porque no hizo "nada malo", y destacó: "No incité a que la gente salga de su casa".

Desde que comenzó la cuarentena por coronavirus, Zambrano suele pasar música en vivo desde su cuenta de Instagram , entre las 18 y las 19, los sábados y domingos, desde su departamento sobre la calle Arenales entre Juncal y Talcahuano. Ha sido noticia también cuando se lo ha visto asomarse a su balcón mientras sus vecinos desde otros edificios reproducían su música desde sus celulares y bailaban desde sus propios balcones.

No obstante, ayer domingo, entre 40 y 50 personas salieron a la calle a bailar al ritmo de las pistas que iba pasando Zambrano desde su casa. Esas imágenes, que fueron captadas por diferentes vecinos y fueron viralizadas en las redes, originaron una gran polémica porque muchos interpretaban que no se estaba respetando el aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19 .

Hoy, Zambrano habló con diferentes medios que se encontraban en la puerta de su edificio, se mostró preocupado por la repercusión y aseguró que nunca antes había ocurrido que la gente se pusiera a bailar en la calle.

"Yo soy el más respetuoso de la cuarentena. Siempre le digo a la gente se quede en su casa", explicó y recalcó: "Yo no incito a que salga a la calle. La policía me pidió que le diga a la gente que circule y lo hice". Además, se mostró comprensivo con quienes sintieron la necesidad de estar bailando en la cuadra de Arenales: "La gente está muy triste".

Ante la pregunta de si la gente fue la que faltó a la ley al bailar en la calle, dijo: "Acá no hay malos ni buenos. Eran 40 personas o 50 no era un número de tumulto, no era un formato fiesta, tengamos en cuenta que todos estamos tristes, la gente está cansada y está bien que esté cansada porque no estamos acostumbrados a hacer cuarentenas. Yo soy la persona más respetuosa de la cuarentena y siempre les digo a todos que se queden en la casa, que se cuiden, que usen lavandina".

Por otra parte, explicó que no se siente responsable de lo que la gente hizo: "Ahora me llegan 100 mensajes agradeciendo no siento que hice algo grave". Por otra parte, dijo que recibió mensajes de vecinos que no quieren que pase más música y dijo: "Hasta el momento me llegaban muchos agradecimientos. Pero en las redes sociales hay vecinos que se manifiestan en contra y queremos transmitir buena onda y unión y no se refleja en el 100% de los vecinos y hoy empezaron a haber reclamos. Eso te hace pensar y si no quieren que no lo hagan más lo charlamos".