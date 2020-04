Qué opinan los especialistas sobre el uso de barbijo para prevenir el contagio del coronavirus. Fuente: LA NACION

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el avance del coronavirus alcanzó el estado de pandemia , las autoridades sanitarias comenzaron a alertar a la población sobre las formas de prevenir el contagio del covid-19 . El distanciamiento social, usar guantes, lavarse las manos con frecuencia y evitar llevarlas a la cara son algunos consejos cuya utilidad tienen enorme consenso entre los expertos. Sin embargo, hay una recomendación sobre la que todavía se debate : ¿usar barbijo es útil para prevenir el contagio del covid-19?

Primero, para los hospitales

De acuerdo con la OMS, el uso del barbijo o tapaboca es útil, pero en circunstancias particulares. "Solo necesita usar una máscara si está cuidando a una persona con sospecha de infección 2019-nCov", sostiene. Además, para la entidad, las máscaras solo son efectivas cuando se usan en combinación con un lavado de manos frecuente y adecuado. Por esa razón, la OMS buscó desalentar la compra de barbijos para que la escasez no produjera faltantes en los hospitales, donde sí son de primera necesidad.

Así lo aseguró el jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz, Tomás Orduna : "El uso de la máscara facial comunitaria o casera no tiene que ser un insumo tomado de la reserva que necesitamos para el equipo de salud sino que pase (a ser usado) a partir de una confección casera", afirmó el médico en radio FM La Patriada , y añadió que "el Ministerio de Salud va a sacar un tutorial para que la gente pueda fabricar máscaras ".

Mascaras de tela para evitar la transmisión comunitaria

En las últimas horas, los Centros de Control Epidemiológico de los Estados Unidos (CDC, según sus siglas en inglés) cambiaron el rumbo de las recomendaciones y aconsejaron a los norteamericanos que usen " máscaras faciales de tela " para evitar el contagio del coronavirus. Según los expertos, el cambio en las recomendaciones oficiales responde, por un lado, a la enorme cantidad de casos registrados en el país norteamericano, pero además al avance de los casos de contagio por transmisión comunitaria del virus, a partir de la cual ya no alcanza con aislarse de otras personas, sino que la contaminación es posible en otros espacios.

En el mismo sentido había opinado George Gao, el especialista que lideró la respuesta de China al coronavirus, que señaló hace algunos días que no implementar el uso generalizado de máscaras para protegerse contra el virus es un "gran error" de parte de Estados Unidos y los países europeos. "Es un gran error", aseguró en una entrevista que dio a la revista Science . "Este virus se transmite por gotitas y contacto cercano. Las gotas juegan un papel muy importante: tienes que usar una máscara, porque cuando hablas, siempre salen gotas de tu boca".

En la Argentina, para una fase futura

Según Pedro Cahn, integrante del consejo asesor del Poder Ejecutivo, el uso de barbijos sigue siendo un tema de discusión entre especialistas y organizaciones. "El CDC acaba de recomendar que se usen barbijos en las zonas de alta circulación de personas donde no se puede garantizar la distancia de un metro y medio entre la gente -destaca Cahn-. Esa no sería hoy la situación de la Argentina. Puede ser una opción cuando pasemos a una nueva fase de la cuarentena ", aclaró el especialista. Cahn aclaró que eso no significa ponerse cualquier tela sobre la boca o la nariz: tienen que ser barbijos quirúrgicos.

" Esos insumos son críticos porque ya hoy hay una gran necesidad de uso por las personas sintomáticas, pero especialmente por el equipo de salud", agregó Cahn. "Y en el supuesto caso de que se cambiara la recomendación, eso no aplica a los barbijos N95, que son los específicos para el personal de salud que está realizando procedimientos invasivos: es decir, intubando a un paciente o realizando un hisopado o cualquier procedimiento que pueda producir aerosoles".

Distintas posturas oficiales provincia a provincia

La provincias de Catamarca, La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero y Salta ya dispusieron el uso obligatorio de los barbijos en la vía pública. A pesar de las recomendaciones del Ministro de Salud de Nación, que relativizó la incidencia del barbijo en el rol preventivo del contagio y aseguró que conviene evitar el desabastecimiento de mascarillas para reservarlas a trabajadores sanitarios, las autoridades de esas provincias lo aconsejaron a toda la población vestir barbijos o máscaras.

Quien sí se manifestó en la misma línea que el titular de la cartera sanitaria nacional fue el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que recomendó taparse la boca en la vía pública, pero advirtió que conviene hacerlo con "dispositivos de fabricación casera". "No tienen que usar el barbijo profesional, eso hay que cuidarlos para todos los trabajadores de la salud. Pero sí hay que taparse la boca", sostuvo en una conferencia de prensa que dio esta mañana.

Además, el funcionario subrayó que esta práctica "no reemplaza la decisión de fondo", ya que el aislamiento social deberá continuar a pesar de que se añada cualquier otra medida de prevención.

No se descarta, pero hay que ser cautelosos

Por su lado, la infectóloga y epidemióloga Angela Gentile manifestó: " De ninguna manera está contraindicado el uso de barbijo social, pero sin olvidar las grandes medidas que siempre se repiten: distanciamiento, toser en el pliegue del codo..". Gentile, que también forma parte del consejo asesor, explicó que lo que recomienda la CDC es para zonas de alta transmisibilidad, como algunos estados de Estados Unidos.

"Es para cuando uno no está seguro de poder mantener el distanciamiento, que sería la medida más efectiva. Hay que ser cauteloso en el análisis, dejar en claro que lo más importante es el distanciamiento, y que quizás es un tema a discutir en la salida de la cuarentena. Lo importante es que el barbijo no se transforme en un fetiche y que si uno siente que lo está usando está todo resuelto", Finalmente, resumió: "El barbijo podría llegar a tener utilidad, pero la situación epidemiológica en los Estados Unidos es un poco diferente de la nuestra, hay que ser cautelosos y analizarlo".

El Ministerio de Salud recomienda usarlos y explica cómo hacerlos caseros

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la Nación difundió un instructivo para la elaboración de barbijos caseros para mantener la disponibilidad de barbijos quirúrgicos en los hospitales y reservar los de venta en farmacias para los trabajadores de la salud que combaten el coronavirus.

Para la confección de barbijos se necesitan dos rectángulos de tela de algodón de 26 por 16 centímetros, dos piezas elásticas de 15 cm como gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el cabello, aguja, hilo y tijeras.

La cartera sanitaria detalló lo siguiente:

"Primero hay que hay que recortar dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela de algodón con entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de una remera puede funcionar en caso de necesidad. Apilá los dos rectángulos; cosé la máscara como si fuera una sola pieza de tela". Luego hay que doblar sobre los lados largos un centímetro y hacer el dobladillo para después doblar la doble capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y coser hacia abajo. Seguidamente, hay que pasar una longitud de 16 centímetros de elástico fino a través del dobladillo más ancho a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. "Usá una aguja grande para pasarlo. Atá bien los extremos. Si no tenés elástico podés usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. Si solo tenés una soga, podés hacer los lazos más largos y atar la máscara detrás de la cabeza", agrega. Tirar luego suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del dobladillo. Juntar los lados de la máscara en el elástico y ajustarlo a tu rostro. Luego, coser con seguridad el elástico en su lugar para evitar que se deslice. Para ponerse, usar y quitarse el barbijo hay que primero lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Posteriormente cubrirse la boca y la nariz con el barbijo y asegurarse de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Luego evitar tocar el barbijo mientras se usa y si se hace lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. El paso siguiente es cambiar de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio y para quitárselo hay que hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera. Colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.

El organismo informó que el lavado con jabón manual o en lavarropas "es suficiente para limpiar adecuadamente el barbijo" y recordó que su uso "no reemplaza al distanciamiento social ni al lavado de manos".