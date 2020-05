Hay temor entre los vecinos de Villa Azul ante contagios por coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 11:55

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguró hoy que " está controlada la situación en Villa Azul", el asentamiento que fue aislado por la administración de Axel Kicillof para evitar la propagación del coronavirus. "Estamos haciendo trabajo preventivo en Villa Itatí en conjunto con los ministerios de Salud de la Provincia y la Nación".

En declaraciones a El Destape Radio, la funcionaria relató: " Un grupo de 17 intendentes me pidió actividad deportiva y le dijimos que no ", "Estamos teniendo casos lejos del Conurbano, en Areco 17 casos. También hay casos en Lobos, Bahía Blanca". "Hay intendentes que nos piden repetir el modelo Mendoza de reuniones de amigos y les decimos que no", señaló la ministra.

Sobre los reclamos "anticuarentena", García aseveró: "Sebreli bordea el delito, porque romper la cuarentena es delito". "Quienes apelan a la rebelión son poco conscientes de la responsabilidad colectiva", destacó la funcionaria. "Esta muy bien lo que dice Alberto Fernández, la cuarentena va a durar lo que tenga que durar, porque la prioridad es la vida de la gente", concluyó la ministra.

Villa Itatí

La Villa Itatí , ubicada en el municipio de Quilmes , es cinco veces más grande y populosa que su vecina Azul. Hoy se traslada allí el operativo que rastrea a habitantes con síntomas compatibles con el Covid-19 . Hasta el momento, se había contabilizado una decena de personas infectadas.

Hace 10 días, ya se habían realizado testeos en ese asentamiento de emergencia. Unos 7000 habitantes de la villa fueron controlados entonces (la mitad de la población local). Una fuente del municipio de Quilmes confirmó a Télam que el operativo de hoy comenzará en las calles Chaco y Ayacucho, acceso que da a Bernal Oeste. Los habitantes de la Itatí están atemorizados . Las noticias que llegan desde el otro lado del Acceso Sudeste , donde está ubicada la Villa Azul , no son las mejores.

Personal sanitario de Nación toma la temperatura en los domicilios y realiza un cuestionario para detectar los casos sospechosos que presentan síntomas de Covid-19; de hallar un caso sospechoso, se procede al hisopado.