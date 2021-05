Coronavirus: les colocaron la segunda dosis de la Sputnik V antes que la primera

SANTA FE.- Insólito y peligroso. Cinco psicólogos fueron vacunados en esta capital contra el Covid-19 con la segunda dosis de la Sputnik V. “Clínicamente no hay ninguna complicación para la salud. Riesgo, supuestamente, no tenemos, pasamos a ser un grupo de estudio”, indicó Cecilia, una de las que recibió la incorrecta dosis.

Cecilia era una persona del grupo de profesionales que el martes pasado concurrió a vacunarse al Cemafe (Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe).

El procedimiento se realizó según el protocolo vigente y luego los psicólogos se retiraron. Pero media hora después fueron convocados nuevamente al centro asistencial, ubicado frente al puerto capitalino, donde se anoticiaron del error del personal que se desempeña en el vacunatorio.

“En el transcurso de esa misma mañana del martes se comunicaron conmigo y con las otras personas. Dijeron que nos citaban personalmente porque debían darnos una información que no podían hacerlo telefónicamente. De regreso en el Cemafe, nos comunicaron que había habido un error y en vez de colocarnos la primera dosis, como tenía que haber sido, nos colocaron la segunda. Hicieron todas las averiguaciones correspondientes y clínicamente no hay ninguna complicación para la salud. No quedé tranquila e hice averiguaciones por mi lado. Supuestamente, riesgo no tenemos, pero pasamos a ser un grupo de estudio, porque no hay experiencias de este tipo”, agregó.

No obstante, Cecilia se mostró molesta porque son fallas que se pueden evitar y prevenir. “Le dije al jefe del servicio que esto es algo grave porque fui a colocarme la primera dosis. Igual hay incertidumbre. Vamos a esperar lo que suceda dentro de 15 días”, comentó.

Sucede que los dos componentes la vacuna Sputnik V son diferentes al resto de las vacunas, cuyo orden de inoculación es indistinto.