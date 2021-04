Coronavirus: Los docentes porteños podrán ir a testearse en horario laboral

En la Ciudad el 32,4% de los docentes se hizo el test para determinar si están cursando el coronavirus y solo el 0,4% lo hace al menos cada 15 días, como recomienda el Gobierno porteño. Ante esta situación, el Ministerio de Educación de la Ciudad habilitó a los docentes para que vayan a hacerse el test en el horario laboral.

“El Ministerio de Educación porteño habilitó a todo el personal docente y no docente de la Ciudad a testearse en horario laboral, ya que de un total de 110 mil personas, hasta el momento pasaron por alguno de los centros 36.653, de las cuales solo 6437 se testearon dos veces y apenas el 0,4% lo hace de manera periódica, es decir cada 15 días. A partir de ahora, podrán ingresar más tarde, retirarse antes o acudir en el transcurso del horario laboral, volviendo a prestar servicio una vez concluido el trámite”, señalaron desde la cartera que dirige Soledad Acuña.

Si el día u horario del turno coincide con el horario de prestación de servicios, el docente o personal no docente deberá dar aviso al personal de conducción del día y horario asignado para el turno del testeo. También tendrán que enviar desde su correo electrónico institucional al correo electrónico institucional del establecimiento el comprobante del turno otorgado, a fin de que el personal de conducción evalúe que no afecta la normal prestación del servicio.

El día y horario del turno asignado, con previa coordinación con el equipo de conducción del establecimiento educativo donde cumple funciones, el docente podrá ingresar con posterioridad, retirarse antes o efectuar el testeo en el transcurso del horario volviendo a prestar servicios una vez concluido, estimando que todo el proceso le llevará dos horas.

Una vez que reciba el resultado deberá remitir el comprobante con el resultado del testeo vía correo electrónico desde su correo institucional al correo oficial del establecimiento.

Amanda Martín, secretaria gremial de Ademys, uno de los sindicatos que nuclea docentes de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, señala que hace tiempo reclamaban por esta medida. “Esto es algo que veníamos reclamando porque solo hay tres centros de testeo en la ciudad y creemos que debería haber en todas las comunas. Otro tema es que hasta que no le den el resultado del test al docente, no debería volver a la escuela, pero lo que señala la Ciudad es que deberían volver al aula dentro de las dos horas posteriores, eso me suena riesgoso. Ese es nuestro punto de vista. Nosotros le hemos recomendado a los docentes que se vayan a testear, pero muchas hacían doble jornada y les era imposible ir fuera del horario laboral”, argumenta Martín.

Los tres centros de testeo designados son: La Rural, en Santa Fe 4201 (entrada peatonal) o por la Avenida Sarmiento 2704 (entrada vehicular) de lunes a domingos de 8 a 20. En la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena 1 de lunes a viernes de 9 a 15 y en la sede comunal 7 en la Avenida Rivadavia 7202, también de lunes a viernes de 9 a 15.

Esta medida tiene lugar un día después de la muerte de Jorge Langone, un profesor de la ciudad de Buenos Aires que se desempeñaba en la Escuela Técnica N° 13 “Ingeniero José Luis Delpini” del barrio de Villa Lugano. El docente había contraído Covid-19 días atrás y murió a causa de la infección.