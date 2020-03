La madre de Federico Llamas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de marzo de 2020 • 18:49

La madre de Federico Llamas, el joven de 27 años que fue detenido luego de violar la cuarentena tras ingresar en su camioneta desde Brasil, aseguró su hijo no se escapó. Que su destino original era Ostende y que fue desviado por la policía.

"Ustedes vieron a mis vecinos, están aterrados. Le dije a Federico que se comunicara con el consulado de Brasil, en el que está Scioli, para saber el protocolo", dijo la mujer detrás de la tranquera de su casa en la localidad balnearia que pertenece al partido de Pinamar.

"Pensamos que lo mejor que podía hacer era cruzar la frontera y que se quede acá en Ostende, en un lugar aislado que tenemos en la casa. No tiene síntomas de enfermedad, está allá atrás y yo acá en mi casa", relató la mujer.

"No puedo salir a buscar comida afuera porque la policía no me deja, así que voy a tener que racionalizar. Esto está en manos de la Justicia y Federico tiene todos los papeles. Cuando llegó acá el policía le pidió la documentación", aseguró la madre del joven surfer, y agregó: "La cuarentena la hace acá porque no puede hacerla en Capital".

Luego se quejó: "Todos pensaban que él estaba de joda porque venía con la tabla de surf, cuando toda la gente que viene a Pinamar trae tablas de surf, porque nosotros vivimos del turismo. Estamos todos muy alterados. A él, en Migraciones en Pasos de los Libres le dijeron que tenía que de ahí seguir derecho hasta Ostende para hacer la cuarentena".

"A mí me parece que el señor Presidente debería arreglar con los gobernadores para que la cuarentena se haga en los hoteles al lado de la frontera", dijo, y agregó: "Mi pregunta es. ¿Está prohibido vacacionar el Brasil? Él vino a mostrarle a su novia canadiense lo maravilloso que es la Argentina y luego la llevó a Brasil".

Sobre el viaje de su hijo, explicó: "Se desató esta pandemia dolorosa y ella no podía volver con él a la Argentina porque no la dejaban ingresar. Por lo tanto, habló con su cónsul".

"A él lo interrumpieron, lo sacaron de su itinerario, impidiéndole llegar acá con el cansancio que eso significa", aseguró sobre las horas que permaneció retenido sobre la autopista Panamerica y luego cuando fue escoltado hasta Flores. Desde allí huyó a la Costa.

El caso del surfer y la palabra de Alberto

El joven de 27 años se hizo famoso ayer cuando fue demorado en la autopista Panamericana a bordo de una camioneta y con una tabla de surf en el techo. Regresaba de Brasil. Hoy fue detenido en Ostende cuando se descubrió que había incumplido el aislamiento obligatorio en su casa del barrio porteño de Flores.

Tras conocerse la detención, esta tarde durante una entrevista televisiva el presidente de la Nación, Alberto Fernández, calificó al joven surfer como un "idiota" y aseguró que "esos personajes van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina su desaprensión para con el otro".

El joven fue detenido cerca de las 14 en una casa de la calle Romero al 400, en Ostende, donde ahora deberá cumplir la cuarentena y será custodiado por personal de la policía de la provincia.

Llamas fue descubierto en esa vivienda luego de que se determinara que había escapado de la casa de Flores, hasta donde había sido custodiado por fuerzas de seguridad tras permanecer varias horas demorado en un control vehicular en la Panamericana.

Tras verificar que no estaba en su domicilio, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó su captura y dispuso una serie de allanamientos, entre ellos la casa de su padre, en Canning, donde no fue encontrado.