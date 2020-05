Los dos médicos trabajan en la Clínica Pueyrredon, donde evalúan a otros galenos con pruebas de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- La segunda serie de contagios que se dio en la ciudad, que llevó de 17 a 25 la cantidad de casos positivos de coronavirus en apenas 96 horas, corresponde a ocho trabajadores de la salud, entre ellos dos obstetras que habían atendido a decenas de sus pacientes durante la última semana.

La situación derivó en el inmediato relevamiento e implementación de un protocolo de monitoreo diario de más de medio centenar de embarazadas que tuvieron contacto con ambos profesionales en sus consultorios del Instituto de Ginecología Mar del Plata, que depende de la Clínica Pueyrredon. A todas ellas se las someterá a un test específico de Covid-19, según se anunció en un comunicado de la institución.

"Deberán cumplir aislamiento domiciliario hasta 14 días desde el último contacto con el caso confirmado", dispuso la Dirección Médica de esta clínica como primer punto entre varias medidas que se prevén para seguir la evolución de las gestantes.

A todas se les realizará una consulta telefónica día por día para advertir eventuales síntomas que puedan coincidir con los provocados por coronavirus. Y antes de finalizar el período de aislamiento o hasta 48 horas previas a la fecha estimada de finalización del embarazo se les realizará un hisopado PCR para SARS COV -2.

Si bien se acostumbra a preservar la identidad de los infectados, el médico Guillermo Cayrol reconoció que es uno de los dos profesionales de la Clínica Pueyrredon a quienes les dio positivo el test. "Estoy un poco sorprendido de cómo ocurrió todo esto", dijo en declaraciones a Radio Mitre Mar del Plata. Una colega y compañera es la otra contagiada.

Personal sanitario contagiado

Entre los ocho casos recientes hay médicos, enfermeras y mucamas. Los otros seis casos son de la Clínica del Niño y la Madre. Se cree que el vínculo entre ambos establecimientos puede ser uno de estos últimos que participó en intervenciones quirúrgicas también en la Clínica Pueyrredon.

Viviana Bernabei, secretaria de Salud del municipio, dijo ayer que están abocados a determinar cuál fue el "caso cero" de esta seguidilla en un contexto local donde no había circulación del virus. Entre los últimos positivos hay un neurocirujano que vive aquí pero viaja semanalmente para trabajar en dos hospitales de Capital Federal y Gran Buenos Aires, consideradas zonas de circulación.

En la lista de seguimiento aparecen todas las pacientes que los dos obstetras atendieron desde el pasado lunes 6. Les comunicaron la situación vía telefónica, lo que generó enorme preocupación en estas mujeres, algunas de las cuales están a punto de dar a luz.

Estos ocho trabajadores de la salud contagiados, que son los únicos casos activos en el partido de General Pueyrredon, están asintomáticos y cumplen aislamiento domiciliario. Una empleada doméstica, que fue la primera que dio positivo el viernes último, ayer fue dada de alta.

Médico infectado

"Estaba perfecto, me hice el hisopado, volví a mi domicilio y esperé el resultado en cuarentena, pensando en que me iban a dar una buena noticia y que iba a ir a trabajar al día siguiente. Pero dio positivo y me sorprendí", explicó Cayrol, que solo dice haber advertido síntomas de resfrío que lo llevaron a consultar con autoridades de la clínica, que recomendaron realizarle el test para Covid-19.

El médico está alojado en su vivienda de la vecina localidad de Mar Chiquita, donde aseguró que vive solo. Reconoce que por un malestar tuvo la visita de uno de sus hijos, por lo que ingresó entre los contactos estrechos -entre ellos personal de la clínica- a los que también se les realiza un seguimiento.

Gustavo Carrión, director médico de la Clínica Pueyrredón, resaltó que si las pacientes usaron barbijo durante la consulta las chances de contagio son "mínimas". Confirmado el caso de Cayrol se ordenó testear a otros 38 médicos que tuvieron contacto con él. Una sola colega fue positiva y, por ende, derivada a cumplir aislamiento.

Esta es la segunda oportunidad en la que la Clínica Pueyrredon tiene casos de coronavirus entre su personal. Hace un mes se había contagiado una enfermera, presuntamente por contacto con un paciente que murió por coronavirus. A través de ella también se contagiaron sus dos hijos, que nunca presentaron síntomas de la enfermedad.

Mar del Plata registra 25 positivos, con dos fallecimientos. De ese total, 9 corresponden a personal de la salud y los últimos 8 se confirmaron a partir del último viernes. Esa misma tarde se había dado el alta a la última paciente que estaba en tratamiento, por lo que la ciudad estuvo libre de coronavirus apenas poco más de una hora.