La General Paz, con más tránsito, pero ágil Crédito: Rodrigo Néspolo

Son datos oficiales, que comparan los registros de ayer con los del lunes 9 de marzo, antes de la cuarentena ; se observó más movimiento en algunas avenidas del área metropolitana

En plena cuarentena administrada, la ciudad registra cada día registra más movimiento. De tránsito, medido por los dispositivos oficiales, y de personas, que se observa a simple vista en la calle.

Ayer, según informó la Secretaría de Transporte de la ciudad, el Anillo Digital, que registra los vehículos que entran a la Capital, hasta las 7 había detectado 49.200 ingresos. La cifra representa el 79% del total de vehículos que ingresó el 9 de marzo, el lunes previo al inicio del aislamiento social obligatorio para evitar contagios de coronavirus .

En cuanto a los peajes de AUSA, por ellos pasaron 23.300 vehículos, el 68% de los 33.900 de un lunes normal. Una semana antes, habían sido 22.800.

Luego de tres semanas de cuarentena estricta, el gobierno nacional empezó a autorizar algunas actividades básicas. Esto generó que las cifras de tránsito vayan en aumento constante.

Aunque, si bien los números indican que el flujo de movimiento es cada vez mayor, desde la Secretaría de Transporte indicaron que ayer también influyó que se trataba del primer día hábil luego de un fin de semana largo, con la correspondiente reapertura de los comercios autorizados a funcionar.

"La lluvia también colabora en que más gente salga con el auto", opinó a LA NACION el taxista Juan Manuel Gómez, que lleva "décadas" al volante, mientras conducía por el barrio de Belgrano.

La cantidad de vehículos detectada por el Anillo Digital, que funciona a lo largo de la General Paz, que divide la Capital de distintos partidos del conurbano bonaerense, marcó una suba del 10% respecto del lunes de la semana pasada, cuando ingresaron 44.900 autos. Mientras que el 9 de marzo, que el gobierno porteño toma como "día normal", habían ingresado 62.100 vehículos.

No obstante, desde la Ciudad indicaron que no habrá más controles de los que ya hay, porque el mayor movimiento era esperable en esta etapa de cuarentena administrada.

Postales

En algunos cruces, como en el de la Avenida del Libertador que une la ciudad con Vicente López, se notó el incremento de vehículos. Incluso fuera de la tradicional hora pico, LA NACION encontró una fila de más de 20 autos acumulados en el control de acceso hacia la provincia.

También fue evidente en algunos puntos dentro de la ciudad. "Fui a asistir a mi padre, que es mayor y vive solo a pocas cuadras de mi casa. Cada vez que crucé la avenida, de ida y de vuelta, mientras esperaba en el semáforo el caudal de tránsito era casi como antes de la cuarentena", dijo ayer al mediodía Luciana Mendía, una vecina de Villa Urquiza, con relación a la avenida Olazábal.

El ingreso de la avenida Balbín a la General Paz, frente al Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, también mostró más autos de los que se veían desde el inicio de la cuarentena, según los testimonios recolectados en el lugar.

No solo en la Capital, sino en buena parte del área metropolitana, hubo postales de un incremento en la circulación. Manuela Illanes, vecina de Florida, Vicente López, se asombró del movimiento que advirtió en su barrio. "Desde temprano hubo tránsito y bocinas en la calle. Además, era infinita la cola para el Correo, tanto de quienes iban a despachar cajas como de los que las iban a buscar. Fui al supermercado y no se controlaba la cantidad de gente que entraba, así tuve que hacer una hora de fila para pagar y en las cinco filas había no menos de ocho personas. También observé al mediodía más personas esperando los colectivos que pasan por la avenida San Martín", enumeró.