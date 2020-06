Los viajes cambiaron para todos Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2020 • 13:40

Sin clases y los chicos en casa, con el trabajo a cuestas en los hogares y sin vía libre para moverse libremente, la rutina de los argentinos ya no es la misma desde hace tres meses . Así lo confirma una encuesta realizada a través de Internet por la Fundación UADE y la consultora de opinión Voices! en todo el país.

Más de la mitad de los encuestados dijo que su vida cambió a causa de la pandemia. Para algunas personas esta experiencia inédita modificó de manera radical sus hábitos (53%); para otras, en menor medida (34%). Solo un 13% afirmó que su vida se mantuvo más o menos igual.

¿Qué impacto diría usted que ha tenido el coronavirus en su vida personal?, fue la pregunta que marcó la sensación entre los encuestados. Los grupos sociales que afirmaron haber sufrido los mayores cambios fueron aquellos ciudadanos de entre 30 y 49 años (60%) y los vecinos de la Ciudad (65%).

Josefina, de 39 años, es vecina de Villa Crespo. Si a ella le hubiera tocado responder al sondeo no lo hubiera dudado ni un segundo, dice a LA NACIÓN . " La vida cambió totalmente , pero más que nada por la rutina de los chicos y porque se me extendió un poco el horario laboral", agrega la mujer, aunque aclara, brindando un lado positivo: "Pero tengo trabajo y sigo cobrando".

La gran mayoría indicó que su vida cambió radicalmente Fuente: LA NACION

Leonor Desanti no considera que su vida haya cambiado mucho , solo lo necesario para atravesar la cuarentena. Cuenta la mujer de 30 años: "No tengo que viajar al trabajo y eso me ahorra tiempo. Y si bien mis hijas tienen tareas, me organizo muy bien con mi pareja". El no poder ver a sus padres es lo único que la angustia.

De manera similar opinó Roberto Gómez, que vive en Lanús. "Mi vida cambió parcialmente y fue para bien. La cuarentena es maravillosa" , afirma contento. Este padre de familia disfruta más tiempo junto a sus hijas y a su mujer, tiene tiempo para hacer ejercicios y el trabajo en su modalidad home office no presenta ningún problema para él. "Claro que a veces te angustia un poco lo que pasa con la enfermedad afuera, por los riesgos de contagio propio y familiar. A veces, extraño esas escapadas furtivas al mar, pero la vida me cambió poco", enfatiza el hombre de 35 años.

Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!, marca que el hecho de que la mayoría de los encuestados declaró haber cambiado radicalmente su forma de vida a raíz del Covid-19, " supone un hecho social sin precedente . Estos cambios están alineados con los altos niveles de preocupación por contraer el coronavirus".

La investigación dejó a la vista la percepción que tienen los argentinos del futuro, de la vuelta a la normalidad. Muy pocos de los encuestados consideró que pasará poco tiempo antes del retorno a la "vida normal" . Más de la mitad de la población (53%) cree que el retorno ocurrirá dentro de más de seis meses. Entre los más pesimistas, dos de cada 10 habitantes afirmaron que esto sucederá dentro de más de un año. Apenas el 3% de los argentinos piensa que podrá retomar su vida más o menos como antes dentro de un mes.

Los encuestados mostraron preocupación por sus familiares Fuente: LA NACION

El trabajo de campo se realizó en la primera semana de mayo con encuestas online complementadas con preguntas telefónicas. Así, se logró una cobertura de todos los sectores socioeconómicos en el país. Unas 1315 personas de más de 16 años participaron del estudio para comprender las actitudes y percepciones de los argentinos frente a la pandemia.

"El estudio dejó en evidencia que gran parte de la población tiene conciencia sobre los recaudos y la higiene personal que son necesarios en este contexto ", indicó a LA NACIÓN Nicolás Rotelli, Coordinador del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de la UADE. Según los propios encuestados, el nivel de cumplimiento sobre las distintas medidas recomendadas ha sido hasta el momento muy alto. Casi la totalidad de quienes participaron del sondeo afirmó lavarse las manos con frecuencia (97%), mantener la distancia recomendada con las personas cuando sale de su casa (97%) y usar barbijo en tales ocasiones (96%) siempre o casi siempre.

Otros datos relevados

Tres de cada cuatro encuestados manifestó elevados niveles de preocupación por el hecho de que ellos o sus familiares se infecten con el virus. Los segmentos sociales más preocupados coinciden con los grupos más vulnerables.

Respecto del aislamiento social preventivo, ocho de cada diez argentinos están de acuerdo con esa medida.

La encuesta deja entrever que el cumplimiento del período de aislamiento social fue menor. Un 36% de la población afirmó haber mantenido la cuarentena decretada y no haber salido a la calle nunca, por ninguna razón, mientras que un 48% expresó haber cumplido con esta norma casi siempre (habiendo salido solo pocas veces). Por otra parte, el 12% dijo solo haber cumplido con la medida algunas veces (habiendo salido con frecuencia) y el 4% admitió no haber cumplido nunca con esta medida.

Siete de cada 10 ciudadanos confían en que el Gobierno podrá controlar el avance del coronavirus en Argentina.