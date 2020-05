El reclamo del personal de Salud 01:04

El malestar del sector de la salud crece día a día, desatado, en gran medida, por los recortes de honorarios y salarios de hasta el 40% y retrasos de pagos en centros privados y públicos del país. Inmerso en este contexto, crece el número de médicos autoconvocados que piden al presidente Alberto Fernández un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para resolver esta problemática disparada por la pandemia del nuevo coronavirus .

"Médicos Autoconvocados Argentina" es un grupo de profesionales de salud que se unió con el objetivo de "luchar por sus derechos", sin representación gremial, ni afiliación política. "Nos une nuestra vocación. La unidad en defensa del ejercicio de la medicina", expresa la agrupación, que cobró fuerza en los últimos días en las redes sociales.

El grupo de autoconvocados exige cuatro puntos fundamentales que solicita se otorguen a través de un DNU. Los principales reclamos son: "No a la reducción de sueldos y honorarios. No a los despidos. Equipo de protección personal (EPP) para todo el cuerpo de salud. No a la precarización laboral de Obras Socieles y las prepagas".

Asimismo, los médicos denuncian que hoy la tasa más alta de contagio se da en el personal de la salud, por lo que exigen con urgencia "oportunos equipos de protección" al igual que testeos para todo el equipo de salud.

La crisis sanitaria no solo dejó en evidencia falencias del sistema de salud, sino también puso en pausa cualquier negociación salarial y se suspendieron las licencias. A ello, se le suma una caída en los ingresos de la clínicas, sobre todo, privadas, en algunos casos del 40%, ya que el miedo que provoca un eventual contagio por coronavirus postergó muchas operaciones programadas y consultas médicas.