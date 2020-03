En las últimas horas llegaron 100 reactivos para realizar los test, luego de semanas de reclamos a Nación. Por su parte, la provincia realizó una masiva compra a una empresa asiática. Fuente: LA NACION

MENDOZA.- La provincia sumó hoy otro caso positivo del nuevo coronavirus . Así, ya son 7 los pacientes contagiados y recién esta mañana empezaron a llegar los primeros reactivos para realizar los tests, luego de que pasaran dos semanas desde el primer pedido que hizo la provincia a la Nación. De hecho, fue una de las primeras juridisdicciones que tomó medidas de aislamiento estrictas.

La nueva infectada es una mujer de 53 años, quien días atrás había estado en Chile, uno de los países con nexo epidemiológico. "El miércoles 18 comienza con sintomatología y el viernes 20 queda internada en aislamiento en la Clínica de Cuyo. Se encuentra en muy buen estado de salud", indicaron desde el gobierno local. Anoche, se había dado a conocer el sexto caso: otra mujer de 29 años, que llegó la semana pasada desde España.

Seis de los casos son importados y uno es por "contacto estrecho" con uno confirmado. En tanto, cada día se suman nuevos casos sospechosos, por lo que ya son 44 las personas internadas, de las cuales 37 están esperando los resultados de las pruebas. Por eso, desde comienzos de mes, la provincia comenzó a reclamar a las autoridades nacionales la posibilidad de realizar los estudios en sus propios laboratorios.

Finalmente, esta mañana, el gobernador Rodolfo Suarez fue el encargado de informar que llegaron los primeros 100 reactivos para efectuar las pruebas, tras insistentes reclamos al Instituto Malbrán en Buenos Aires, que asegura realizar 300 estudios por día, pero con la posibilidad de triplicar la tarea. Sin embargo, los resultados llegaban a cuentagotas, con demoras promedio de una semana. De hecho, Nación le dio prioridad a otras jurisdicciones, que desde hace unos días comenzaron a realizar los testeos. Por tal motivo, en medio de ese escenario, el Ejecutivo local decidió realizar una compra masiva de tests a una empresa asiática, los cuales arribarían en las próximas horas.

De esta manera, Mendoza contará ahora con ambos insumos para poder determinar más rápido el nivel de contagio y los diagnósticos. "Como provincia, hemos buscado alternativas al Malbrán con distintos proveedores y con una compra a China. Estamos trabajando en ello y, a más tardar, llegarán el fin de semana", había dicho en las últimas horas la ministra de Salud, Ana María Nadal.

Fuentes consultadas por LA NACIÓN dejaron en evidencia el malestar que reinó en los últimos días con las demoras del Malbrán. "En el Malbrán no nos atendían ni el teléfono. Teníamos que esperar a que subieran los resultados al sistema. En el mejor escenario creemos que sólo han estado informando más rápido los casos positivos. Eso hace que los negativos los dejen y los comuniquen a destiempo", indicó una fuente de Salud, y agregó: "Entendemos que se han hecho mal las cosas, porque estamos teniendo casos negativos y los pacientes siguen internados. Por eso el Gobierno tuvo que salir a comprar reactivos, a la espera del envío de Nación, porque ya estábamos muy cansados de reclamar".

Por su parte, en diálogo con este diario, Mario Bustos Guillén, titular del Laboratorio de Salud Pública, dijo que los resultados podrán estar ahora en 24 y 48 horas. "Hicimos un pedido por 10.000 tests, estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para poder tenerlo cuanto antes", comentó el funcionario provincial.

Mientras, en Mendoza ya comenzó la campaña de vacunación antigripal en el contexto del Covid-19, priorizando los grupos de riesgo. De todas maneras, las autoridades de Salud pidieron a la población en general que no acudan a los centros sanitarios si no están comprendidos en esta primera etapa. También dejaron en claro que esta inoculación "no ayuda a prevenir el coronavirus" sino que "sirve para prevenir las complicaciones graves de gripe, como el uso de respiradores".