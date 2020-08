Al menos 8 presos que fueron trasladados de la cárcel de Ezeiza a la U6 de Chubut dieron positivo de coronavirus. Crédito: SPF

Ana Tronfi 6 de agosto de 2020

RAWSON.- Ocho de un total de 17 presos que fueron trasladados desde el penal de Ezeiza a la Unidad 6 de Rawson dieron positivo en coronavirus, según confirmaron fuentes oficiales de Chubut. Los contagiados se encuentran aislados en celdas, en medio de la polémica que despertó la llegada de los reclusos a esta provincia a comienzos de agosto.

La confirmación se conoció durante esta tarde, cuando Chubut registra un total de 304 pacientes contagiados y circulación comunitaria en la localidad de Comodoro Rivadavia.

Los partes oficiales sumarán los contagiados en el penal de máxima seguridad de Rawson, habilitado en 1951 y destinado principalmente a internos condenados. La U6 cuenta con cuatro sectores con alojamiento en celdas individuales y está a tope en su capacidad.

La llegada de los presos ya había despertado polémica en la capital provincial, en donde las autoridades se habían manifestado en contra de la llegada de los reclusos al penal ubicado en Rawson.

El municipio rechazó la decisión y realizó "gestiones para impedirlo", habían comunicado las autoridades de Rawson a principios de mes. El secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete de Rawson, Carlos Gazzera, aseguró: "Nos llegó información sobre el traslado de 20 detenidos de Ezeiza a la Unidad 6. Nos comunicamos con la cárcel local y nos confirmaron que efectivamente sería así".

En los días previos a la confirmación que se conoció por la tarde, informó: "Nos dijeron que vendrían testeados de manera negativa de Covid-19, y que cuando lleguen se les volverá a realizar la prueba y se les haría cumplir el protocolo".

Ante las autoridades del Penal de Rawson "manifestamos nuestro rechazo rotundo al traslado", señaló Gazzera. El funcionario explicó que "el traslado se hace con la autorización del Servicio Penitenciario Federal y del Ministerio de Justicia de Nación", y que ante la posibilidad de que se realice tal procedimiento, "desde Rawson manifestamos nuestra posición contraria".

A pesar del rechazo, tanto por parte de autoridades provinciales como municipales, el pasado domingo 2 de agosto, sobre las 11, ingresaron 17 nuevos presos en la U6 de Rawson. Provenían de la cárcel de Ezeiza y fueron aislados en un pabellón, donde deberían pasar los 15 días de cuarentena que indican las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

El intendente de Rawson, Damián Biss, se mostró preocupado por este arribo y expresó su "rotundo rechazo" a las autoridades del penal. Incluso, desde diversos sectores de la comunidad se convocaron movilizaciones para visibilizar su malestar por estos traslados.

Aunque una disposición del Servicio Penitenciario Federal establece que ningún detenido puede ser trasladado a otras provincias si es un caso confirmado de coronavirus, hasta este jueves no se conocía los resultados de los testeos realizados a estos presos. Sin embargo, al no haber objeciones por parte del Ministerio de Salud de la Nación, se suponía que no había casos positivos entre ellos.

Ante el ingreso de personas provenientes de otras provincias, dentro de la U6 se activaron los protocolos por coronavirus, se les asignó un lugar especial a los recién llegados, monitoreadas por personal designado para esa única función y se les realizo un nuevo test de coronavirus, que en este caso dio positivo para casi la mitad de ellos.

La Unidad 6 de Rawson es una cárcel que aloja a alrededor de 2000 presos en sus diversos pabellones. Tiene una ocupación cercana al 100% y en dos de sus pabellones se alojan los considerados "presos de máxima peligrosidad" vinculados con casos de narcotráfico y violaciones.