PUERTO MADRYN.- Un crucero que tenía en su itinerario previsto el paso por esta ciudad estará autorizado a atracar en el muelle, pero ni la tripulación ni los pasajeros podrán desembarcar durante la estadía . La decisión de urgencia fue tomada por autoridades portuarias y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Las autoridades resolvieron "permitir el atraque del crucero Coral Princess en la localidad de Puerto Madryn". Podrán permanecer en el muelle Comandante Luis Piedra Buena, pero sin pisar suelo chubutense como medida preventiva ante el avance de la pandemia.

La decisión fue tomada tras una reunión de urgencia mantenida por el titular de la Administración Portuaria, Osvaldo Sala , junto a los directores Operativo, Comercial y de Infraestructura, así como la Jefa de Operaciones del Muelle Piedra Buena y el Jefe del Área Legales. El documento emitido deja constancia que "la Administración Portuaria de Puerto Madryn dispondrá el personal mínimo necesario y con las medidas de seguridad correspondiente al caso".

También se evaluó el cuadro de emergencia sanitaria que se atraviesa en el marco de la escala del crucero, por lo que no se permitirá el acceso de personal de turismo así como tampoco de vehículos de turismo al muelle Comandante Luis Piedra Buena ni a la playa de estacionamiento del mismo.

Otro de los puntos resueltos refiere a que "no se permitirá el ingreso al muelle Comandante Luis Piedra Buena de ninguna persona cuya presencia no sea estrictamente necesaria para la operatoria de atraque" . Además, "no se permitirá el acceso de personal de turismo" así como tampoco "de vehículos de turismo al muelle Comandante Luis Piedra Buena ni a la playa de estacionamiento del mismo".

Una batería de medidas

Desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) se repasaron todos los protocolos sanitarios con representantes del Ministerio de Salud de la Nación y Prefectura Naval Argentina para las posible llegada de cruceros. Al mismo tiempo se postergó el envío de 13 aerogeneradores desde Alemania como medida preventiva.

El viernes pasado, el intendente Sastre elevó una solicitud refrendada por el Ejecutivo a Prefectura Naval Argentina y a la Dirección Nacional de Migraciones para que no permitan el ingreso de cruceros, ni de pasajeros de líneas aéreas provenientes de zonas de riesgo a Puerto Madryn.

Sastre había declarado que "es necesario que entiendan que la Municipalidad no es la autoridad competente ni tiene la facultad para determinar si un crucero ingresa o no a nuestro puerto. Solicitamos por escrito la suspensión durante estos días del ingreso de cruceros así como también de pasajeros provenientes de zonas de riesgo porque queremos tener la tranquilidad total en nuestra ciudad.

En Chubut, el Ministerio de Salud de la Provincia adhirió al protocolo nacional de prevención. Al mismo tiempo, desde el Gobierno de la Provincia se dictó una resolución para suspender temporariamente todos los eventos con asistencia masiva de público.

En esta provincia se creó un "Comité Provincial de Coronavirus", integrado por referentes de Salud, Educación, Gobierno, Deportes, Seguridad, Ambiente, Turismo, entre otras áreas, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizara al virus como una pandemia.

Este Comité se encarga de actualizar todos los días la situación en toda la provincia. A partir de esa primera reunión, se dispuso la adhesión plena a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para prevenir y contener el coronavirus en el territorio nacional.

Desde el Ministerio de Salud se elabora un "Informe Diario" de la situación actualizada del avance de la enfermedad en toda la Provincia. Además, se puso en funcionamiento en la provincia una línea -0800-222-2676 (CORO)- para aclarar dudas sobre el coronavirus.

También se suspendieron temporariamente todos los eventos con asistencia masiva de público y se incrementaron los controles a las distintas rutas de ingreso a la provincia -Arroyo Verde y Ruta 40- por medio de las Fuerzas de Seguridad.