El paciente es un hombre de 69 años, que no estaba aislado ni había vuelto de viaje Fuente: Archivo

Ana Tronfi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2020 • 12:13

TRELEW.- Chubut confirmó anoche el tercer paciente infectado de coronavirus en esta provincia, pero con una nueva luz de alerta para las autoridades sanitarias: hasta el momento no se encontró nexo epidemiológico del caso registrado en la localidad de Trelew, Se trata, a diferencia de los dos anteriores, de un hombre que no estaba aislado ni había vuelto de viaje.

La información fue confirmada a través de un comunicado oficial del Ministerio de Salud de Chubut y luego de una ola de rumores que se viralizaron en las redes sociales con nombre y apellido del paciente. La imprudencia provocó la reacción de familiares que pidieron cautela y reserva.

El paciente infectado, el primer registrado en Trelew, es un hombre de 69 años que padece una insuficiencia respiratoria. Fuentes oficiales confirmaron que el hombre comenzó con un cuadro respiratorio hace diez días. Tras hacer consultas en el sistema privado de salud le solicitaron estudios, luego de los cuales fue derivado al Hospital Zonal de Trelew.

El hombre no tiene antecedentes de viaje, como si ocurrió en el caso de los dos primeros pacientes diagnosticados con COVID-19 en Comodoro Rivadavia. En este caso se trató de una pareja que, junto a familiares y amigos, había viajado a Brasil. Tras respetar la cuarentena, ambos resultados infectados y permanecieron internados hasta obtener el alta médica.

Este tercer caso todavía no presentó un nexo epidemiológico, lo que preocupó a las autoridades sanitarias de la provincia. A partir del cuadro que presentaba, "la persona consultó a un profesional del subsector privado local, quien solicitó los estudios pertinentes al caso. Luego, fue derivado a la guardia del Hospital zonal de Trelew, por concluir que presenta criterios para definirlo como caso sospechoso. Ingresó al hospital de Trelew a última hora del día de ayer, y hoy se confirmó el diagnóstico por prueba de PCR", indicó el parte oficial.

Paciente estable

Según se informó, se encuentra internado en aislamiento en unidad de terapia intensiva, sin criterios actuales de ARM, informó Salud. Esta mañana, el director del Hospital de Trelew, Sebastián Restrucica, aseguró en declaraciones a Radio3 que el paciente permanece en terapia intensiva. "El estado general es estable" y si bien tenía dificultad respiratoria, "no necesita asistencia", sostuvo.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, pidió a los vecinos que "salgan solo de sus casas para buscar lo esencial". En su cuenta oficial de Twitter solicitó "mantener la calma y las medidas sanitarias. La gestión municipal sigue trabajando de acuerdo a los protocolos de Nación y Provincia".

Con tres casos registrados, Chubut no adhirió a la medida nacional de circulación dentro del radio de los 500 metros. También liberó la circulación en localidades del interior provincial en donde no se registran infectados ni personas aisladas. Se trata de pueblos chicos que mantienen estrictos retenes de ingreso y salida de personas.

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Chubut volvieron a pedir cautela a la población y responsabilidad para desactivar la circulación de fotos y comentarios en redes sociales. Los incidentes en Comodoro con los dos primeros infectados -a los que se tuvo que poner seguridad por parte del Gobierno de la provincia- se replicaron ayer en Trelew.

A través de su fuente oficial, el exministro de Mario Das Neves criticó los escraches en Trelew. Admitió que el paciente es su ex suegro y que no tuvo contactos con sus hijos. Pablo Mamet sostuvo, tras una serie de informaciones que se viralizaron en las redes sociales, que el primer infectado en Trelew fue una persona de su entorno más íntimo,

"Es mi ex suegro. Me separé hace 7 años y casi no me hablo. No viajó. No tuvo contactos con mis hijos", dijo el exfuncionario.

Aclaró que "no compartió asados conmigo ni con pichón. Hacen circular fotos, información falsa, quieren hacer mal por el mal mismo. Después hablan de solidaridad". Y remató; "la pandemia son ustedes".