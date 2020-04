Coronavirus. Héroes de la pandemia: el video que celebra nuestra resiliencia

#QuedateEnCasa. Los argentinos en cuarentena 01:37

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 16:09

Fueron dos semanas, pero parecieron una vida. El jueves 19 de marzo Alberto Fernández anunció la cuarentena para combatir el coronavirus y desde entonces vivimos en una montaña rusa emocional.

Pasamos de la zozobra por las noticias sobre los muertos e infectados a la ansiedad que nos genera esa videoconferencia laboral que no funciona. Nos alegramos por el tiempo compartido con nuestros hijos en horarios insólitos, y nos frustramos al no poder responderles cuándo verán a sus amigos del colegio. Nos conmovemos con el aplauso comunitario de las 21 y nos ponemos ansiosos cuando no aparece la luz al final del calvario. Y así todo el día, en una espiral que parece eterna, pero que algún día terminará.