Consideran que en las grandes ciudades de la Argentina se complicaría cumplir la distancia social, clave para evitar contagios

En medio de una cuarentena que limita la libertad de las personas en pos de evitar la propagación desmedida del Covid-19 , la sola posibilidad de salir a caminar un rato para distraerse llegó -solo en algunos lugares- como una bocanada de aire fresco. Pero el presidente Alberto Fernández fue contundente: "Esto no supone salir a correr ni andar en bicicleta ni hacer actividad física". Los expertos siguen pensando que en grandes conglomerados urbanos, sobre todo, se vuelve difícil controlar que quienes opten por estas prácticas mantengan cierta distancia y prefieren ser cautelosos antes de dar vía libre.

"Optamos por la prudencia. Existen referencias que indican que al hacer ejercicio las personas respiran de una manera más agitada y con menor control. Ante la duda, y al no tratarse de algo esencial, sugerimos por ahora decirle no a la actividad física", explicó a LA NACION el infectólogo Pedro Cahn, uno de los principales asesores del gobierno nacional. "No sabemos si es peor que caminar, pero seguro que mejor no va a ser", agregó el especialista, que reconoció que le gusta correr.

Su colega Ricardo Teijeiro, que trabaja en el Hospital Pirovano e integra la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), opinó: "No es que vaya a haber más contagios solo por salir a correr. Si se mantienen la distancia social y las medidas de higiene, no habría problemas. Pero es mucho más desorganizado para controlar". Para el experto, "es un riesgo" liberar ese tipo de ejercicio ya que "lo que estamos haciendo (la cuarentena) está bien".

Hace dos meses y medio, Damián Meoniz comenzó una exhaustiva preparación para participar de una nueva maratón en el país. Volvería a correr al menos 21 kilómetros en calle después de cuatro años de no hacerlo. Pero, al parecer, deberá esperar algún tiempo. "Hoy correr pasó a un segundo plano. No importa que forme parte de mi vida y de mi trabajo, incluso. Me preocupan más la salud y la economía después de todo esto", contaba a LA NACION mientras miraba de reojo, nostálgico, un posteo que le recordaba una de las últimas veces que había corrido.

"Creo que aún no estamos socialmente preparados para hacer uso de un permiso administrado para salir a correr. Me parece que sería imposible mantener la distancia, al menos, en la ciudad", consideró el hombre, de 44 años.

La mayoría de los especialistas consultados consideró que la decisión de flexibilizar la actividad física en la vía pública puede ser viable en lugares o zonas que no tengan circulación viral comunitaria. "Teniendo en cuenta que puede haber gente asintomática, la liberación de esas actividades exigiría una vigilancia epidemiológica estricta para controlar la situación", reflexionó Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz. De registrarse contagios, la medida debería dar marcha atrás, alertó.

De acuerdo con un estudio de las universidades de Lovaina (Bélgica) y Eindhoven (Países Bajos) a la hora de practicar running o cualquier otra actividad en movimiento se debería respetar una distancia social de, al menos, cuatro metros para evitar la propagación del virus. En Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales decidió flexibilizar la cuarentena, quienes realicen actividad física callejera deben estar a un metro y medio si son conocidos, pero respecto de otros la distancia debe ser de 10 metros, según las recomendaciones del Comité Operativo de Emergencias (COE) provincial.

Gabriela Ensinck, infectóloga y secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), reflexionó que habilitar a la gente para que pueda correr en la calle requeriría buscar alternativas para que sea de un modo "ordenado, para que no salgan todos juntos". Sin embargo, indicó que "falta todavía" para que en varias regiones de nuestro país se puedan llevar a la práctica tales medidas.