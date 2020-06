El viceministro de Salud Kreplak en alerta por el aumento de casos en la provincia Crédito: Captura

"Están aumentando los casos a una velocidad preocupante. Si la dirigencia no asume que no hay que ser simpático, sino hacer las cosas bien, no nos va a ir bien", dijo el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak . Desde hace un tiempo, el funcionario del gabinete de Axel Kicillof deja entrever que endurecer la cuarentena sería la mejor solución ante el avance de la pandemia en el AMBA.

En declaraciones a Radio con Vos, el funcionario bonaerense estimó: "Nosotros calculamos que nos quedan cuatro o cinco semanas de camas de terapia intensiva con los casos a esta velocidad". Ayer, Kreplak había dicho que "firmaba" si le decían que la cuarentena se extendía hasta mediados de septiembre.

Kreplak afirmó, alarmante: "No es una pandemia que se vaya a resolver rápido. Los países a los que les bajó la curva reabrieron y volvió a subir la curva. Estamos empezando a entrar en la peor parte y no es momento para pensar que ya pasó, sino en cómo nos cuidamos".

El viceministro de Salud bonaerense fue tajante: "Así como estamos, no tenemos mucho tiempo de margen. Es mejor tomar una decisión que nos dé tiempo para ir regulando".