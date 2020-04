Fernando Althabe es médico de la OMS y cuenta cuáles son las medidas que desde la organización se potencian para combatir al nuevo coronavirus Fuente: Archivo

Fernando Althabe tiene 61 años, vive en Ginebra, pero desde hace algunos días volvió al calor del hogar de su casa en Belgrano. En julio de 2018 asumió como Oficial Médico en el Programa de Reproducción Humana en el Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es médico egresado de la UBA, especializado en obstetricia y tiene un máster en Epidemiología por la Universidad de Londres. Fue, además, investigador principal en salud del Conicet. En Ginebra, vive solo. En Buenos Aires, se reencontró con María Luisa, su mujer y Clara, su hija. Los hijos varones andan en otros rumbos: uno está casado y el otro, vive solo.

Regresó el 29 de marzo desde Zurich, con un grupo de médicos voluntarios repartidos por Europa, con la idea de estar en su país, con su familia y poder ayudar. Sabe de qué habla: conoce las entrañas de la OMS. Lo hizo, como todos los días, hasta el 16 de ese mes. Luego, en la Argentina, pasó la cuarentena junto con un concurrido grupo de especialistas en el Feir's Park Hotel hasta el 9 pasado. Superó los estudios y ahora, trabaja desde su casa. "La sensación de felicidad fue volver a Buenos Aires. La angustia desapareció cuando pisé el suelo argentino", cuenta, entre reuniones tecnológicas, coordinación de grupos de investigación y trabajo a distancia. Analiza datos, riesgos, proyecciones. Colabora con investigadores de la Fundación Infant y del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. "Quedarme allá hubiera sido bastante angustiante, porque estaba solo, me agarró un poco la desesperación. Pensás en cualquier cosa que le suceda a alguien de tu familia. Tal vez, que no la vuelvas a ver. es un pensamiento un poco fatalista... Así que pedí autorización para trabajar para la OMS desde Buenos Aires", le advierte a LA NACIÓN . Y cuenta su historia.

-Al volver de Suiza, uno de los países más afectados (1174 muertos y 23.762 casos), ¿cuál es el grado de situación real de la pandemia?

-En proporción a su población, es uno de los países que tienen más infectados. Esencialmente, por su cercanía con Italia. Desde el 16 de marzo cerraron todos los negocios, sólo quedaron abiertos las farmacias, los supermercados y los bancos. No restringieron, eso sí, la posibilidad de caminar o reuniones al aire libre, aunque con menos de cinco personas. Todavía hay cierta libertad para moverse, pero hasta las escuelas están cerradas. Suiza lo vivió con preocupación, pero es una cultura disciplinada que sigue las normas. Pareciera que la situación está tendiendo a mejorar, la curva se fue aplanando ligeramente.

-Y como argentino, ¿cómo lo vivió, con cierta tensión?

-Más allá de que la situación era grave, nunca percibí que salir a un supermercado incrementara el riesgo del contagio. Buena parte de mis compañeros de la OMS, en Ginebra, se sigue reuniendo en el mismo edificio y no se vive un clima de pánico. Al ser médico y epidemiólogo, lo tomo con cierta distancia. Es un virus extremadamente contagioso, pero si se tienen en cuenta las medidas de cuidado y de distanciamiento físico, es poco probable que te contagiés.

-Es un mensaje esperanzador, en un momento en que la sociedad argentina entró en la etapa de la angustia...

-El punto esencial es: si las medidas de distanciamiento se mantienen, el riesgo es extremadamente bajo. En la Argentina hay aproximadamente unos 2500 infectados (de los que se testean) y ponele que tengamos 10 veces más o incluso, unos 50.000, en una población de 45 millones, la probabilidad de estar infectado es baja. Lo repito: siempre y cuando se tomen todas las precauciones. Hay que mantener la responsabilidad individual. La pregunta que hay que hacerse es: ¿cuántos de nosotros tenemos la capacidad de mantener eso? Yo lo digo desde una casa en Belgrano, pero cuando ves cómo vive la gente en las poblaciones más marginadas, y hablamos de más de tres millones de personas en nuestro país, villas, barrios marginales... ¿qué posibilidades tienen de hacer lo mismo? Ese es un problema muy serio. Ahí hay que trabajar en los "aislamientos grupales". Es un desafío importante.

-¿Qué pasó en Italia? ¿Por qué explotó la epidemia justamente allí?

-Hay muchas hipótesis, pero es probable que podamos evaluar bien lo que paso recién cuando la pandemia haya pasado. Los agarró como el primer país en Europa, tal vez porque en el norte de Italia hay una fuerte relación industrial con China. El virus entró y ya estaba en la comunidad cuando se empezaron a tomar las primeras medidas. En Bérgamo, sobre todo, cuando se pidió que la gente se aislara, ya se hizo llevando el virus -que ya estaba- a sus propios hogares. Fue demasiado tarde. No tuvieron eficacia en detectar a los infectados. Las pequeñas comunidades que lo lograron, tuvieron menos impacto. No hay que culpabilizar a Italia, que tuvo mala suerte: no hay país que esté preparado para esta pandemia. El resto aprendió de Italia.

-¿Los casos de Italia o España nos sirvieron como ejemplo de lo qué no había que hacer?

-Actuamos rápidamente. Impusimos la cuarentena antes de que el virus tuviera una circulación comunitaria. Eso cambia totalmente el panorama. Si hubiéramos tenido un partido como de la Champions League (Atalanta-Valencia), como tuvieron ellos, en un estadio lleno, en una de esas, ya habría sido demasiado tarde. Mucho tiene que ver el azar, Europa no estaba preparada para una pandemia de esta naturaleza. China se viene preparando desde 2003 luego de la epidemia de SARS y, además, salieron adelante porque su estructura es más autoritaria, y mas disciplinada aun en los países democráticos de Asia. Cuando bajan línea, la gente lo cumple.

-¿Cómo se vive la situación de la OMS desde adentro? ¿Hay desconcierto, preocupación, calma?

-Tiene un departamento de emergencias. Tiene como lema que millones de personas tengan un mejor acceso a la salud, a su vez que tengan mejor salud y estar mejor preparados para las emergencias. Y la OMS está preparado para reaccionar ante estas circunstancias, como en otros casos, como el ébola y el SARS, entre otros virus. Hay equipos que trabajan exclusivamente para la epidemia. Es la mejor guía: la OMS adelantó la gravedad de esta situación. Primero, la necesidad de testear. Luego, aislar a la población. Y más tarde, todas las medidas de restricción posibles. Estas medidas comenzaron a plantearse luego del 30 de enero cuando se declaró el Covid-19 como emergencia de salud publica de preocupación internacional, cuando el virus comenzó a expandirse fuera de China.

-La OMS habla de testear todo lo que sea posible. ¿En la Argentina es una cuenta pendiente?

-El problema es que el testeo nunca va a ser suficiente. Idealmente habría que testear a todos los sintomáticos, aun los leves para hacer diagnóstico y aislar a los enfermos y sus contactos. Y también testear a la población general con otros métodos, para saber quiénes están ya inmunizados. Pero no hay país que tenga esa posibilidad. Todos eligen en base a sus recursos. En la Argentina se está intentando ampliar, pero aun así habrá que elegir a quién testear. Para volver a una vida más o menos normal, habrá que testear más. ¿Cuándo va a ser posible? Es difícil saberlo.

-¿Hay una proyección de cuándo se pude recuperar la vida más o menos normal?

-No soñemos con una vacuna antes del año que viene. Sería una sorpresa. Mientras tanto, hay que recuperar parte de la vida normal con un buen plan. Y ensayarlo y corregirlo sobre la marcha. Hay tres patas: cómo identificar a más gente que está contagiada y aislarla, proteger a los más vulnerables y ver cómo preparar el sistema de atención de salud para que en el momento que llegue el pico esté en condiciones de ofrecer una buena respuesta. Pero tiene que haber un plan, primero. Y un punto crucial es que ese plan tiene que diseñarse para que sea factible de aplicar en los grupos socialmente más vulnerables y con peores condiciones de vida. Es una carrera, pero cuando estemos listos. Hasta ese momento, lo mejor es mantener estas restricciones.

-¿Cómo se imagina la vida del futuro no tan lejano?

-Es muy probable que las medidas de distanciamiento sean efectivas a nivel individual y no se relajen en el corto plazo, aun habiendo pasado el pico de la pandemia. El barbijo, probablemente también sea una medida que se mantenga por largo tiempo. Es para proteger, sobre todo, a los otros de aquellos infectados no identificados. Esto viene para largo. En mi opinión, no soy optimista que en el transcurso de este año podamos ver la vida volver a su curso habitual. Ni remotamente. Mas allá de las recomendaciones que se hagan en un futuro cuando esto haya pasado. Es probable que haya una parte de la población que se "autocensure", que se niegue a recuperar las viejas maneras de relacionarse socialmente. No debería sorprendernos si cambia la forma de cómo vamos a vivir.