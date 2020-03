Crédito: Rodrigo Néspolo

Federico Acosta Rainis
4 de marzo de 2020

El primer caso positivo de coronavirus detectado en el país no modificó demasiado el clima del aeropuerto internacional de Ezeiza. La tranquilidad primaba ayer a la tarde entre la gran mayoría de pasajeros que circulaban por la terminal A y solo había una quincena de personas con barbijos puestos.

"No tengo miedo, creo que esto va a terminar pronto", dijo Isabel García, de 81 años. "No es algo que me preocupe a la hora de viajar", agregó esta jubilada poco antes de abordar su vuelo rumbo a los Estados Unidos. En un sentido similar se expresó Melina, de 26 años, dedicada al cine: "Me enteré del caso antes de venir al aeropuerto, pero me parece exagerada la visibilidad que tiene. Pasan cosas mucho más graves, como el dengue".

Donde sí hubo más movimiento fue en la farmacia de la terminal. Los productos más solicitados fueron barbijos, alcohol en gel y vitamina C, aunque nunca faltó stock. "Se notó el aumento de la demanda -señaló una de las vendedoras-. La mayoría de los clientes compró 'por precaución'".

Eso hizo Alina Galdona, una comerciante paraguaya que se enteró del primer caso positivo en la Argentina mientras aguardaba su vuelo a Asunción. Como sintió miedo prefirió ponerse un barbijo para pasar tranquila las cuatro horas de espera. "Mejor prevenir que curar. Me costó solo 11 pesos", explicó, risueña.

En el hall de arribos, la situación también era normal. En un pequeño puesto dos empleadas del Ministerio de Seguridad repartían folletos informativos sobre el coronavirus a quienes acababan de aterrizar. Según testimonios que recogió LA NACION, no hubo ningún control especial en los vuelos no provenientes de zonas de riesgo -la gran mayoría-, aunque en algunos casos las tripulaciones pidieron que cualquier pasajero que tuviera síntomas lo avisara de inmediato.

Recién llegado de Guayaquil, el ecuatoriano Víctor López contó que había usado barbijo durante todo el viaje y que hará lo mismo durante su breve estadía en el país. "Lo traigo por precaución: en Ecuador el sábado se presentó el primer caso", explicó. Otras medidas extra que puso en práctica fueron lavarse las manos con frecuencia y utilizar gel antiséptico.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación informaron a LA NACION que en el aeropuerto "se continúa en etapa de contención" para "lograr la detección precoz, el estudio, el aislamiento de un eventual caso y el seguimiento estricto de sus contactos".

Desde Aeropuertos Argentina 2000 señalaron que se incrementaron los procedimientos de limpieza en la terminal y se realiza una "desinfección adicional" de las mangas usadas por los vuelos directos desde Italia, el país europeo más afectado por el virus.