Se sabe que los profesionales de la salud son lo que están en la primera línea dando batalla contra el coronavirus. Se sabe, también, que son los más susceptibles a infectarse. En primera persona , una médica -que al momento su diagnóstico es el de un caso sospechoso- cuenta qué sintió al percibir los primeros síntomas que corresponden al Covid-19 , cómo es vivir aislada en una habitación a escasos metros de distancia de su hijo, y lo lento y engorroso que es el proceso desde que alguien denuncia el caso hasta poder hacerse el testeo para saber si es positivo.

En dos videos que compartió en su cuenta de Facebook y que se viralizaron rápidamente, Macarena Alimón , ginecóloga del hospital Gutiérrez de La Plata, dio su testimonio, siempre al borde del llanto. " El día viernes empecé con fiebre . Ya venía toda la semana con un malestar general, decaimiento y dolor de cuerpo. Como hacía cinco días me había dado la vacuna antigripal, lo atribuía a eso", cuenta Macarena.

Macarena Alimón tuvo que asistir finalmente a la guardia para que le hagan el testeo de coronavirus 01:10

Pero al encuadrar esos síntomas con los del Covid-19 decidió profundizar en la consulta. " Me comuniqué con la infectóloga de mi hospital y me aconsejó que por las dudas, como soy profesional de la salud y como tenia fiebre, llamara al 148 para contarles y que mientras tanto me aísle ", dice.

En la línea para denunciar los casos sospechos que dispuso la provincia de Buenos Aires le tomaron sus datos pero nadie continuó con la supervisión. "Desde que llamé el día viernes a las 22 horas, nadie se ha comunicado conmigo para saber cómo estoy , saber qué síntomas tengo, ni para saber cómo proseguir. Por ahí solo tengo una gripe, pero es la gente encargada la que tiene que decírmelo. No quise acercarme a una guardia porque es lo que estamos diciendo: 'que la población no se acerque para evitar el contagio'. Pero ya pasaron 48 horas y nadie me llamó ", se queja la mujer.

"Soy una persona joven, sana y creo que voy a estar bien. Pero me preocupa mucho mi familia y la gente que me rodea . Me parece una falta de respeto lo que hace este gobierno y cómo se maneja", sostiene, y dice no entender el motivo de la falta de seguimiento. " Que no me vengan a decir que están colapsados porque, según lo que dicen, tenemos 1200 casos y, en La Plata, hay cinco. No se cuál es la explicación. Quizás no consideraron que cumpla con todos los requisitos de caso sospechoso y por eso no han venido".

Lo que más le duele a Macarena, y allí es donde más se quiebra, es cuando su hijo pregunta por ella. " Tengo un nene de dos años que todo el tiempo pregunta por su mamá . La mamá está trabajando para él. Pero la verdad es que estoy encerrada en mi habitación desde hace 48 horas , sin poder abrazar a mi hijo, sin poder estar con mi familia y con una incertidumbre total", lamenta.

En su ámbito de trabajo hay otra colega que tiene problemas para respirar y ante la falta de respuesta, Macarena cuenta que no les quedó otra opción que ir finalmente a la guardia para lograr que le hagan el testeo. "Volví a llamar y me dijeron que siga esperando. Así que con mi compañera de guardia fuimos al Hospital Italiano a hacer la consulta . Nos dijeron que las dos entrábamos dentro de caso sospechoso porque somos trabajadoras de la salud, porque vivimos en La Plata que tiene circulación endémica y porque en mi caso tuve fiebre y ella dificultad al respirar. Nos hicieron el hisopeado y nos mandaron a aislarnos ", expresa.

A modo de reflexión, Macarena dice que la idea de contar su situación es para dar visibilidad a lo que está pasando. "N os dejan en la trinchera sin ningún tipo de insumos (porque lo que han mandado es un desastre). Cuando arranque todo esto va a ser una catástrofe porque no tenemos la cantidad necesaria. Ojalá nunca lleguemos a esa catástrofe. Tenemos la esperanza de que la curva se aplane de verdad y no lleguemos a lo que pasa en Italia o España. Pero la verdad es que como médica me da mucha tristeza y angustia que se nos maltrate de esta manera ", explica.

Y concluye: "Así se están manejando, e imagínense si esto en un mes se triplica o cuadriplica: ¿ Qué van a hacer con todo esa gente, si no responden ahora que no tienen colapsado el sistema ?"

La respuesta del director del Hospital Gutiérrez

El director del hospital en donde trabaja Macarena Alimón, César Fidalgo , reconoció la preocupación que tiene el personal de salud sobre la atención a las personas infectadas de coronavirus, pero negó que en el nosocomio falten insumos como denunció la ginecóloga. El centro asistencial "cuenta con todos los elementos necesarios para trabajar en la emergencia y para recibir paciente afectados por el Covid-19", dijo la autoridad al portal de noticias 0221.com.ar .

Fidalgo también indicó que la fiebre por sí sola no es un elemento para que un caso sea incluido como sospechoso. Y explicó que el caso de Alimón no fue abordado por su centro asistencia, más allá del contacto "entre colegas" con la infectóloga del hospital.