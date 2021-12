Corrientes: el intendente de un pueblo detuvo la quema de 20.000 kilos de marihuana para no intoxicar a los vecinos

Una quema de 20.000 kilos de marihuana que estaba en proceso fue detenida por el intendente de la localidad de Colonia Libertad, en Corrientes. La medida hab铆a sido autorizada por un juez federal, pero el mandatario local se opuso con el desarrollo en marcha.

鈥淗ab铆a una determinaci贸n judicial para la realizaci贸n del operativo de quema, esto me produjo una gran preocupaci贸n porque me pareci贸 que dentro del casco urbano no era factible鈥, explic贸 el intendente de Colonia Libertad, Roberto Fracalossi, a un medio local.

Los estupefacientes hab铆an sido incautados y se encontraban almacenados en dep贸sitos de las fuerzas de seguridad. El pasado lunes comenz贸 la quema y, seg煤n algunas versiones que circularon, el humo habr铆a intoxicado a la poblaci贸n. Sin embargo, el intendente no confirm贸 la informaci贸n.

Quema de 20.000 kilos de droga en Corrientes

鈥淟a notificaci贸n sobre la determinaci贸n la recibimos el jueves. El lunes comenz贸 la quema y nos presentamos nuevamente con el asesor legal del municipio explicando la situaci贸n y nuestra preocupaci贸n por nuestros pobladores鈥, plante贸 Fracalossi.

鈥淣o sabemos qu茅 tan nociva puede ser la quema de 20.000 kilos de droga, pero no nos pareci贸 que se realice en el casco c茅ntrico. Queremos resguardar a nuestra poblaci贸n鈥, agreg贸.

La orden estuvo en manos del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de Gustavo del Coraz贸n de Jes煤s Fresneda. Con la indicaci贸n, se procedi贸 a quemar 7.000 kilos en un horno de un establecimiento maderero de Colonia Libertad. A ra铆z del pedido del intendente, el juez fren贸 la medida.

鈥淓l due帽o del aserradero autoriz贸 la quema con total desconocimiento por parte del municipio. Este lugar queda est谩 instalado en el centro de la ciudad y a dos cuadras de la escuela, por lo que gener贸 gran preocupaci贸n鈥, se帽al贸, en Radio Sudamericana, el intendente.

El incinerador del aserradero puede destruir hasta seis toneladas diarias, n煤mero que alcanzaron durante la primera jornada, el pasado lunes. Estaba programado terminar con la quema en al menos tres d铆as consecutivos.