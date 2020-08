Un empleado del estacionamiento medido de la ciudad de Corrientes devolvió un cheque por dos millones de pesos. Tras encontrar al dueño, le pidió ayuda con alimentos, pero le dejó 300 pesos y se fue

14 de agosto de 2020 • 10:16

Un hombre que trabaja como "tarjetero" de estacionamiento en la ciudad de Corrientes fue protagonista de un insólito hecho. En plena jornada laboral, el hombre encontró un cheque por dos millones de pesos y se encargó de encontrar al dueño para devolvérselo. Tras encontrarlo, devolvió el documento contable y, como forma de recompensa, recibió 300 pesos.

"Yo vivo en el Santa Catalina, allá tengo mi terreno y mi casita. Fui hasta el barrio San Antonio donde vive mi mamá para usar su guía telefónica", contó Leonardo Fernández, trabajador del sistema de estacionamiento de la capital correntina al diario El Litoral. Fernández encontró al dueño en cuestión de minutos y, al llamarlo por teléfono, se dio cuenta que el hombre no había registrado perder el cheque.

"Ni bien me atendió escuché ruidos de papeles, se puso a revolver sus cosas, se ve que no tenía idea de que lo había perdido", contó el tarjetero. Así, combinaron dónde encontrarse para hacer la devolución del documento. "Llegó en una camioneta grande, modelo 2020, y me dio trescientos pesos de recompensa", relató Fernández.

Según contó el hombre, el dueño del cheque le dio 300 pesos. Él le pidió que lo ayude de otra forma: comprando alimentos para su familia, mercadería como pan, harina, leche. Fernández contó que el dueño del cheque le dijo que no tenía más dinero y se marchó.

No es la primera vez que este tarjetero encuentra objetos y los devuelve. Tal cual le dijo a la prensa local, es prácticamente parte de su rutina hallar pertenencias en la vía pública. Días atrás, por ejemplo, encontró un medidor de glucosa para diabetes y, más tarde, la dueña regresó a buscarlo, por lo que pudo hacer la devolución. "La señora estaba muy agradecida, publicó una foto conmigo en Facebook", contó Fernández.