Corte total y tensión en la avenida 9 de julio: piqueteros acampan al lado del Ministerio de Desarrollo Social

Movimientos sociales interrumpen el tránsito esta tarde en la intersección de avenida de 9 de julio y avenida Independencia, donde miles de personas protestan. Los militantes de Resistencia Popular, Polo Obrero y otras corrientes similares, llegaron al ministerio de Desarrollo Social y acampan alrededor. “Hay que atender ahora, no cuando en algún momento se les ocurra abrir una fuente de trabajo. Eso es lo que venimos a reclamar y queremos que nos atiendan” , sostuvo la dirigencia presente.

En diálogo con LN+, Eva Gutiérrez, referente del Polo Obrero Tendencia, dijo: “Nosotros vinimos dispuestos a quedarnos hasta que nos escuchen”. “Todos los compromisos que no se cumplieron, tranquilamente podríamos hablarlos, pero esa no es la política evidentemente”, agregó.

Grupos piqueteros cortan la Avenida 9 de Julio Gerardo Viercovich - LA NACION

Al ser consultados por si hubo algún cambio desde la salida de Daniel Arroyo como ministro por Juan Zabaleta, miembros de la militancia contestaron: “Empeoró, y quizás el triple. Esto que mostramos (en una foto) es comida con gusanos. Hace siete meses que reclamamos y los funcionarios no ponen atención en las necesidades que tienen los ciudadanos que visitan un comedor comunitario”.

“Nos tratan de violentos cuando venimos a repudiar con polenta, pero es la polenta que tiene gorgojos, que está en mal estado”, remarcó Gutiérrez, y subrayó: “Los compañeros no son perros, hasta a los perros uno los ama y se les da lo mejor. Acá hay niños hay ancianos, y somos gentes desocupado que nos tenemos otro recurso que manifestarnos de otra forma”.

Según precisó la dirigente del Polo Obrero Tendencia, ayer hubo un encuentro con miembros del ministerio de Desarrollo Social. “El problema es la respuesta que hay, el desconocimiento, la burla”, consideró, y opinó: “Se consolida un gobierno que saca y no combate a la pobreza. El 60 por ciento de pobreza, el 20 por ciento de desocupación… [Alberto Fernández] no se está ocupando y el ministro [Juan] Zabaleta no quiere recibir a las organizaciones”.

Minutos después de las 17, los movimientos sociales se enfrentaron con efectivos policiales que intentaban dejar carriles libres para la circulación de vehículos en la avenida 9 de julio. Según Gutiérrez, el total de manifestantes llegaba a casi 10 mil personas, mientras negociaba con el comisario de la Policía de la Ciudad.