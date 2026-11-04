Cortes, desvíos y restricciones: se amplía el operativo por la visita de León XIV y cierran más calles en Palermo

El operativo por la visita del papa León XIV entró en una nueva etapa. Luego de los cortes y restricciones anunciados para Palermo y Recoleta, el Gobierno porteño informó un cronograma de nuevas interrupciones de tránsito que se ampliará de manera progresiva entre este miércoles y el viernes, a medida que avancen el armado de estructuras, los vallados y los dispositivos de seguridad para las actividades del pontífice.

Los cambios se concentran principalmente sobre la avenida del Libertador y sus calles transversales, en la zona donde se desarrollarán varias de las actividades previstas durante la estadía del Papa en Buenos Aires.

Desde la madrugada de este miércoles comenzaron los primeros cortes de gran escala. Quedó cerrada por completo la avenida del Libertador entre la avenida Sarmiento y la avenida Intendente Bullrich, sin afectar el cruce de esta última. También continúa interrumpido el tramo comprendido entre Colombia y Sarmiento.

La Ciudad avanza con el montaje de estructuras, vallados y dispositivos de seguridad sobre la avenida del Libertador, donde se concentran los principales cortes por la visita de León XIV Martín Cossarini

Además, se implementaron cortes vehiculares en las intersecciones de Sinclair y Libertador; Godoy Cruz, entre Juan Francisco Seguí y Libertador; Juan A. Buschiazzo, entre Juan Francisco Seguí y Libertador; Fray Justo Santa María de Oro y Libertador; y avenida Infanta Isabel, entre Libertador y Freyre.

A eso se sumó el cierre del primer carril en ambos sentidos de Libertador entre Bullrich y Olleros para tareas logísticas vinculadas con el operativo.

El jueves las restricciones avanzarán sobre un nuevo sector. Desde las medianoche quedará cerrado el tramo de Libertador comprendido entre Bullrich y Ortega y Gasset, aunque se mantendrá habilitada la circulación sobre Ortega y Gasset.

También habrá cortes en la avenida Dorrego, entre Cerviño y Figueroa Alcorta, y sobre Bullrich entre Cerviño y Libertador.

Ese mismo día comenzará la instalación de oficinas móviles, gazebos y baños químicos en distintos puntos del área operativa, entre ellos las zonas de Teodoro García y Luis María Campos, y Bullrich y Santa Fe.

La etapa más amplia llegará el viernes. Desde la medianoche quedará cerrado el tramo de Libertador entre Ortega y Gasset y Olleros, completando prácticamente todo el corredor afectado por el operativo.

Además, se interrumpirá la circulación en varias calles transversales: Ortega y Gasset, Pasaje San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Federico Lacroze y Teodoro García, en los tramos comprendidos entre Migueletes y Libertador. También quedará cortada Olleros entre Libertador y Valentín Alsina.

Mientras duren los trabajos, la Ciudad informó que la circulación peatonal permanecerá habilitada a través de las veredas y de los senderos internos de Plaza Holanda y del Parque Tres de Febrero, aunque los peatones deberán respetar los vallados instalados alrededor de las áreas de obra y logística.

También continuará restringido el acceso a cocheras ubicadas sobre los corredores afectados. El ingreso estará supervisado por personal de tránsito y se realizará a través de carriles especialmente habilitados para ese fin.

El armado de la infraestructura para las actividades de León XIV obligará a extender los cortes de tránsito y las restricciones vehiculares en Palermo durante los próximos días Martín Cossarini

Las restricciones alrededor de la Nunciatura

Desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre también habrá controles policiales y restricción vehicular total en los alrededores de la Nunciatura. Allí se hospedará el papa León XIV durante su visita oficial a la Argentina, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre.

La sede diplomática funciona en el histórico Palacio Fernández Anchorena, situado en la Avenida Alvear 1637, en Recoleta. El operativo abarcará la zona delimitada por la avenida Alvear, Cerrito, la avenida del Libertador y la avenida Callao. También alcanzará 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

El papa León XIV se hospedará en la Nunciatura durante su visita oficial a la Argentina Gregorio Borgia - AP

Los puntos de ingreso y egreso estarán ubicados en los cruces de Alvear con Callao y con Libertad. Allí se aplicarán los mismos requisitos de documentación que en Palermo: DNI con domicilio actualizado para los residentes, declaración jurada para quienes deban justificar su acceso y reserva de hospedaje para los huéspedes de hoteles de la zona.

Los vehículos estacionados dentro de esta zona deberán retirarse antes del mediodía del sábado 7. Los vecinos podrán estacionarlos a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y Libertador, y sobre Libertador, en sentido a Retiro, entre Libertad y Callao. Los vehículos que no sean retirados a tiempo también serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho.

Desde hace días preparan el escenario de la misa que dará León XIV en el Monumento de los Españoles Martín Cossarini

El Gobierno porteño también informó que se reubicarán contenedores de residuos. A su vez, es posible que haya cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos, indicaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño. “Por el momento, está en análisis”, sostuvieron.

Cómo obtener el código QR

Los vecinos que vivan dentro de los perímetros de seguridad y no puedan acreditar su domicilio con el DNI deberán solicitar un código QR mediante el formulario habilitado por el Gobierno porteño.

El trámite tiene carácter de declaración jurada y requiere completar nombre y apellido, número de documento y correo electrónico. Una vez realizado, el QR llegará a la dirección de mail informada y deberá presentarse en los controles policiales.