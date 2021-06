Covax. Más países de la región eligen Pfizer, mientras la Argentina se demora

La cantidad de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech para Covid-19 asignadas en la región a través del sistema internacional Covax aumentó casi 14 veces entre el primer trimestre y este mes, de acuerdo con las cifras que va actualizando ese consorcio que cocoordina la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En lo que va del año, según la última actualización de las rondas de entregas, se triplicó el número de países que recibirán la vacuna producidas por la farmacéutica estadounidense: eran cuatro hasta marzo, comparado con 12 con previsión de entregas.

En la región, los 32 países que suscribieron un acuerdo con Covax reciben los envíos a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Entre los criterios para esa asignación está que un país pueda recibir y utilizar de manera segura un producto que exige “condiciones específicas de almacenamiento y cadena de ultra frío”, según se explica. También, los estados tienen que asegurar el marco jurídico y regulatorio necesario para la autorización de uso de emergencia.

Tras el cruce de afirmaciones y desmentidas entre Santiago Cornejo, director del fondo para América latina, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, esa alianza incluyó un comunicado breve en el apartado sobre las entregas a la Argentina. Ahí se señala que, como país autofinanciado que puede optar por una vacuna del portfolio ofrecido, “también tendrá que aceptar y cumplir con los términos de indemnidad y exención de responsabilidad de cada productor. Aun cuando tenía interés en la vacuna de Pfizer, Argentina no podía cumplir con las consideraciones de indemnidad y exención de responsabilidad para finalizar el proceso con Covax”.

En la nueva lista de asignaciones actualizada a la tercera ronda de entregas hasta abril, con previsión hasta finales de este mes, más de treinta países de la región recibieron 28.680.000 de dosis de AstraZeneca/Covishield entre marzo y el mes pasado. El país aparece con las 1.944.000 recibidas hasta ahora.

Como en el resto de las regiones de la OMS, también se ve un aumento en el acceso al producto de Pfizer. En América latina, hasta ahora, 32 países recibieron dosis de AstraZeneca/Covishield por Covax y los estados que también están optando por el producto de Pfizer se triplicó con respecto de los primeros meses del año, al pasar de cuatro a doce. Se les asignaron 5.250.960 de dosis desde el mes pasado, comparado con las 377.910 entregadas en el primer trimestre.

¿Por qué la Argentina no aparece entre esa docena de países? A través de un comunicado, el Ministerio de Salud argumentó: “Argentina nunca envió el Anexo 3, único procedimiento para excluirse del proceso de compra dentro de Covax -se expresó-. De manera que nuestro país no solo no se excluyó en ninguna de las dos ventanas de compra, sino que fue Covax el que excluyó a la Argentina, ya que pese a varias negociaciones, el mecanismo no consiguió condiciones de compra legalmente viables para nuestro país”. Se refirió en esos términos a las “exigencias del proveedor vinculadas con el supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad”, algo que analizó el Congreso nacional al sancionar la Ley de Vacunas contra Covid-19.

Portfolio

El producto de Pfizer ingresó al portfolio de entregas por Covax antes que la de AstraZeneca/Oxford al cumplir con los dos requisitos exigidos para su incorporación al fondo internacional: cerrar un acuerdo de provisión y ser precalificada por la OMS o evaluada por el organismo internacional e incluida en la lista de productos para uso de emergencia. Como publicó LA NACIÓN, se les ofreció a los países participar de una entrega extraordinaria anticipada y, para eso, debían postularse.

La lista de los beneficiados se conoció el 3 de febrero, junto con una primera asignación preliminar de dosis de AstraZeneca, que aún estaba en las últimas instancias del proceso de aprobación de la OMS debido a que su producción estaba distribuida en distintas plantas. La Argentina aparecía con 2.275.200 dosis en sucesivas entregas de los nueve millones que había reservado. Al mes, ese número se ajustó al total recibido hasta ahora.

Pero, en aquel momento, 18 de los 142 países que habían celebrado un acuerdo con Covax accedieron a la primera partida de poco más de 1,2 millones de vacunas de Pfizer. Cuatro eran de la región: Perú (117.000 dosis), El Salvador (51.480), Colombia (117.000) y Bolivia (92.430). La primera partida llegó a suelo colombiano el 1 de marzo, seguida de la enviada a Perú a los nueve días.

La Argentina esperó hasta el 28 de marzo para recibir las primeras 218.400 dosis de AstraZeneca. Según supo LA NACION en ese momento, el país había optado por ese proveedor. Hacía varios meses que el Gobierno había anunciado el acuerdo de transferencia de tecnología entre AstraZeneca, que desembarcó en la comercialización de vacunas con la pandemia de Covid-19, con el laboratorio mAbxience, del Grupo Insud, que a través de otro consorcio es proveedor exclusivo del Estado de la vacuna antigripal.

Ahora, además de las entregas de nuevas dosis de Pfizer el mes pasado a Bolivia (100.620), Colombia (1.092.780), El Salvador (140.400) y que están en tránsito hacia Perú (710.190), está previsto el envío en las próximas semanas a Brasil (842.400), Costa Rica (40.950), República Dominicana (235.170), Ecuador (379.080), Guatemala (363.870), Honduras (212.940), México (1.031.940) y Panamá (100.620).