Covid: madre e hijo murieron con dos días de diferencia en Santiago del Estero

Santiago del Estero.- La ciudad de Frías, a 145 kilómetros de la capital santiagueña, está conmocionada por las muertes, en apenas dos días, de Lili Paolantonio, de 64 años, y un día después su hijo, Martín Rodríguez, de 32 años. En ambos casos el coronavirus fue letal y golpeó duramente a la familia Rodríguez-Paolantonio, muy querida y conocida en dicha ciudad.

Fidel Rodríguez, papá de Martín y exesposo de Lili, un hombre muy conocido en los medios radiales y que fuera durante años la voz principal del plantel de la Dirección de Ceremonial de la Casa de Gobierno de Santiago del Estero, no encuentra consuelo ante tanta tragedia que golpea a su familia e imploró a la ciudadanía a que “extremen los cuidados, los que no tengan que hacerlo no salgan y no hagan reuniones sociales”.

“Mi exesposa Lili ya venía enferma y complicada. Al contraer el virus todo se aceleró y murió el domingo. Ella y mi hijo dieron positivos el 21 de mayo. Dos días después, ayer domingo, Lili murió”, relató Fidel, quien también indicó que su hijo Martín vio complicada su situación por un “cuadro severo de neumonía bilateral”, situación que obligó a que el joven de 32 años sea derivado a un sanatorio de la capital provincial.

“Su vida se apagó hoy por la madrugada, no tengo consuelo”, le confesó Fidel Rodríguez al diario local El Liberal, al mismo tiempo que dio detalles de lo que el personal médico del Sanatorio Santiago le comentó sobre cómo el virus terminó en cuestión de días con la vida de su hijo de 32 años: “Los doctores me dijeron que es un virus muy agresivo, lo ha destrozado a mi hijo en poco tiempo”.

El resto de la familia Rodríguez-Paolantonio se compone con Romina y Vanesa, hijas de la fallecida Lili y Fidel y hermanas de Martín. Romina actualmente transita el contagio del virus, sin mayores complicaciones, en tanto que Vanesa ya se recuperó del Covid-19. Fidel contó que el propio gobernador Gerardo Zamora, con quien compartió numerosos actos, lo llamó. “Lloramos juntos por teléfono”.

El papá del joven fallecido, hombre de la radiofonía santiagueña, relató crudamente el peor lado de la pandemia al indicar: “No pude estar al lado de mi hijo en su internación, no pude despedirlo, no pude darle el último beso y ni siquiera me pude arrimar a la morguera para despedirlo. Les pido que tomen consciencia y que desde los medios insistamos en los cuidados”.

Mayo viene siendo el peor en todos los sentidos en esta provincia desde el inicio de la pandemia. Ayer domingo se registró el récord de muertes en un día con 10 fallecimientos, sumando un total de 412 decesos y de 91 en lo que va de este mes tomando el parte de ayer. Además, Santiago del Estero perforó los 40 mil casos acumulados y en la actualidad un poco más de 10 mil santiagueños permanecen activos.

