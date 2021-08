Covid: polémica en Mendoza por la demora en la carga de muertos en 2020

MENDOZA.- Las demoras oficiales en la carga de fallecidos de 2020 en la provincia cuyana, que reveló LA NACION días atrás, provocaron un remezón local, y persisten dudas, más allá de las explicaciones de las autoridades sanitarias. Por este motivo, desde la oposición insisten en conocer a fondo lo que ocurrió, desestimando la exposición que hizo en los últimos días la ministra de Salud, Ana María Nadal, en la Legislatura mendocina. Incluso, buscan que la Justicia investigue lo ocurrido.

La semana pasada este diario informó que, de acuerdo con los partes oficiales diarios de 2020, Mendoza cerró el año pasado con más de 1200 muertos por Covid-19; pero los recientes registros de carga, realizados semanas atrás, dejaron en evidencia que la cifra es aún mayor: al menos ya quedaron asentados más de 1700 fallecimientos, lo que representa más de 500 casos “olvidados” durante el primer año de pandemia. Es más, puertas adentro de la cartera sanitaria, según pudo saber LA NACION, consideran que el “blanqueo” de datos a “cuentagotas” podría seguir en los próximos días, lo que elevaría aún más el número, algo que Nadal descartó que ocurra de manera significativa.

La explicación del Ministerio de Salud es que el sistema final de cargas de datos por fallecimientos se realiza a año cerrado, cotejando los certificados de defunción y efectuando los ajustes pertinentes. Esto se realizó luego del primer trimestre de 2021, por lo que se está terminando un proceso de auditoría. “Somos una provincia que valora mucho la calidad del dato”, indicó Nadal, quien ya dio por cerradas las estadísticas del año pasado. “Pueden haber actualizaciones pero no muchas más que estas”, recalcó.

Hace unos días la funcionaria se presentó en la Casa de las Leyes para informar acerca de lo ocurrido con los registros, pero los argumentos vertidos por la ministra no convencieron a la oposición, que considera que se hizo un “ocultamiento” y “manipulación” de los datos bioestadísticos. Incluso, ven con preocupación si el gobernador Rodolfo Suarez no ha estado al tanto de esta controversial situación.

“La sensación que le quedó a toda la oposición es que Nadal no explicó lo que sucedió. Mendoza es la única provincia que ocultó datos, y con tanta demora, de incluso de más de un año. En general, en las provincias las demoras no han sido mayores a un mes. Por eso, es un golpe fuerte para el gobierno. Lo que no nos queda claro es si el gobernador sabía de este ocultamiento, como para seguir sosteniendo a Nadal. Vamos a esperar, y evaluaremos los pasos a seguir”, indicó a LA NACION, el legislador justicialista Lucas Ilardo, presidente del bloque del PJ en el Senado provincial. Asimismo, fuentes opositoras indicaron que están analizando efectuar presentaciones y denuncias para que la Justicia pueda investigar.

Toda la contienda por los datos está atravesada por las diferencias políticas y el escenario electoral, lo que tiñe y enrarece la discusión. Sin embargo, el pedido opositor es conocer en detalle el número final de muertos durante todo 2020, ya que día a día se sigue informando una importante cantidad de muertos, lo que genera suspicacias, teniendo en cuenta que la campaña de vacunación, sobre todo con los adultos mayores, ha avanzado de manera significativa en los últimos meses. “Siguen informando igual, con muertes de larga data. Por eso, entendemos que son más los fallecidos del año pasado. Se está evaluando la presentación judicial, en función de las respuestas que tengamos a todos los pedidos de información que se han realizado”, indicó una fuente a este diario, mientras se analizan los pasos a seguir.

