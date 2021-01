"Me llama la atención que hagan mucho hincapié en la fe", dijo la científica Fuente: Archivo

Sandra Pitta volvió a criticar este martes al Gobierno por la compra de la Sputnik V y se refirió al ida y vuelta que hubo por parte del ministerio de Salud respecto al plan de vacunación. "Tienen un alto grado de improvisación", sentenció la científica.

La farmacéutica, biotecnóloga e investigadora del Conicet consideró que "son muy preocupantes" las contradicciones que tuvo el Gobierno en estos días y sumó: "Desde la decisión de comprar una vacuna [rusa] que está muy floja de papeles hasta estas idas y vueltas que no generan ningún tipo de confianza".

"Para generar confianza tiene que haber una transparencia absoluta, datos y evidencia. Todo eso no existió en este caso y me asombra ver dentro de los equipos científicos donde participo que hay personas que tienen muy buena formación pero que aparentemente no lo están percibiendo", dijo en diálogo con la señal de noticias TN.

Respecto del plan de vacunación, que comenzó en el país el 29 de diciembre pasado, para Pitta "tiene un alto grado de improvisación" y agregó: "Me llama la atención que hagan mucho hincapié en la fe".

"En los grupos que participo, los que son más adherentes a este Gobierno siempre dicen: "Hay que tenerle fe a lo que dice Carla Vizzotti". La fe es algo religioso. Acá no se trata de eso. Esto no es una cuestión de fe, sino de confianza. Creo que improvisan y apelan a lo emocional", expresó.

En esa línea, contó lo que dijo en uno de esos encuentros, donde comparó a sus compañeros con una organización religiosa. "Me puse tan mal que les dije que se parecían a la secta de Jim Jones [pastor estadounidense, fundador y líder de la secta Templo del Pueblo]. Es decir, van a tener tanta fe que van a aceptar cualquier cosa sin crítica y eso que acepten va a ser un daño profundo a la salud pública", explicó.

Sobre la ideologización de la vacuna, la científica sostuvo que cuando se metió la política partidaria, "el debate dejó de ser sano y honesto y pasó a ser algo muy turbio, muy manchado".

"Nunca dije que la vacuna rusa fuese o no buena, puede ser extraordinaria, pero sin evidencia científica es muy difícil decir una cosa o la otra. No sabemos muy bien cómo va a continuar esto, si van a traer más dosis, porque todos los días cambian y aparentemente se olvidan de lo que dijeron el día anterior", ironizó.

