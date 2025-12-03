Cristian Auguadra será el titular de la SIDE; definen un nuevo salario mínimo con 10 tramos de aumentos
Además, juran los nuevos 127 diputados; Israel dice que los últimos cuerpos entregados no son de los rehenes; Alpine presentará su nuevo auto en enero. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 3 de diciembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Juran los nuevos diputados. La Cámara Baja se prepara para una sesión preparatoria clave desde las 13, cuando juren los 127 legisladores electos en octubre. La ceremonia de asunción se da en medio de una reconfiguración parlamentaria que dejó a La Libertad Avanza como primera minoría, ya que logró sumar 95 bancas, mientras que Unión por la Patria quedó con 93 integrantes.
- El Gobierno estableció el aumento del salario mínimo hasta agosto de 2026. Después del fracaso de las negociaciones en el Consejo del Salario, la Casa Rosada oficializó un aumento de 16,8% para el salario mínimo, vital y móvil, que se aplicara en 10 tramos hasta llegar a $376.660 en agosto. Con esta suba, en noviembre pasará de $322.200 a $334.800, y el básico cierra con un ajuste de 19,7% por debajo de la inflación acumulada.
- Sergio Neiffert deja la SIDE y lo reemplazará Cristian Auguadra. La modificación fue comunicada por la vocería presidencial. El Ejecutivo justificó la medida en base a que se superó la primera etapa del proceso de reestructuración del organismo. Auguadra es contador, con experiencia en auditoria, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional, y tiene vínculo con la familia Caputo.
- Israel confirmó que los restos enviados desde Gaza no corresponden al ninguno de los rehenes asesinados. “Después de completar el proceso de identificación en el centro de medicina forense, se determinó que los hallazgos traídos para su análisis desde la Franja de Gaza no están vinculados a ninguno de los secuestrados”, comunicó la oficina de Netanyahu. Todavía permanecen en poder de Hamas los cuerpos de dos rehenes que habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023.
- Alpine confirmó la fecha de presentación del auto que va a usar Franco Colapinto en 2026. La escudería anunció detalles del evento en el que se conocerá el monoplaza de la próxima temporada: será el 23 de enero a las 17.30 (hora argentina) en Barcelona. La llegada del paquete técnico de Mercedes genera mucha expectativa para la escudería.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Punta del Este: la vuelta de un público argentino que no iba hace años y precios “competitivos” para el verano
- 2
Verano en la costa: cuánto cuestan las carpas y sombrillas en las playas de Pinamar, Cariló y Mar del Plata
- 3
Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo
- 4
Pronóstico en el AMBA: humedad, altas temperaturas y “lluvia de verano”, según el último reporte del SMN