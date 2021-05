Cuál es la ocupación de camas de terapia intensiva en la Ciudad: porcentaje y camas disponibles hoy

El jefe de la cartera sanitaria porteña, Fernán Quirós, aseguró hoy que, en la Ciudad, el sector público de salud y el privado “están en condiciones de atender a la gente como corresponde”. El funcionario quiso así dar tranquilidad sobre la situación de la tensión del sistema sanitario en el distrito, tras el anuncio de ayer del presidente Alberto Fernández sobre el cierre de actividades por nueve días, apoyado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

No obstante justificó las nuevas restricciones y recalcó que “es necesario bajar los casos y no aumentar la ocupación de camas” de las unidades de terapia intensiva (UTI) en los sectores público y privado, y precisó que “el sistema de salud funciona” ya que “si no hay camas en un sector, la hay en otro”.

Desde el ministerio de Salud porteño informaron a LA NACION que la ocupación de camas UTI en el sector público es del 83,8%, es decir, 419 camas de 500 dedicadas a casos de Covid-19. De todas maneras, Quirós informó que ayer se inauguraron nuevas salas de terapia intensiva de Covid y a partir de hoy son 550 (por lo cual, 419 camas representan el 76%). Además, La ocupación de camas en el sector público de salud para casos leves y moderados es del 73% de un total de 5901 camas.

En tanto, en el sector privado se registra una ocupación de camas UTI del 86% (1516 sobre 1763), de acuerdo a lo informado a LA NACION por parte de la cartera sanitaria. Sobre este sector, Quirós explicó hoy que “se está ampliando en casi 100 camas” y aseguró que desde su ministerio se está cooperando para que aumente esa capacidad.

Ocupación de camas UTI del sistema de salud público al 20/5

Graves (UTI): 83,8% (419 camas de 500)

Ocupación de camas del sistema de salud privado al 20/5

Graves (UTI): 86% (1516 camas de 1763)

Entre ambos sectores, la ocupación de camas (UTI) al 20/5 era del 85,1%

LA NACION