Cuándo viaja el papa León XIV a Córdoba: día y horarios confirmados

La provincia de Córdoba vivirá una jornada de profunda significación espiritual e institucional con la llegada del papa León XIV, en el marco de su esperada visita oficial a la Argentina. Con motivo de este acontecimiento, que motivó la declaración de un feriado local para facilitar la participación ciudadana, la capital provincial se alista para recibir a miles de fieles y peregrinos.

La actividad oficial en suelo cordobés comenzará a las 09:00, hora en la que el Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Internacional “Ing. Ambrosio Taravella”. Desde allí, el desplazamiento continuará hacia la explanada de la Escuela de Aviación Militar, escenario donde a las 10:00 presidirá una masiva Santa Misa abierta al público.

Paso por paso, la visita del Papa a Córdoba

Concluida la celebración litúrgica, el itinerario prevé un recorrido por las calles de la ciudad a bordo del Papamóvil, permitiendo el contacto directo y el saludo de la feligresía, antes de recalar pasadas las 12:30 en el Arzobispado para un mensaje desde el balcón. Por la tarde, la agenda continuará a las 15:15 con un encuentro pastoral junto a obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales en la histórica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Finalmente, el programa prevé el traslado de regreso hacia la terminal aérea para concretar la partida rumbo a Buenos Aires a las 16:55, cerrando una visita que dejará una huella imborrable en la grey católica local.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.