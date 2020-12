En San Isidro, los chicos no tienen clases presenciales desde el 16 de marzo pasado Fuente: Archivo

Pasó más de un mes desde que el grupo Familias Activas por la Educación San Isidro, con la ayuda de Abogados en Acción, inició un amparo judicial contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires para el comienzo de la actividad pedagógica en las escuelas, cerradas desde el 16 de marzo pasado por la cuarentena social obligatoria por la pandemia de Covid-19, pero todavía ningún juzgado tomó el expediente.

Desde el 3 de noviembre, fecha en que se presentó el amparo, este reclamo pasó por el despacho de cuatro jueces locales, pero todos se declararon incompetentes para resolverlo.

El objetivo del documento presentado es el retorno de las clases presenciales con contenido académico para todos los niveles educativos. Actualmente, la provincia permite la actividad académica en solo 25 de sus 135 distritos, aquellos en donde el "semáforo epidemiológico" es bajo. En el restante 110, donde el riesgo es considerado medio, solo se permite la realización de actividades recreativas, informaron fuentes dela Dirección General de Cultura y Educación. Todos los partidos del conurbano bonaerense se encuentran dentro de este segundo grupo.

Según fuentes de la agrupación que presentó el amparo, en la provincia de Buenos Aires todavía no se ha iniciado un proceso tendiente a la presencialidad educativa, ya que "sin maestros y sin contenidos, no hay escuela". "Las actividades de revinculación aisladas, que se dan una hora por semana o por mes, no tienen contenido pedagógico. Por eso, no restablecen en modo alguno el derecho a la educación manifiestamente vulnerado", escribieron miembros de la asociación en una gacetilla publicada anteayer, en donde denuncian la actitud de los juzgados.

El amparo, que obtuvo el apoyo de más de 600 padres de San Isidro, fue elaborado por el grupo Abogados en Acción, que aglutina a más de 400 profesionales de 10 especialidades diferentes de todo el país, y se dedica de manera ad honorem a intervenir en las causas que considera que atentan contra el sistema constitucional.

"Es evidente que ninguno de los tantos jueces por los que pasó el amparo quiso sentarse a decidir sobre este tema", manifestó Grisela García Ortíz, abogada especializada en Derecho Administrativo Tributario y una de las redactoras del amparo.

Para el grupo, la cuestión debe definirse cuanto antes. Es por eso que el amparo fue presentado con una medida cautelar urgente para el distrito.

En una primera instancia, el juicio recayó en el Juzgado Federal N° 1 de San Martín. Al declararse incompetente, el amparo fue trasladado a la Cámara Federal de San Martín, que a su vez lo transfirió al Juzgado Correccional Nro. 5 de San Isidro. Luego, el amparo pasó por otras tres instancias: el Juzgado Correccional Nro. 5 de San Isidro, el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de San Isidro y el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de San Isidro. Esta semana, el último juez se declaró incompetente, al igual que lo hicieron todos los anteriores, y el expediente volvió al juzgado penal.

"Mientras tanto, las clases están terminando. El problema ahora es que no hay certezas de que nuestros hijos logren volver a la actividad académica en marzo", indicó Jimena de la Torre, miembro de Abogados en Acción y madre de una estudiante de nivel secundario.

Fin de ciclo

En la provincia de Buenos Aires, el ciclo lectivo 2020 del nivel secundario termina hoy. El de primaria finaliza el viernes próximo. En tanto, todavía no hay novedades sobre la fecha de inicio del calendario académico correspondiente al próximo año y cómo será la modalidad, si presencial, remota o una combinación de ambas, según sea la situación epidemiológica en esa jurisdicción.

El futuro de la causa depende de la decisión del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de San Isidro, donde fue devuelta. Si mantiene su negativa, el expediente podría ser dirigido a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. El problema de ello, auguran miembros de la organización, es que el recurso quede suspendido, ya que esta Corte no tiene plazos para actuar.

"Todos los jueces que patearon el expediente se olvidaron del amparo, de la urgencia de la cautelar pedida, de los niños de las 639 familias firmantes y de todos los niños de la provincia de Buenos Aires que este año no fueron a la escuela", denuncia el último documento emitido por la asociación de padres.

El amparo presentado lleva la firma de más de 600 padres y madres del partido de San Isidro, que fueron recolectadas durante octubre y noviembre en distintas esquinas del municipio. Para ser parte del reclamo, los firmantes no solo tuvieron que dar su consentimiento, sino que debieron presentar, además, una serie de documentos, como su documento de identidad, el de sus hijos, la partida de nacimiento de sus hijos en edad escolar y su certificado de escolaridad. Según la agrupación, el factor de que tantas familias se hayan comprometido a acercar esta cantidad de documentos demuestra el compromiso y la urgencia del reclamo del amparo.

