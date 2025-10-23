Cuneo Libarona dejará el gabinete después de las elecciones; Racing perdió 1 a 0 ante Flamengo
Además, Javier Milei y Axel Kicillof cierran sus campañas; Estados Unidos anunció sanciones contra Rusia. Estas son las noticias de la mañana del jueves 23 de octubre de 2025
- Cuneo Libarona va a dejar el gabinete después de las elecciones legislativas. El Ministro de Justicia va a estar en el búnker de La Libertad Avanza el domingo y luego formalizará su renuncia. Será el segundo ministro en salir del gabinete antes de que Milei inicie su reestructuración. “Está exhausto, necesita dedicarse a su familia y a su salud“, dicen en su entorno.
- Javier Milei cierta la campaña de La Libertad Avanza en Rosario. El Presidente va a encabezar un acto en Santa Fe esta tarde, en el que va al reiterar la importancia de las elecciones legislativas para la gestión del gobierno. Van al participar los funcionarios del gabinete nacional y los candidatos de todas las provincias.
- Axel Kicillof y Sergio Massa encabezan el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria. El oficialismo de la provincia de Buenos Aires cierra hoy su campaña en la Universidad Nacional de San Martín, acompañado por los principales candidatos de la coalición. El gobernador bonaerense dejó de lado los actos multitudinarios y optó por una modalidad de campaña más territorial.
- Estados Unidos anunció sanciones contra Rusia. El Tesoro estadounidense apuntó a las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, por “financiar la maquinaria de guerra”. Al mismo tiempo, Donald Trump acusó a Vladímir Putin de no ser honesto y franco en las negociaciones para frenar la invasión a Ucrania.
- Racing no pudo con Flamengo. Perdió 1 a 0 con un gol en contra de Rojo en Río de Janeiro. El pase a la final de la Copa Libertadores se define en el partido de vuelta la semana próxima en Avellaneda. La otra semifinal se define entre Liga de Quito y Palmeiras, que juegan hoy a las 21.30.
