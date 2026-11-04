De dónde es el papa León XIV: la historia del Sumo Pontífice

El papa León XIV, que visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, tiene un fuerte vínculo con América Latina, tras su paso por Perú, donde pasó gran parte de su vida eclesiástica.

El papa León XIV tiene 71 años Andrew Medichini - AP

El recorrido del Papa por la Argentina incluye la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján, y para que los fieles puedan participar del evento, el Gobierno dispuso distintos tipos de feriados. Por ende, se estableció el siguiente cronograma: feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

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Robert Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Sus padres, que entonces tenían 35 y 43 años, vivían en una casa de ladrillo que compraron en 1949, según el Chicago Sun Times. Tiene dos hermanos, Louis Martín y John Joseph.

El papa León XIV, en su infancia en Chicago, aparece de pie, cuarto desde la izquierda, durante una representación escolar en la parroquia Santa María de la Asunción Captura de pantalla Chicago Sun Times

Su familia, con su madre bibliotecaria parroquial y su padre docente y veterano de guerra, fue fundamental en la parroquia Santa María de la Asunción.

Su padre, Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, fue superintendente de las escuelas suburbanas del sur del Distrito 169. Además, dirigió el Distrito Escolar 167 de Glenwood y fue director de la Escuela Primaria Mount Carmel en Chicago Heights, que cerró en 1990. Se sabe que sirvió como Teniente de la Marina en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial.

John Prevost señala una foto antigua de sus hermanos, incluido el recién elegido Papa León XIV, Robert Prevost, izquierda, durante una entrevista con Associated Press el jueves 8 de mayo de 2025, en New Lennox, Ill. (AP Photo/Obed Lamy) Obed Lamy - AP

Su madre, Mildred Martínez Prevost, es de procedencia española, pero también tienen raíces afrocaribeñas. Según The New York Times, “los abuelos maternos (de Prevost) son descritos como negros o mestizos en diversos registros históricos” y vivían en Nueva Orleans; a principios del siglo XX se mudaron a Chicago y tuvieron una hija: Mildred Martinez, la madre del Papa.

Mildred estudió bibliotecología en la Universidad DePaul, en Chicago, y se licenció en 1947. Dos años después, obtuvo una Maestría en Educación. Asimismo, perteneció a la Sociedad del Altar y el Rosario, de la que llegó a ser su presidenta.De acuerdo al medio Chicago Sun Times, en su aviso de fallecimiento, en 1990, se le atribuye a ella y a su esposo la creación de la biblioteca de St. Mary en el sótano del antiguo edificio escolar.

La madre del Papa León XIV, Millie Prevost, trabajó como bibliotecaria en Mendel Catholic Prep durante muchos años y apareció en el anuario del colegio de 1971. (Terry Murphy) Gentileza Chicago Tribune

Desde temprana edad, Prevost mostró una clara vocación religiosa y participaba activamente en misas y actividades comunitarias, una inclinación que sus compañeros de escuela ya reconocían. Cursó la primaria en escuelas católicas de Chicago, donde recibió una formación estricta.

León XIV inició su vida religiosa en 1977, su camino hacia el Vaticano incluyó votos solemnes en 1981. Estudió en la Unión Teológica Católica de Chicago, donde se diplomó en Teología. A los 27 años, la Orden de San Agustín lo envió a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino. Recibió la ordenación sacerdotal el 19 de junio de 1982.

Obtuvo su licenciatura en 1984 y posteriormente fue enviado a trabajar en la misión de Chulucanas, en Piura, Perú (1985-1986), donde inició sus décadas de servicio hacia al país sudamericano.

Robert Prevost, junto al papa Juan Pablo II en los años en que el entonces joven sacerdote iniciaba su camino en la Curia romana Captura de pantalla Chicago Sun Times

Gran parte de su carrera eclesiástica estuvo ligada a Perú, donde también sirvió en Trujillo. Para 2014, el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo, en el mismo país. Tras cultivar su vida sacerdotal en Perú, donde fue misionero y obispo, en señal de compromiso, se nacionalizó peruano en 2015.

En septiembre de 2023, el papa Francisco lo elevó a cardenal y lo designó prefecto del influyente Dicasterio para los Obispos.

El papa León hizo varias visitas a Cuba previo a ser elegido como el Sumo Pontífice Cuba en Miami

Prevost es políglota, habla inglés, español, italiano, francés, portugués; lee latín y alemán.

Tras la muerte del papa Francisco, y luego del cónclave exprés, el agustino estadounidense nacionalizado peruano fue elegido nuevo Papa, rol que asumió bajo el nombre de León XIV.

León XIV junto al papa Francisco Conferencia Episcopal Peruana

Tiene una fuerte conexión con América Latina, que quedó manifestada en su primer mensaje papal, cuando saludó en español a su antigua diócesis de Chiclayo. “Saludo a todos y de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, y donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto y tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo”, dijo desde el balcón de San Pedro.