De paseo por Unicenter

Inaugurado en octubre de 1988, Unicenter fue el primer shopping de su tamaño en el país y todavía hoy es el más grande de la Argentina. En Martínez, partido de San Isidro y a metros de la Panamericana, recibe unos tres millones de visitas por mes. Con propuestas de moda, tecnología, hogar e infancia bajo el mismo techo, el recorrido puede ocupar un día entero. Alcanza con llegar temprano, con ganas de caminar y la lista armada.

La mañana invita a empezar por la casa, y en Marchand d’Arômes se puede hacer con calma. El local está pensado para recorrerlo oliendo, probando y comparando. Hay velas, difusores, sprays para ambientes y fragancias para los textiles, con notas que van de lo cítrico y fresco a lo amaderado y envolvente.

Con el ánimo renovado, el siguiente paso es Ossira, donde la propuesta se vuelve más personal. Su línea de ropa femenina se apoya en cortes prolijos, telas amables y prendas fáciles de combinar. Un blazer fresco, una camisa que resuelva varios looks o un pantalón que acompañe de la oficina a la salida son hallazgos que rinden toda la temporada.

Luego el recorrido gira hacia los más chicos y llega a Creciendo. Es una parada pensada para el universo infantil, con cochecitos, cunas, accesorios y juguetes para acompañar cada etapa, desde los primeros meses hasta los años escolares. Con diciembre cada vez más cerca, también funciona como adelanto de las compras de Navidad, porque ayuda a resolver regalos para sobrinos, hijos o ahijados.

Sin salir del mundo infantil, la siguiente escala es Wanama Kids, que se ocupa del guardarropa de los chicos. Remeras, vestidos, conjuntos y abrigos livianos con onda, cómodos para correr y a la vez prolijos para las reuniones familiares de fin de año. Es un buen momento para renovar lo que quedó chico, elegir el look de las fiestas y probar con ellos qué les gusta.

La tarde se enciende en el Samsung Store, un espacio que se disfruta tanto si se llega con una compra en mente como si se entra a curiosear. Los dos modelos para tener en el radar son el Galaxy S26 FE y el A27 5G. El primero pertenece a la línea Fan Edition, pensada para quienes buscan una experiencia de gama alta a un valor más accesible, y el segundo es la opción para quien prioriza un equipo versátil, con conectividad 5G, para el uso de todos los días.

Después de tantas horas de recorrida, los pies agradecen la parada final en Skechers. La marca se hizo fuerte con el calzado cómodo, con plantillas acolchadas y suelas livianas que amortiguan el paso, y eso se agradece cuando el día todavía tiene tramo por delante. Hay zapatillas para caminar, para entrenar y para usar todos los días, además de sandalias con plataforma que suman altura sin sacrificar comodidad.

Después de un día así, con aromas, ropa, tecnología y zapatillas nuevas, lo que queda es sentarse a comer algo rico y repasar todo lo que se pudo hacer sin salir del shopping.

Programa completo

Marchand D’Arômes

20% todos los días

Ossira

20% todos los días

Creciendo

20% todos los días

Wanama Kids

20% y 10% acumulable con promociones, todos los días

Samsung Store

10% en Galaxy S26 FE y en Galaxy A27 5G todos los días hasta el 30.11

Skechers

20% todos los días