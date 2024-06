Escuchar

El metrodelegado Claudio Dellecarbonara justificó la medida de fuerza que se desarrollará este miércoles en las cinco líneas del subte y en el Premetro, un paro escalonado decidido por los sindicalistas luego de que él fuera sancionado por la empresa Emova. El gremialista dijo que la compañía le inició una causa “de mala fe” y consideró que la decisión es “injusta, nula y persecutoria”. “No vamos a permitir que intente amedrentar a los trabajadores par que no denunciemos”, apuntó.

Si bien Dellecarbonara indicó que ya se presentó en la Justicia y en la Subsecretaría de Trabajo para resolver la suspensión personal que le aplicó Emova por liberar los molinetes durante una protesta en 2021, explicó a radio Mitre que el paro de este miércoles se debe a “una política constante de agresión de la empresa”. “Las personas van a poder viajar porque no paramos todas las líneas juntas. Van a tener otras alternativas. Nos fijamos en esos detalles”, agregó.

Comunicado Metrodelegados.

El sindicato informó que desde de las 17 hasta las 19, las líneas B, E y el Premetro no prestarán servicio. En tanto, la D y la H no funcionarán entre las 19 y las 21, mientras que desde las 21 hasta el cierre las líneas A y C se adhieren a la medida de fuerza. Así lo anunció, en las últimas horas, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) tras no recibir respuesta de la Subsecretaría de Trabajo porteño por una sanción de Emova contra Dellecarbonara.

La AGTSyP denunció “la actitud antisindical y persecutoria” de la empresa contra la organización. En un documento que llevó la firma del secretario general del gremio, Roberto Pianelli, y el secretario adjunto, Néstor Segovia. El texto resalta que Dellecarbonara fue sancionado por liberar molinetes y permitir que los pasajeros viajen gratis durante una protesta.

Dellecarbonara justificó el paro escalonado de hoy en los subtes y acusó a la empresa de “una actitud persecutoria” Santiago Oróz

“El que jode a la gente es Emova y el gobierno de la ciudad”, apuntó Dellecarbonara sobre la medida de fuerza. “Me iniciaron una causa, viciada de nulidad porque la empresa le mintió a la Justicia con otro domicilio que no es el mío, porque soy parte del grupo de personas que presentó un recurso extraordinario contra los aumentos en las tarifas. Hay una persecución contra todos aquellos por el gran negociado que es el subte para la empresa y tratan de esa manera evitar que denunciamos”, agregó.

Según indicó el gremialista, hace una semana se enteró de la sanción que le impide trabajar unos 15 días cuando llegó a su espacio laboral. “Ya hicimos una presentación y la Justicia tiene tres días para expedirse”, agregó. Aun así, y a la espera de la resolución judicial, desde el sindicato decidieron llevar adelante este paro escalonado.

Desde Emova emitieron un comunicado en el que denuncian que la medida de fuerza de este miércoles “es completamente injustificada”. “Un fallo de la Justicia del Trabajo hizo lugar a una solicitud de la empresa para aplicar una sanción al directivo de AGTSyP Claudio Dellecarbonara por llevar adelante acciones ilegales en el marco de su desempeño laboral”, indicaron.

Por el paro de subtes Emova emitió un comunicado Emova

“El juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 73 determinó que Emova está en condiciones de suspenderlo por 15 días por impedir el normal desenvolvimiento de la actividad en distintos sectores de trabajo. Los incumplimientos ocurrieron en las estaciones Congreso de Tucumán (D) y Alem (B) en diciembre de 2021, oportunidades en las que mantuvo abierta la puerta de emergencia, alentando a cientos de usuarios a ingresar sin abonar pasaje, generando un perjuicio para la empresa. Asimismo, desobedeció reiteradamente los requerimientos del personal jerárquico para que cese la acción, lo que derivó en la sanción aplicada”, detalló la empresa.

En diálogo con LN+, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dijo que iniciará demandas legales contra los involucrados. “Desgraciadamente, mañana [por este miércoles] va a haber paros rotativos de subtes de 17 a 21 por una situación increíble”, se expresó el funcionario porteño.

“Ya le instruí al Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para que inicie, de ser posible, demandas penales contra la medida y contra los que la lleven adelante. Hay un fallo que dice que puede ser sancionado”, agregó Macri.

